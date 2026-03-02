«Прочный мост в будущее». Почему Путин сделал наставничество делом государственной важности

В России 2 марта 2026 года впервые отметили День наставника. Новая дата стала не формальным дополнением к календарю, а итогом нескольких лет системной работы. Наставничество — от школ и вузов до предприятий и управленческого резерва — закрепили как государственный приоритет. Президент инициировал возвращение этой традиции, рассматривая ее как инструмент укрепления преемственности поколений, кадровой устойчивости и суверенного развития страны.

Наставничество как государственный курс

Поддержка наставничества в последние годы перестала быть отдельной инициативой и превратилась в устойчивый государственный курс. Год педагога и наставника, Концепция развития наставничества в России до 2030 года, дополнительные выплаты наставникам на предприятиях, конкурсы «Быть, а не казаться» и «Наставник года» — все это выстроено в одну линию. Речь идет не о разовой кампании, а о последовательном формировании системы.

Эта политика уже получила заметный общественный отклик. Количество заявок на всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» в 2025 году превысило 70 тысяч. За пять сезонов проекта «Твой ход» через наставничество прошли более 2,5 млн студентов из 79 регионов России и стран СНГ.

Программы наставничества стали ключевым элементом флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В конкурсе «Лидеры России» опытные управленцы передают свой опыт младшим коллегам, а в рамках проекта «Академия лидерства: Наставники» десятки наставников обучают молодежные команды проектной деятельности.

Системная работа выстроена в образовательной, медийной и профессиональной среде. Проекты центра знаний «Машук», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Профразвитие», Мастерская управления «Сенеж», всероссийский форум «PRОнаставничество», программы олимпиады и инженерного чемпионата CASE-IN формируют многоуровневую модель наставничества. Она охватывает школьников, студентов, молодых специалистов и действующих управленцев. Сотни наставников и тысячи участников ежегодно включаются в эти программы, и наставничество постепенно закрепляется как устойчивый механизм развития кадрового потенциала страны.

По данным социологических исследований, порядка 44 процентов россиян нуждаются в наставничестве, а 77 процентов жителей страны говорят о том, что у них в жизни есть или был человек, которого они могут назвать наставником. Таким образом, инициатива по возрождению традиций наставничества отвечает общественному запросу и закрепляет его на институциональном уровне.

Наставник как фактор эффективности

Возвращение наставничества касается не только школ и вузов. По словам генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректора Мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина, президент не просто вернул наставничество — он встроил его в современную экономику.

«Сегодня мы видим, как инициатива главы государства создает прочный мост в будущее, сохраняя при этом преемственность поколений. Возвращение наставничества — это сверка с нашим культурным кодом», — отмечает он, подчеркивая, что в России отношения «учитель — ученик» всегда были передачей ответственности, профессиональной чести и смыслов.

По его мнению, сегодня, когда это вписано в систему оплаты труда, как того требуют новые нормы Трудового кодекса, это меняет психологию и дает вполне прикладной эффект.

«Сейчас каждый опытный токарь или инженер понимает: его задача — выточить деталь и выучить молодого сотрудника. Это кратно повышает эффективность. Молодой сотрудник быстрее вникает, меньше допускает брака, не увольняется через месяц. Предприятие получает кадровый резерв, а государство — рост производительности труда», — подчеркивает генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж».

Генеральный директор Центра знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков также считает, что сегодня наставничество в России выходит на качественно новый уровень, и благодаря поддержке президента создается современная система, где каждый молодой человек может найти своего наставника, получить профессиональный совет и поддержку в жизненном пути.

Он рассказал, что Центр знаний «Машук, ставший частью этой большой работы, вместе с Российским обществом «Знание» и другими партнерами формирует пространство, где традиционные ценности российского общества органично сочетаются с современными образовательными технологиями.

«Особенно важно, что система наставничества помогает молодым людям не только в профессиональном становлении, но и в формировании личности. Мы видим, как через взаимодействие с наставниками ребята обретают уверенность в себе, учатся созидательному труду и сохраняют связь с нашими историческими корнями», — подчеркивает Антон Сериков.

Преемственность и воспитание

Наставничество в современной России — это не только профессиональная подготовка, но и воспитательная работа. Особую ценность сегодня ей придает участие ветеранов специальной военной операции, когда люди, прошедшие через боевые действия, становятся для молодежи примером мужества, чести и любви к Родине, наставляя и вдохновляя личным опытом.

По мнению Героя России, участника президентской кадровой программы «Время героев», председателя правления «Движения первых» Артура Орлова, система наставничества, которая развивается в России в соответствии с поручениями президента, — это прямой ответ на актуальные запросы нашего общества. Наставники, по его словам, оказывают воспитанникам помощь в выборе профессии и социальной адаптации, прививают любовь к созидательному труду и общественно-полезной деятельности.

Он рассказал, что сегодня в «Движении первых» более двух миллионов наставников, которые активно взаимодействуют с ребятами в регулярной деятельности первичных отделений и в проектных активностях.

«Уверен, разработка Концепции развития наставничества до 2030 года и проведение конкурса «Наставник года» внесут весомый вклад в развитие наставнического сообщества, еще раз подчеркнут важную роль наставника в жизни каждого человека», — отмечает Артур Орлов.

Президент России, говоря о значении воспитания, цитировал Константина Ушинского: «Воспитание, скромное по наружности дело, в то же время является одним из величайших дел в истории».

Определяя государственные приоритеты, глава государства отметил: «Сегодня мы возвращаемся к этим традициям, берем все самое лучшее, чем гордилась и дореволюционная, и советская система образования. Восстанавливаем воспитательную, ценностную составляющую в школах, вузах, техникумах и колледжах». Для нашего суверенитета, по его словам, это так же важно, как и повышение качества преподавания, внедрение в образовательный процесс передовых технологий.

Таким образом, речь идет не о символическом возвращении традиции, а о ее институциональном закреплении. Наставничество встроено в систему образования, экономики и молодежной политики, подкреплено нормативными решениями и поддержано общественным запросом. Первый День наставника стал публичным признанием роли тех, кто передает знания и опыт, но в более широком смысле это фиксация нового этапа государственной политики, в которой преемственность поколений рассматривается как условие устойчивости и суверенного развития страны.