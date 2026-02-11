Риторика без строительства: история девелопера, у которого не осталось объектов

Многие проекты девелопера Семеняченко так и не были доведены до конца

В российском медиапространстве последних лет сложился удобный формат публичного самоспасения — «интервью после ухода». В нем не отчитываются за результаты и не называют цифры, а объясняют, почему ничего не получилось: мешала «система», изменились «правила», подвели институты. Эта риторика все чаще сопровождает имя девелопера Алексея Семеняченко, чья биография в последние годы стремительно переупаковывается в историю «вынужденного отъезда». За пределами этого сюжета остаются ключевые вопросы: какие из заявленных проектов были доведены до конца, какие — остались на бумаге и чем на самом деле завершился его профессиональный путь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Фактически сегодня я все свои проекты в России заморозил, и с точки зрения бизнеса они приносят мне одни убытки. В Испании есть трудности, но если играешь по правилам, бизнес вести можно, он может быть успешным, его можно развивать», — заявил бывший российский девелопер Алексей Семеняченко одному из испанских русскоязычных СМИ. Копия записи имеется в распоряжении редакции.

По словам источника «Газеты.Ru», неизвестно, публиковалось ли это интервью или нет. Впрочем, сама запись примечательна формой подачи и оценками интервьюера.

Россию Семеняченко описывает как страну «неравных правил», где, по его словам, успех возможен лишь при наличии неформальных связей. Испания, напротив, предстает как пространство «цивилизованной среды», где все решают процедуры и юристы.

«Если говорить о законах и регламентах, например, в том, что касается налогов или различных нормативов сохранения экологии, может показаться, что в Испании все намного строже, но это на первый взгляд. На практике же в России тоже есть строгие нормативы, только распространяются они не одинаково на всех участников бизнес-сообщества», — отметил девелопер.

Далее следуют экономические прогнозы, критика решений государства после 2022 года, заявления о «медленной смерти» экономики и «ошибках стратегического масштаба», к которым приравнивается начало СВО.

Но если вынести за скобки политическую окраску, остается главное: это разговор не о проектах, а о собственной интерпретации прошлого и возможно о желании зарекомендовать себя в целях получения нового гражданства.

Девелопер без проектов

В девелопменте результаты фиксируются в документах: решениях градостроительных советов, инвестиционных меморандумах, программах форумов, пресс-релизах и соглашениях о намерениях.

В 2000–2010-х имя Алексея Семеняченко регулярно возникало рядом с масштабными инициативами — городами-спутниками, курортными кластерами, многофункциональными центрами, заявленными как «точки роста» для регионов. Проекты сопровождались публичными презентациями, разговорами о федеральном уровне и миллиардах инвестиций.

Однако при сопоставлении заявленного и реализованного обнаруживается разрыв. Часть инициатив не дошла до стадии строительства, часть была остановлена, часть осталась на уровне концепций.

Само по себе это не исключение для рынка. Принципиально другое — отсутствие финальной точки.

Так, в 2008 году было объявлено о программе строительства городов-спутников — «Города олимпийской славы России». Церемония закладки первого из них состоялась в октябре 2008 года в поселке Воскресенское Московской области.

Тогда генеральный директор группы компаний «Олимпик Сити» Алексей Семеняченко публично заявил, что компания выступает инвестором и девелопером проекта, а объем инвестиций только по Московской области оценивается в 16 млрд долларов.

Однако региональные власти, в частности Ростовской области, отметили, что в их документах проект не значится, проектных материалов нет, обсуждение носит декларативный характер.

8 июня 2010 года правительство Забайкальского края подписало соглашение с «Олимпик Сити» о строительстве «Экономик Сити» — интегрированного экономического города на границе с Китаем. 28 ноября 2011 года заключено многостороннее соглашение с участием Внешэкономбанка и Фонда развития Дальнего Востока о формировании проекта в рамках особой экономической зоны.

В декабре 2016 года власти региона зафиксировали, что после подписания соглашений активных действий по реализации проекта не предпринималось, проект фактически заморожен.

Многофункциональный деловой комплекс «Новосибирск-Сити» заявлялся как крупнейший за Уралом и должен был быть введен к 2012 году. Однако реализация проекта была приостановлена из-за финансовых трудностей, а сроки строительства неоднократно переносились.

В 2014 году на международной выставке MIPIM в Каннах был презентован проект курортного города стоимостью около 286 млрд рублей на территории 700 га. Тогда же «Олимпик Сити» подписало соглашение о сотрудничестве с «Курортами Северного Кавказа».

Соглашение не накладывало на стороны финансовых обязательств. Представители девелопера заявляли о начале проектирования и строительства до конца 2015 года, однако подтверждений перехода проекта в строительную стадию в последующие годы публично зафиксировано не было.

Были и другие нереализованные проекты, а итог подведен в 2023 году, когда ЗАО «Олимпик Сити», под брендом которого на протяжении многих лет анонсировались масштабные девелоперские инициативы, исключили из Единого государственного реестра юридических лиц.

Двойная позиция

Отдельного внимания заслуживает логика «отъезда», которая в последние годы активно воспроизводится в либеральном медиаполе. В материале издания EU Reporter история Алексея Семеняченко встроена в универсальный нарратив «утечки компетенций» — как пример того, что Россия якобы теряет вместе с уехавшими предпринимателями управленческий опыт и профессиональный капитал.

В этой же рамке подчеркивается, что сегодня Семеняченко находится в Испании, где презентует масштабные девелоперские проекты.

При внимательном рассмотрении эта конструкция выглядит скорее публицистической, чем фактической. В отличие от других фигур, которые действительно разорвали связи с российским бизнесом, случай Семеняченко больше напоминает смену географического фона, а не завершенный уход.

Его российские проекты не закрыты как успешные кейсы и не проданы как действующий бизнес — они просто оказались заморожены.

В профессиональной среде такую модель описывают, как попытку сохранить двойную позицию: публично вписаться в европейскую повестку, не ставя при этом окончательную точку и оставляя возможность возврата.

Публичное личное

В разные годы Алексей Семеняченко участвовал в культурных и благотворительных инициативах, связанных с продвижением российского искусства за рубежом. Эти эпизоды регулярно упоминаются в его биографии и используются при формировании публичного образа.

В ряде публичных высказываний последних лет Семеняченко дает оценки политическим событиям. В частности, в аудиозаписи он называет проведение специальной военной операции «большой стратегической ошибкой последних десятилетий», а также утверждает, что, по его мнению, значительная часть граждан России не поддерживает политику действующего руководства страны.

Эти заявления сделаны человеком, который сохраняет гражданство Российской Федерации и не завершил свои деловые обязательства в стране, находясь за ее пределами. Его российские проекты формально не закрыты, а деловые связи продолжают существовать.

Частный выбор места проживания или образа жизни относится к личной сфере. Однако публичные высказывания, содержащие обобщающие оценки о стране, обществе и государственной политике, выходят за рамки частного мнения и становятся частью публичного дискурса.