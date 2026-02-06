Не только сталь. Металлурги оказались в ловушке макроэкономики

Металлургическая отрасль России переживает один из самых затяжных кризисов за последние десятилетия. По итогам 2025 года выпуск стали сократился на 4,6%, а внутреннее потребление — сразу на 14%. На фоне санкционного давления, слабого внутреннего спроса и дорогих кредитов отрасль все больше напоминает «пациента на капельнице», который поддерживает текущую деятельность за счет заимствований, но почти не инвестирует в развитие. Аналогичные проблемы нарастают и в цветной металлургии, где ключевые игроки также оказались в ловушке макроэкономических факторов. Анализ ситуации — в материале «Газеты.Ru».

В начале февраля сразу несколько аналитических материалов обозначили глубину кризиса в российской промышленности. 4 февраля Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) опубликовал обзор «Как охлаждалась сталь», посвященный состоянию черной металлургии. Днем ранее «Северсталь» раскрыла операционные и финансовые результаты за IV квартал и весь 2025 год.

Генеральный директор «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев прямо охарактеризовал прошедший год как «сложный для российской и мировой металлургии», отметив, что кризисные тенденции в отрасли не только сохраняются, но и продолжают усиливаться.

В долгах

Металлургия традиционно считается базовой отраслью, своего рода кровеносной системой промышленности: металл необходим строительству, машиностроению, топливно-энергетическому комплексу и инфраструктурным проектам.

Поэтому спад в металлургии — это не просто локальная отраслевая проблема, а индикатор системных рисков для всей реальной экономики.

Как подчеркивают эксперты ЦСР, падение спроса на металлургическую продукцию отражает общее охлаждение деловой активности практически во всех ключевых отраслях-потребителях металла. Основной причиной называется жесткая денежно-кредитная политика, ограничивающая инвестиционную и строительную активность.

Финансовое состояние металлургов продолжает ухудшаться. Средняя рентабельность продаж в отрасли снизилась до 9,6%, что существенно ниже уровней предыдущих лет.

При этом объем привлеченных кредитов вырос на 26,5% и достиг около 2,7 трлн рублей, тогда как общий кредитный портфель увеличился всего на 1,6%. Такая диспропорция указывает на то, что заемные средства используются преимущественно для финансирования оборотного капитала, а не для долгосрочных инвестиций и модернизации производства.

Фактически отрасль переходит к модели «латания дыр»: компании вынуждены прибегать к краткосрочному рефинансированию, чтобы поддерживать текущую деятельность, компенсировать кассовые разрывы и обслуживать долг.

Однако такая модель не создает задела для роста и технологического обновления. На этом фоне экспортная рентабельность остается низкой из-за санкционных ограничений и логистических издержек, а внутренний рынок сжат вследствие высокой стоимости кредитов для основных потребителей металлопродукции.

Турбулентность зашкаливает

Не лучше ситуация и в цветной металлургии. Один из крупнейших в мире производителей алюминия — «Русал» — еще по итогам первого полугодия 2025 года сообщил о первом за пять лет убытке в размере $87 млн. Основными причинами компания назвала рост процентных платежей и укрепление рубля. Маржинальность по скорректированной EBITDA за этот период снизилась с 13,8% до 9,9%.

Во второй половине года тяжелые внешние условия сохранялись. Ключевая ставка Банка России, хотя и опустилась с исторического пика в 21%, остается на крайне высоком уровне, существенно увеличивая стоимость заимствований.

Одновременно рубль за год укрепился более чем на 20%. При высокой долговой нагрузке эти факторы оказывают на «Русал» особенно сильное влияние.

По итогам первого полугодия 2025 года соотношение чистого долга к EBITDA у компании превышало 5х — один из самых высоких показателей в секторе.

Цены на алюминий в IV квартале 2025 года превышали трехлетние максимумы, а конец января 2026 года ознаменовался настоящим ралли в цветных металлах на мировых биржах. На этом фоне акции «Русала» на Гонконгской фондовой бирже временно возвращались к уровням начала 2022 года.

Рост котировок металла был обусловлен рядом временных факторов, включая пожар на американском заводе Novelis и ограничение производства в Китае осенью 2025 года. Однако рост оказался непродолжительным: вслед за резким подъемом последовал столь же быстрый обвал, что вновь подчеркнуло высокую волатильность рынка и неустойчивость ценовой конъюнктуры.

Причины позитивной динамики не носили структурного характера и не обеспечили рынку устойчивой поддержки.

Более того, даже рост цен во второй половине 2025 года во многом нивелировался для российских экспортеров эффектом крепкого рубля, что ограничивало позитивное влияние на финансовые результаты .

Ключевым экспортным направлением для России остается Китай, на который приходится уже около 35% поставок российского алюминия. Однако положение мажоритарного покупателя позволяет КНР диктовать условия: закупки осуществляются со значительными скидками, а с учетом логистического плеча рентабельность таких поставок остается низкой.

В результате экспорт, который ранее служил важным источником поддержки отрасли, перестает быть надежным компенсатором слабого внутреннего спроса.

Кто в плюсе и какой прогноз

Ассоциация «Русская сталь» уже подготовила предложения по стабилизации металлургической отрасли и планирует представить их на совещании по вопросам развития черной металлургии под председательством вице-премьера Дениса Мантурова.

Представители отрасли подчеркивают, что без комплексных мер государственная поддержка может оказаться недостаточной для выхода из затяжного кризиса. В 2026 году возможно лишь умеренное, техническое восстановление, отмечают эксперты.

Для «Русала» этот год, по мнению аналитиков, станет периодом высокой неопределенности.

Дальнейшая динамика финансовых показателей компании будет в первую очередь зависеть от цен на алюминий на мировых рынках, а также от макроэкономических факторов — ключевой ставки Банка России и курса рубля.

Как отмечал старший аналитик инвестбанка «Синара» Сергей Кривохижин, высокая долговая нагрузка делает компанию особенно чувствительной к этим параметрам.

Главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин обращает внимание, что происходящим на рынке успешно пользуется Китай, который, в отличие от стран Запада, не закрывает свой рынок от российской продукции и, приобретая наш металл, в том числе «зеленый» алюминий, продолжает наращивать экспорт полуфабрикатов и готовой продукции.

Эксперт напоминает, что США еще в 2018 года начали предпринимать попытки отказаться от российского алюминия. С 2023 года там действует фактически запретительная пошлина, а ЕС планирует полностью прекратить покупки российского алюминия к концу 2026 года.

«В результате на фоне динамичного глобального спроса ускоренно запускаются новые производственные мощности в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока, производители в которых получают относительное преимущество за счет низких цен на энергию», — отмечает Борис Копейкин.

В целом эксперты сходятся во мнении, что для «Русала» 2026 год станет скорее годом выживания и адаптации к новым условиям, чем возврата к докризисным показателям.

В условиях ограничений против российского алюминия на рынке формируются новые заметные игроки, так что если раньше мы конкурировали с американцами, норвежцами и канадцами, то дальше отвоевывать позиции придется у арабских и китайских производителей. Если, конечно, останутся силы и наши металлурги выдержит все удары.