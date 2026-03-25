Три года работы: проект спортивных центров «Сокол» объединил почти 20 городов

Проекту «Центров спортивных единоборств «Сокол»» 25 марта 2026 года исполнилось три года. Первый центр в рамках проекта был построен в 2023 году в Саяногорске. С тех пор подготовку в центре в Саяногорске прошли уже около 1400 спортсменов, а сегодня занимаются почти 450 человек.

Как было раньше

До появления центра «Сокол» спортсмены тренировались в разных помещениях – от бывших кафе до подвалов жилых домов. Теперь вокруг ЦСЕ создаются благоустроенные пространства, а в том же Саяногорске у центра появилось первое в Хакасии профессиональное поле для регби.

«Сто процентов городу нужен был такой объект. Когда здесь появился «Сокол», который по качеству не уступает лучшим современным спортивным комплексам, все ребятишки сразу же перешли сюда заниматься», — отметил глава Саяногорска Евгений Молодняков.

Ценности боевых искусств

Вслед за Саяногорском центры открылись уже почти в двух десятках небольших городов Иркутской области, Красноярского края, Урала и европейской части России. В них почти 150 тренеров преподают 14 видов единоборств и боевых искусств более чем 5000 детей и подростков.

Вдохновителем и инициатором проекта выступил основатель фонда «Вольное дело» Олег Дерипаска. Ценности боевых искусств – это уважение к старшим и учителям, уважение к сопернику, волевые качества, коллективизм, ответственность, мужество и т.п., а философия единоборств воспитывает волю и силу духа.

Этому помогают и регулярные мастер-классы с участием чемпионов мира и Олимпийских игр, среди которых были чемпион мира по боксу среди профессионалов «Русская кувалда» Дмитрий Кудряшов, трехкратный олимпийский чемпион, Герой РФ Александр Карелин, знаменитый боец ММА Джефф Монсон, чемпионка мира по самбо и дзюдо Ольга Артошина и многие другие.

«Спорт важен и нужен, чтобы растить здоровых нормальных ребят. Потому что особенно в маленьких населенных пунктах, когда нет спорта, ребята начинают бездельничать. А спорт — это возможность добиться чего-то в жизни», — подчеркнул чемпион мира по боксу Руслан Проводников.

Главная миссия спортивных центров

Главной миссией «Сокола» было сделать спорт доступным для каждого ребенка. Поэтому занятия в центрах абсолютно бесплатны, что особенно важно для малых городов, где не всегда есть возможность заниматься в комфортных условиях. И многие воспитанники уже стали победителями чемпионатов России и международных соревнований по различным дисциплинам.

Однако со временем ЦСЕ перестали быть чисто спортивным залами и превратились в общественные пространства, где формируются новые социальные связи, создаются новые проекты и сообщества.

«Проект ЦСЕ опередил свое время и стал для нашего и других городов больше чем просто спортивным объектом. Они превратились в платформу для развития различных сообществ и целых движений, объединенных общими ценностями здорового образа жизни, патриотизма и других. Теперь здесь рождаются разные проекты, которые выходят за рамки единоборств и влияют на все общество. ЦСЕ стали настоящим социальным явлением и точкой притяжения для молодежи», — отмечает Евгений Молодняков.

Выход на национальный уровень

Один из таких «непрофильных» проектов, который родился снизу в ЦСЕ Братска в 2024 году, – Клуб любителей авиации «Сокол». В нем через занятия радиоуправляемыми авиамоделями происходит популяризация среди старшеклассников научно-технического творчества, развитие конструкторского мышления. Ребята учатся разрабатывать и реализовывать собственные проекты. К марту 2026 года отделения клуба появились уже в 15 городах, и теперь их участники даже помогают МЧС в мониторинге и предотвращении сезонных пожаров.

Так центры «проросли» в социальную сферу городов и вышли на национальный уровень. Они удерживают молодежь, помогают найти возможность для самореализации и делают населенные пункты более привлекательными для жизни. А если смотреть шире, происходит системное и долговременное повышение устойчивости социальной среды за счет самостоятельной работы локальных сообществ на созданной платформе.

Проект, инициированный Олегом Дерипаска, распространился на федеральный уровень, образуя единое горизонтальное сообщество вокруг ценностей проекта. Теперь через философию спорта он способствует патриотическому воспитанию и помогает «мягкой интеграции» ключевых национальных ценностей на уровне многих регионов.