«Комплексная стратегия уничтожения Англии». В Изборском клубе предложили способы борьбы с Лондоном

На сайте Изборского клуба вышла статья Андрея Аверьянова и Павла Шамарова «Британская властная элита как субъект культурного и международного терроризма». Авторы ввели в оборот три понятия — «британский культурный терроризм», «культурная деколонизация» и «исторический антироссизм», связали современную политику Лондона с более длинной исторической линией и сформулировали ряд практических рекомендаций. После публикации текст сразу же стал предметом дискуссий в социальных сетях. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

«Исторический антироссизм»

Авторы статьи «Британская властная элита как субъект культурного и международного терроризма» вводят в оборот три новых понятия: «британский культурный терроризм», «культурная деколонизация» и «исторический антироссизм». Сам текст посвящен участию британцев в «украинских терактах и диверсиях на российской территории вне зоны СВО», а сопричастность Великобритании к такой деятельности авторы квалифицируют как форму международного терроризма.

Сначала авторы обращаются к истории Британской империи и колониальной политике, в том числе к индийскому сюжету. Затем переходят к теме культурных ценностей и вводят различие между «первичным» и «вторичным» культурным терроризмом. Под первым понимается вывоз и присвоение артефактов в колониальный период, под вторым — отказ возвращать такие ценности странам происхождения. В качестве примеров в статье названы Парфенон, статуи острова Пасхи, саркофаг Тахарки, бриллиант «Кохинур», сокровища и библиотека Типу Султана.

Следующий крупный блок статьи посвящен понятию «исторического антироссизма». Авторы определяют его как сочетание «враждебной идеологии, недружественной внешней политики и подрывной практики» в отношении России. В этой логике современная политика Лондона рассматривается как продолжение более долгой исторической линии. Переходя к конфликту на Украине, авторы статьи рассказали о британской роли в диверсиях, координации операций ВСУ, работе спецслужб и нарушении международных конвенций.

Отдельный раздел посвящен рекомендациям. Авторы предлагают отказаться от «красных линий» как от сдерживающего механизма, перейти к «проактивной и наступательной военно-политической стратегии», не допустить появления западных «миротворцев» на территории Украины и «полностью очистить органы государственных власти и управления» от тех, кто, по их словам, «втайне преклоняется перед трансатлантистами». По их мнению, необходимо активнее работать с внутренним идеологическим контуром и выстраивать более жесткую линию в ответ на британскую политику.

В финальной части статьи авторы сводят свои тезисы к восьми выводам. Среди них — закрепление понятия «исторического антироссизма», описание британских элит как интегративного практического субъекта, трактовка отказа в репатриации артефактов как формы культурного терроризма, а также тезис о самых суровых мерах уголовной ответственности для причастных к террористической деятельности против России. В статье подчеркивается необходимость внешнего давления на уязвимые точки самой Великобритании.

«Взять курс на подрыв и демонтаж Великобритании»

По мнению политолога Ильи Ухова, назвавшего статью «максимально подробным разбором», угрозы, исходящие от Британии, крайне опасны для России, а сама Великобритания — «наш прямой и бескомпромиссный враг». Развивая мысль авторов статьи, он пишет, что Лондон действует не только через поддержку Украины, но и через инфовойны, санкционное давление, вмешательство в политический процесс, разветвленную сеть НКО и механизмы «мягкого влияния».

Отдельный акцент Ухов делает на работе с элитами и на внутренних уязвимостях России. Он пишет о «подсаживании на крючок» отдельных представителей элит, о британских сетях по теневому воздействию и о воспитании компрадоров через систему образования. Политолог связывает британскую активность с проблемами российской экономики, деструктивными общественными настроениями, сепаратизмом и миграционной повесткой.

По его словам, «дешевые «пост-колониальные» нарративы» также «коренятся в подрывной британской деятельности». Через структуры «Глобального Лондона», подчеркивает он, «прокачивается повестка «ущемленных» малых народов, а русским отказывают чуть ли не в праве вообще быть народом». Эксперт связывает это с более широкой борьбой за внутреннюю идентичность, отмечая, что там, где звучат слова о растворении русских в многонациональной общности, видна гибридная работа с дискурсом британцев.

По мнению Ильи Ухова, России нужно самой проводить более наступательную политику в информационной сфере и очищать собственные элиты от людей, которые «прямо или косвенно пляшут под дудку британцев», а также «взять курс на подрыв и демонтаж Великобритании».

«Пусть на Британских островах расцветает сепаратизм, пусть Британия деградирует в образовательном, экономическом, гуманитарном плане», — считает он.

«Комплексная стратегия уничтожения Англии»

Писатель и блогер Роман Антоновский называет статью очень важной, соглашаясь, что за укротеррористами стоит «террористическое государство Британия». Отдельно он останавливается на теме британских элит и русофобии. По его словам, английскую элиту отличает «непомерное чванство по отношению к другим народам и использование любых подлостей для достижения своих целей», а «хорошим тоном среди английских элитариев стала животная русофобия».

Он считает, что британо-украинский террористический симбиоз стал главной угрозой нашей стране. В него, по его мнению, входит военная и политическая поддержка Англией Украины, участие британских наемников и инструкторов, попытка создать русофобский пояс государств-лимитрофов вдоль российских границ, противодействие российским проектам по всему миру, а также использование пятой колонны в лице российских прозападных либералов.

Отдельным пунктом он упоминает влиятельных бизнесменов и политиков с недвижимостью и бизнес-интересами в Лондоне и связывает с ними раскачивание ситуации внутри страны. Блогер напоминает о планировании и совершении терактов в России, где разработка и оперативное обеспечение операций находятся в компетенции спецслужб Великобритании, а их непосредственное исполнение — СБУ или ГУР.

Роман Антоновский констатирует, что Россия отвечает на британско-украинские теракты ударами по украинским военным объектам, и задает вопрос: «А не пора ли нам начать причинять боль и головному центру этой террористической спайки, Лондону?» Далее он спрашивает: «Может быть, и нам пора уже начать такую же диверсионную прокси-войну против англичан?» Блогер считает, что «бить надо и по тем, кто эти теракты хохлам заказывает» и убежден в необходимости наказывать весь англо-украинский антироссийский террористический альянс.

«Если у англичан есть комплексная стратегия уничтожения России, значит, у Россия должна быть комплексная стратегия уничтожения Англии», — подчеркивает он.