Личная ответственность: как участницы СВО обучаются на программе «Время героев»

Накануне Международного женского дня 8 Марта участницы специальной военной операции (СВО) поделились своими впечатлениями и планами относительно программы «Время героев». Они рассказали о том, как приняли решение встать в строй, с какими вызовами столкнулись на передовой и почему сегодня для них открыта дорога в государственное управление. Программа была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным для привлечения ветеранов СВО к управлению государственными структурами и компаниями. Она включает образовательные модули, курсы повышения квалификации и стажировки.

Получить необходимые знания

Врач Анна Трунина принимала участие в специальной военной операции с самого начала в составе операционно-перевязочного взвода медицинской роты. По ее словам, о запуске программы «Время героев» она узнала из послания президента РФ федеральному собранию и ей сразу очень захотелось принять в ней участие, чтобы получить необходимые знания для дальнейшей реализации себя на гражданской службе.

«К сожалению, попробовать свои силы в первом наборе возможности у меня не было, — рассказала Анна. — Когда начался отбор на второй поток, решила заявить о себе».

С июня 2025 года она стала участником программы, и, как она говорит, ее ожидания оправдываются на все сто процентов.

«Уже пройденный этап обучения дал мне новые управленческие компетенции, помог укрепить навыки командной работы и лидерские качества, — поделилась Трунина. — Я с нетерпением жду следующих модулей обучения и работу на стажировках».

Послужить России

Для врача-анестезиолога-реаниматолога Ираиды Деминой участие в СВО стало внутренней необходимостью послужить Отечеству.

«Для меня это было не абстрактное понятие, а личная ответственность гражданина и врача», — рассказала она.

Дальше был военкомат, присвоение звания лейтенанта, распределение в медицинскую роту мотострелкового полка, спасение жизней раненых бойцов изо дня в день.

Потом новое назначение в связи с боевой необходимостью в госпиталь Белгорода, где Ираида больше года работала в составе медицинского отряда специального назначения для помощи тяжелораненым.

С июня 2025 года Демина участвует в программе «Время героев». О программе она узнала через профессиональное сообщество военнослужащих и коллег-медиков. Как она вспоминает, «мне рекомендовали ее как серьезную платформу подготовки будущих управленцев из числа участников СВО».

Для Ираиды программа стала возможностью послужить родной стране уже в новом качестве.

«Как православная христианка, я глубоко воспринимаю слова святого праведного Иоанна Кронштадтского о любви к Отечеству и готовности служить ему: Россия есть подножие престола Господня, — подчеркивает Ираида. — Для меня это не декларация, а внутренняя нравственная установка и призыв к действию».

По словам Деминой, ей важно развиваться как управленцу в сфере здравоохранения, чтобы системно улучшать организацию медицинской помощи. Особенно ее интересуют перспективы, связанные с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России), которое отвечает за регулирование и управление в области медико-санитарного обеспечения. И программа «Время героев» открывает женщинам-военнослужащим реальную возможность включиться в процессы государственного управления, подчеркнула Демина.

«Она дает доступ к образовательным ресурсам высокого уровня, к наставничеству, к стратегическим проектам», — сказала она.

По словам Ираиды участие в программе стало для нее точкой качественного перехода, изменило масштаб мышления от решения конкретных клинических задач к пониманию системных процессов в здравоохранении и государственном управлении, от решения духовно-нравственных задач к более глубокому пониманию своей гражданской ответственности.