Как начиналась гражданская авиация России: 103 года истории «Аэрофлота»

О том, как огромные расстояния постепенно перестали быть преградой, — в материале «Газеты.Ru».

История «Аэрофлота» началась именно тогда, в 1923 году, когда авиация только выходила из стадии экспериментов и превращалась в транспорт будущего. За последующие десятилетия авиакомпания пережила Великую Отечественную войну, реактивную революцию, распад СССР и новую технологическую эпоху. В ее биографии — первые рейсы большой протяженности, мировые рекорды пассажирских перевозок, легендарные самолеты и полеты, ставшие частью истории авиации.

Сегодня перелет между российскими городами занимает несколько часов, а покупка билета — несколько минут. Самолет давно уже стал таким же привычным транспортом, как и поезд. Но сто лет назад сама идея регулярного пассажирского рейса казалась почти фантастической.

Как все начиналось

Первые учебно-тренировочные самолеты «Конек-Горбунок» поднялись в российское небо в 1923 году, тогда же было создано акционерное общество «Добролет», ставшее родоначальником будущей авиакомпании.

Советская Россия только выходила из гражданской войны и вступала в эпоху НЭПа. Восстанавливалась промышленность, развивалась торговля и вместе с этим появлялась новая мечта — быстрое сообщение между городами огромной страны.

В 1920-е годы авиация воспринималась как символ будущего. Самолет был не просто машиной, а знаком технического прогресса. Подписка на акции «Добролета» успешно проходила по всей стране. Идея была проста: самолет должен был соединить советские города быстрее, чем поезд.

Первый пассажирский рейс

15 июля 1923 года в небо поднялся первый регулярный пассажирский рейс Москва — Нижний Новгород. Сегодня расстояние в 420 километров кажется небольшим, но тогда это был настоящий технологический прорыв. Самолет Junkers F-13 под управлением летчика Якова Моисеева взлетел с московского аэродрома и взял курс на Нижний Новгород.

Самолет носил имя «Промбанк» — в честь одного из крупнейших акционеров общества. Даже эта деталь хорошо передает атмосферу времени, когда авиация была одновременно государственной задачей и общественным проектом.

Пассажиры поднимались на борт почти как на аттракцион будущего, многие впервые видели землю с высоты. В те годы и полет самолета воспринимался как яркое событие, на аэродромы приходили просто посмотреть на взлет и посадку машин.

С этого момента авиация начала превращаться из эксперимента в систему. Воздушная сеть росла, самолеты соединяли Казань, Свердловск, Баку, Ташкент, Алма-Ату и десятки других городов. К 1930 году «Добролет» обслуживал уже 24 регулярные линии — от Поволжья до Дальнего Востока.

Страна постепенно училась летать, и уже через несколько лет гражданская авиация превратится в полноценную отрасль.

Первый рейс состоялся 15 июля 1923 года. Маршрут: Москва — Нижний Новгород. Расстояние: 420 км. Самолет: Junkers F-13. Пилот: Яков Моисеев

Когда появились название «Аэрофлот» и первая стюардесса

26 марта 1932 года гражданский воздушный флот СССР получил новое название — «Аэрофлот». К этому моменту авиация уже стала важной частью транспортной системы страны. Строились аэродромы и аэровокзалы, появлялись новые самолеты, создавалась инфраструктура.

В 1932 году для работников гражданской авиации ввели форменную одежду и знаки различия. В 1935 году появились первые унифицированные авиабилеты — одинаковые для внутренних и международных рейсов. Полет переставал быть чудом техники и становился частью повседневной жизни.

Стюардессы «Аэрофлота» позируют возле самолета Туполев Ту-154Б советских авиалиний «Аэрофлот» в аэропорту Тбилиси, Республика Грузия, СССР, 13 сентября 1985 года Valentin Grebnev/Global Look Press

В эти же годы «Аэрофлот» начал играть заметную роль и в крупных национальных событиях. Так, в 1934 году летчики гражданской авиации участвовали в спасении участников полярной экспедиции парохода «Челюскин», затертого льдами в Чукотском море. Пилоты вывезли полярников со льдины на материк. За этой операцией следила вся страна, она стала одной из первых крупных спасательных миссий советской авиации.

Весной 1939 года у советской гражданской авиации появилось новое лицо. 5 мая на рейсе Москва — Ашхабад начала работать первая стюардесса — Эльза Городецкая. Ей было всего двадцать лет, она обслуживала пассажиров на 21-местном самолете ПС-84.

Сегодня работа бортпроводника для нас — привычный сервис, но тогда это было настоящим новшеством. Полет переставал быть исключительно техническим событием — у этого путешествия появлялась своя культура с вниманием к пассажиру.

Война в небе

22 июня 1941 года гражданская авиация оказалась в новой реальности. Тысячи пилотов и специалистов «Аэрофлота» ушли на фронт. Самолеты выполняли боевые задачи: перевозили раненых, доставляли оружие и различные грузы.

Особую роль сыграли рейсы в блокадный Ленинград. Осенью 1941 года самолеты гражданской авиации начали доставлять в город продовольствие и боеприпасы. А летом 1942 года произошел один из самых известных полетов той войны. Самолет «Аэрофлота» доставил в Ленинград партитуру Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича — ее исполнение стало символом сопротивления блокадного города.

И во время Сталинградской битвы самолеты «Аэрофлота» выполнили десятки тысяч вылетов. Всего за годы войны гражданская авиация перевезла более 2,3 млн человек и около 400 тыс. тонн грузов, совершила свыше 40 тыс. вылетов во вражеский тыл.

9 мая 1945 года именно пилоты «Аэрофлота» на Ли-2 доставили в Москву акт о безоговорочной капитуляции Германии. Свыше 12 тыс. авиаторов гражданской компании были награждены орденами и медалями, пятнадцать из них - Герои Советского Союза.

Реактивная эпоха

После войны гражданская авиация начала развиваться еще быстрее, к середине 50-х наступает уже эра реактивной техники.

В 1956 году в авиапарке «Аэрофлота» появился Ту-104 — один из первых реактивных пассажирских лайнеров в мире, выполнявших регулярные рейсы. Первый прошел по маршруту Москва — Омск — Иркутск, расстояние 4570 км лайнер преодолел за 7 часов 10 минут. Именно на его борту начал складываться привычный сегодня формат авиапутешествия: инструктаж перед взлетом, горячее питание и разделение салона на классы обслуживания.

Ту-104 начинает летать не только из Москвы в Иркутск, но и в европейские города, а также в Индию и Египет. А турбовинтовой дальнемагистральный Ту-114 в Брюсселе на выставке Expo-58 удостаивается «Гран-При».

Авиапарк авиакомпании пополнили Ил-18, Ту-114, Ил-62, Ту-134 и Як-40, которые на десятилетия вперед сформировали основу советской гражданской авиации. В 1965 году отечественные самолеты производят сенсацию на международной авиавыставке в Ле-Бурже. В 1960-е годы появился самый знаменитый, известный каждому жителю СССР слоган - «Летайте самолетами «Аэрофлота!»

В те годы гражданская авиация поучаствовала и во многих самых значимых событиях эпохи. Так, в апреле 1961 года специальный рейс под командованием летчика Бориса Бугаева доставил Юрия Гагарина в Москву после его исторического полета в космос.

Рекорд по протяженности для своего времени: Москва — Гавана (около 11 000 км за 16 часов).

Авиакомпания-гигант

К 1970-м годам «Аэрофлот» превратился в крупнейшую авиакомпанию мира. В авиапарке появился Ту-154 — самый массовый реактивный пассажирский самолет советской авиации. А в конце 1970-х годов гражданская авиация СССР сделала еще один технологический рывок. В эксплуатацию был введен Ту-144 — первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет, выполнявший регулярные рейсы.

В 1973 году компания провела масштабный ребрендинг. Была унифицирована окраска авиапарка, появилась классическая ливрея с темно-синей полосой и символом компании — крылатыми серпом и молотом. В 1976 году пассажиропоток впервые превысил 100 млн человек, в начале 80-х «Аэрофлот» входит в число крупнейших авиаперевозчиков мира.

В 1990 году был установлен рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, — 139 млн пассажиров за год.

Новая эпоха

После распада СССР российская гражданская авиация пережила радикальные перемены. Огромная система советского воздушного флота распалась на десятки авиакомпаний, и «Аэрофлоту» пришлось заново выстраивать свою модель работы.

Компания постепенно превращалась из части государственной авиационной системы в самостоятельного рыночного перевозчика. Менялись принципы управления, обновлялся авиапарк, формировались новые стандарты обслуживания. В 1993 году уже современный «Аэрофлот» ставит новые рекорды по количеству пунктов назначения – 181 авиалиния в 146 аэропортах на территории 105 стран мира.

В 1995 году «Аэрофлот» был реорганизован в акционерное общество. Началось обновление флота: на линиях появились самолеты Airbus и Boeing, а также новые отечественные дальнемагистральные лайнеры Ил-96. Именно этот самолет в 1993 году выполнил первый рейс по маршруту Москва — Нью-Йорк, став символом возвращения российской гражданской авиации на международные линии.

В 1999 году появилась программа лояльности «Аэрофлот Бонус», заработал официальный сайт компании. В начале 2000-х был открыт новый центр управления полетами — один из крупнейших в Восточной Европе. А в 2003 году самолеты получили новую серебристо-синюю ливрею. При этом главный символ авиакомпании — крылья с серпом и молотом — был сохранен, подчеркнув преемственность всей ее истории.

«Аэрофлот» сегодня

В XXI веке компания продолжила масштабную модернизацию. Парк самолетов пополнили современные лайнеры Airbus и Boeing, а также новые российские воздушные суда. В 2011 году «Аэрофлот» начал эксплуатацию регионального самолета Superjet 100, а в 2020 году во флот компании поступил новейший широкофюзеляжный Airbus A350.

Компания одной из первых в России внедрила онлайн-регистрацию, мобильные сервисы и цифровые системы управления полетами. Параллельно формировалась структура современного авиационного холдинга.

В группу входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа». В 2025 году «Аэрофлот» перевез 29,5 млн пассажиров, а вся группа — 55,3 млн пассажиров.

Группа «Аэрофлот», флагманом которой остается авиакомпания «Аэрофлот». сегодня является крупнейшим авиаперевозчиком страны. Она постоянно улучшает маршрутную сеть, выполняя рейсы как через московский хаб, так и напрямую между регионами страны, развивает социально ориентированные программы перевозок и программу «плоских тарифов» на направлениях Дальнего Востока и Калининграда.

Группа «Аэрофлот» поддерживает российское авиастроение, выступая крупнейшим заказчиком отечественных пассажирских самолетов.

За последние годы, несмотря на санкционные ограничения, «Аэрофлот» неоднократно получал международные награды. Компания девять раз признавалась лучшей авиакомпанией Восточной Европы по версии Skytrax, а в 2017 году была названа самым сильным авиационным брендом мира. По итогам 2025 года «Аэрофлот» признан лидером по перевозке иностранных туристов в китайский Санья и удостоен наградной стелы «International Route Performance Star Award». В этом году компания уже получила сразу две награды авиационной премии Velana Awards-2026, учрежденной международным аэропортом Мале (Мальдивские острова). «Аэрофлот» стал победителем в номинациях «Лучшая авиакомпания по росту пассажиропотока среди стран СНГ» и «Лучшая авиакомпания по количеству перевезенных пассажиров среди стран СНГ».

Сто лет назад пассажиры рейса Москва — Нижний Новгород воспринимали самолет как настоящее чудо техники. Полет продолжительностью 2 часа 45 минут в условиях, далеких от современных, казался путешествием в будущее. Сегодня этот маршрут протяженностью 420 километров, с которого началась история регулярных пассажирских авиаперевозок в стране, занимает чуть больше часа. И это никого не удивляет.