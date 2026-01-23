Набирают обороты: «Московские ярмарки» стали местом встречи горожан и фермеров

Все больше москвичей выбирает фермерские и экологически чистые продукты. Это видно по тому, как набирает обороты торговля на «Московских ярмарках» выходного дня. Они работают всего три дня в неделю, с пятницы по воскресенье, и в эти дни тут – не протолкнуться. Ярмарки быстро стали популярными среди покупателей, которые ценят натуральность, широкий ассортимент локальных товаров из разных регионов и возможность личного общения с производителями.

Сыры из семейных сыроварен, необычные мясные деликатесы, свежая молочная продукция, аутентичные редкие угощения и разнообразие меда. О гастрономических находках с ярмарок обычно рассказывают соседям и друзьям, которые быстро становятся постоянными гостями ярмарочных площадок. Вслед за покупательской популярностью появился и интерес со стороны фермерских хозяйств и небольших местных хозяйств, поэтому число заявок постоянно растет.

Об этом говорит и начало новой зимней торговой сессии на «Московских ярмарках» выходного дня. Ее участники подали заявки, успешно прошли отбор и привезли на прилавки отборные фермерские продукты. Теперь они будут работать в комфортных всесезонных павильонах до 5 апреля. При наличии свободных мест принимаются дополнительные заявки от производителей со всей страны. Участие бесплатное.

«Эта заявочная кампания стала первой, проведенной согласно обновленным правилам. Ключевые нововведения были направлены на повышение прозрачности и гарантий качества. Так, в заявке стало необходимо указывать данные всех продавцов. А для физических лиц заявителем должен выступать либо собственник земельного участка, где выращена продукция, либо арендатор по долгосрочному договору. Эти меры обеспечивают полную прослеживаемость происхождения товаров и укрепляют доверие покупателей, которые получают продукцию напрямую от фермера», – рассказала начальник отдела пресс-службы ГБУ «Московские ярмарки» Анастасия Костяникова.

От фруктов до квашеной капусты

В холодное время года на ярмарках выходного представлен большой выбор мясных и молочных деликатесов, корнеплодов и свежих овощей из теплиц – томатов, огурцов, зелени, перцев.

«Зимой наша семья торгует в основном соленьями (квашеная капуста, бочковые огурцы, моченые яблоки), но остаются на прилавке и свежие овощи, которые долго хранятся: капуста, картошка, морковь, свекла, лук, чеснок, репа – все со своего огорода. Земля, на которой мы выращиваем овощи, принадлежит моему сыну. После новых изменений заявку на участие подавал он, а нас с отцом, так как за прилавком мы стоим по очереди, нужно было вписать как продавцов», – говорит фермер из Нижегородской области Оксана Тюмина, которая торгует на «Московской ярмарке» на улице Лескова, 14.

Все ярмарочные павильоны оснащены необходимым торговым и холодильным оборудованием, системами отопления, вентиляции и кондиционирования, что создает комфортные условия для работы и покупок в любую погоду.

«Я торговала на ярмарке и тогда, когда она была открытой, просто под тентом, а теперь это полноценный удобный павильон, можно работать и зимой в тепле. В павильоне поддерживается комфортный температурный режим. Это важно и для нас, и для покупателей, и для продукции. Мы привозим овощи, фрукты и соленья из Дербентского района Дагестана. В таких условиях товар, конечно, сохраняется лучше», – считает участница «Московской ярмарки» на улице Снежная, 18 Александра Боева.

Павильон лучше тента

В рамках заявочной кампании были распределены места на ярмарках выходного дня по всему городу. Самому юному фермеру этой торговой сессии – 18 лет, а самому опытному – 72 года.

«Раньше я торговала на тентовой ярмарке, а сейчас – в крытом круглогодичном павильоне. Это чище, лучше и удобнее: летом прохладно, зимой – тепло. Для овощей, которые мы привозим из Луховицкого района Подмосковья, это отлично. Конечно, витрины для прохожих теперь не так заметны, но у меня много постоянных покупателей, которые легко находят нас и здесь, а за ними приходят и новые посетители. Они говорят: «Через стекло видно, что людно, значит, надо зайти», – делится фермер «Московской ярмарки» на улице Академика Челомея, 8Г Наталья Самоделкина.

Производитель из Нижегородской области Роман Чахлов, который торгует на улице Яблочкова, 19 Г, из двух форматов – тентового и крытого павильона – однозначно выбирает второй.

«Больше не нужно стоять на холоде по колено в мокром снегу. Люди заходят погреться, а уходят уже с нашей квашеной капустой – мы в январе привезли домашние соленые огурцы, капусту, помидоры и моченые яблоки. Так что недостатка в покупателях нет», – уверяет он.

Вопросы по подаче заявок на участие в ярмарках выходного дня можно задать специалистам технической поддержки портала: 8 (495) 539-55-55, по телефонам горячей линии Департамента торговли и услуг города Москвы: 8 (495) 624-82-31 или ГБУ «Московские ярмарки»: 8 (499) 128-76-37. Продукты на ярмарки привозят более чем из 40 регионов России. Каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товаров, а специалисты столичной государственной ветслужбы проверяют их перед отправкой на прилавок.