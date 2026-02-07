Родной язык: педагоги поддержали поручения Путина по укреплению русского языка

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного языка РФ и языков народов России. Президент предложил создать в вузах новую дисциплину «Русский язык как государственный», разработать специальные учебные пособия для новых регионов, усилить подготовку учителей начальной школы. Всего в документе представлено 8 конкретных мер, направленных на системное укрепление русского языка в образовании, культуре и просвещении. Как российские педагоги поддержали Путина в стремлении усилить роль русского языка – в материале «Газеты.Ru».

Основа национальной идентичности

Педагоги российских школ и представители сферы образования поддержали идеи Владимира Путина. Как отмечает член комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию, директор лицея №23 в Калининграде Сергей Гоман, усиление внимания к русскому языку со стороны президента России – это своевременный и профессионально обоснованный шаг.

«Русский язык — это основа национальной идентичности, инструмент мышления и ключ к нашему культурному наследию. В эпоху цифровизации мы наблюдаем, что наши обучающиеся и даже их родители зачастую упрощают русский язык сленгами и англицизмами. Поэтому укрепление позиций русского языка крайне важно для сохранения языковых компетенций, развития критического мышления и воспитания патриотизма», — говорит он.

По его мнению, поставленные задачи можно решить несколькими способами.

«Единые учебно-методические комплексы, включая рабочие тетради, цифровые платформы и методические материалы для учителей, акцентированные на функциональной грамотности, помогут решить поставленные задачи. Цифровые платформы предоставляют доступные инструменты для формирования необходимых навыков, которые в настоящее время являются дефицитом», — отмечает Гоман.

Подготовка учителей

По словам кандидата филологических наук, просветителя, победителя «Лиги лекторов 2022», автора подкаста «Азы языка» и книги «Русский язык с Мимозой», лектора российского общества «Знание» Мимозы Фахрутдиновой, повышение качества подготовки педагогов поможет укрепить русский язык.

«Если наши учителя будут подкованы в плане методик преподавания русского языка, они смогут взрастить интерес у детей к родному языку. И, конечно же, разработка единого комплекса упростит эту систему, сделает ее универсальной, чтобы преподаватели понимали, по какой программе им работать», — говорит он.

С ней согласна и филолог-русист, директор АНО «Агентство социальной информации», член ОП РФ, лауреат Государственной премии в области правозащитной деятельности Елена Тополева-Солдунова. По ее мнению, качественная подготовка учителей начальных классов и увеличение количества часов на изучение преподавания русского языка и литературы поможет достичь поставленных президентом целей.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«Акцент на цифровые ресурсы, на современные методики преподавания русского языка сделает путь к грамотному владению русским языком более доступным и адаптированным к вызовам цифровой эпохи. Очень важно, что на государственном уровне будут вводиться меры по приобщению детей к чтению. Хорошо, что в этом процессе примут участие библиотеки», — рассказывает она.

Высокий статус языка

Как отмечает доктор технических наук, профессор, председатель координационного совета общероссийской общественной организации содействия развитию высшего образования «Лига Преподавателей Высшей Школы» Елена Ляпунцова, «поддержка высокого статуса русского языка как государственного однозначно найдет отклик в практике работы преподавателей вузов».

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Важно прежде всего научить правильно, красиво, красноречиво говорить аспирантов, начинающих преподавателей, чтобы те любовь и мастерство владения русским литературным и публицистическим языком смогли транслировать молодым специалистам», — говорит она.

Ляпунцова добавляет, что сегодня студенты все чаще избегают прямого устного общения, ведя диалоги в мессенджерах.

«Студенты стали часто испытывать стресс от классических для высшей школы заданий подготовить устное выступление. Это все происходит от ого, что они не имеют достаточно развитых навыков развернутой устной речи. Именно данные компетенции позволяют развивать мышление», — заявляет профессор.

Сплотить россиян

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой продюсерского мастерства Института кино и телевидения (ГИТР), генеральный продюсер Международного кинофестиваля учебных фильмов и инновационного образовательного контента «Киноинтеллект» Юлий Белозерова отмечает, что меры, предложенные Владимиром Путиным, очень актуальны и востребованы.

«Создание в вузах факультетов русского языка и литературы, разработка рекомендаций для федвузов, введение дисциплины «Русский язык как государственный» и единого учебно-методического комплекса – это очень актуально. Современный преподаватель обязан владеть всеми нюансами не только устной и письменной речи, но и медийных форматов на грамотном и выразительном русском языке», — отмечает Белозерова.

Она подчеркивает, что поручения президента укрепят культурный суверенитет и язык как единую базу сплочения для всех россиян.