Год масштабирования: «Россия — страна возможностей» подвела итоги 2025 года

Прошедший 2025 год стал для президентской платформы «Россия – страна возможностей» прорывным. Он задал новый масштаб — по числу участников, глубине проектов и широте географии. От семейных конкурсов до международных сотрудничеств — платформа возможностей продолжила расти, вовлекая миллионы людей в созидательные траектории развития. Подробнее — в нашей статье.

В 2025 году президентской платформе «Россия – страна возможностей» исполнилось семь лет. За это время вокруг ее проектов сформировалось огромное сообщество людей, для которых развитие стало личным выбором. В уходящем году платформа продолжила расти, объединяя миллионы участников и новые регионы.

«В 2025 году в проекты и мероприятия президентской платформы «Россия — страна возможностей» были вовлечены миллионы участников. Это живое доказательство того, что в России открыты равные возможности для каждого. Наше сообщество за семь лет объединило уже более 25 млн человек из всех регионов России и более 150 стран мира! Мы активно развиваемся: работаем в исторических регионах, делимся лучшими практиками с дружественной Абхазией, запустили «Пространство возможностей» в Национальном центре «Россия», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Он добавил, что платформа стала настоящей экосистемой, где каждый талант находит поддержку, а смелая идея — воплощение.

«Мы идем дальше. Впереди – новые проекты, новые партнерства и еще больше историй успеха, где мечта становится реальностью. Россия — страна возможностей для тех, кто действует!» — сказал Бетин.

К своему семилетию президентская платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, например, проекты «Лидеры России», «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Профразвитие», КАРДО, «Первый кубок нейроконтента» и другие специализированные инициативы. За все время они объединили более 25 млн участников из 89 регионов России и более чем 150 стран мира.

Платформа также продолжила укреплять сотрудничества с регионами: в течение года было подписано 31 соглашение с правительствами субъектов РФ и 12 единых дорожных карт.

Лидеры нового времени: от индивидуального роста к командной силе

2025 год стал переломным для конкурса управленцев «Лидеры России». Флагманский проект президентской платформы впервые проходит в командном формате — «Лидеры России. Команда». За первые сутки после старта регистрации поступило более 10 тыс. заявок, а всего в 2025 году конкурс «Лидеры России» и его направления объединили более 100 тыс. человек.

Проект продолжил качественно меняться: вырос средний управленческий стаж участников, стало больше руководителей высшего и среднего звена и женщин-лидеров. Средний стаж управленческой деятельности конкурсантов составил почти 10 лет, а доля женщин достигла 44%. Расширилась и география: к участникам из России традиционно присоединились управленцы из ближнего и дальнего зарубежья. Среди лидеров по количеству участников-иностранцев – Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Германия, Киргизия, Молдова, Турция, Египет и Сербия.

О личном опыте участия в конкурсе рассказал Николаев Олег Олегович, Начальник Центра инновационного развития – филиала ОАО «РЖД», победитель четвертого сезона конкурса «Лидеры России»:

«В 2021-2022 годах я уже участвовал в конкурсе «Лидеры России», когда участие проходило в индивидуальном формате, и стал одним из победителей. В новом сезоне конкурс расширил свой формат до командного участия. Для меня это новая и интересная возможность снова поработать в рамках конкурса и уже вместе с коллегами из ОАО «РЖД», где работает большой коллектив профессионалов и единомышленников, продемонстрировать наши командные компетенции, опыт, экспертизу и синергию знаний, представить компанию на федеральном уровне».

Николаев добавил, что сегодня в России созданы и постоянно развиваются различные инструменты и возможности, доступные для творческой, профессиональной и карьерной реализации каждого человека.

«Президентская платформа «Россия — страна возможностей» — это один из институтов развития нашей страны, который содействует людям различных возрастов и интересов в реализации своего потенциала. Мой личный опыт участия в конкурсе «Лидеры России» позволил мне глубже погрузиться в управленческие процессы федерального уровня, получить дополнительное образование, расширить круг профессиональных и личных связей, обменяться опытом с другими участниками — профессионалами из различных отраслей, поработать с наставником — руководителем одного из регионов нашей страны — и способствовал моему карьерному развитию», — отметил он.

В 2025 году по поручению президента России был запущен и новый конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса», основанный на лучших практиках «Лидеров России». В заявочную кампанию поступило более 7,5 тыс. заявок из всех 89 регионов страны.

Семья как точка опоры страны

Одним из ключевых событий года также стал запуск второго сезона конкурса «Это у нас семейное» — самого массового и народного проекта платформы. В 2025 году конкурс объединил более 700 тыс. человек — это почти 200 тыс. семей из всех 89 регионов России и их родственников, проживающих в 82 странах мира. Также в этом году увеличили призовой фонд проекта: 60 семей получат сертификаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Так, конкурс стал частью национального проекта «Семья».

Платформа «Россия — страна возможностей»

По словам певца, предпринимателя и музыканта, члена наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» Сергея Жукова, именно семейная тема сегодня особенно сильно откликается людям:

«Такое количество участников, такие искренние истории… Понимаешь, что у нас в стране могут быть разные города, разный ритм жизни, но ценности у всех удивительно похожи. Для меня, как отца пятерых детей, особенно важно видеть, как семьи по всей России делают что-то вместе, поддерживают друг друга, создают свои традиции. В этом и есть большая сила – простая, человеческая. Очень важно, что и наш президент поддержал идею конкурса. Когда такие вещи звучат от первого лица государства – искренне, без лишних слов, это чувствуют и взрослые, и дети. И именно благодаря этому проект получил тот общенациональный масштаб, которого заслуживает. Хочется, чтобы подобные истории и дальше согревали людей и напоминали, что семья – это то место, где мы становимся сильнее и добрее».

Признание и сообщество: премия «Россия – страна возможностей»

Также среди важных событий года — Форум «Дело в людях», прошедший в декабре в Мастерской управления «Сенеж». Он объединил 650 участников проектов платформы и стал первой масштабной площадкой в формате «форума возможностей». Его кульминацией стала церемония награждения победителей премии «Россия – страна возможностей». На конкурс поступило более 58 тыс. заявок из 89 регионов России и 58 стран, по итогам экспертной оценки и народного голосования были определены 10 победителей.

О влиянии премии на личную и профессиональную траекторию рассказал Виктор Байдаков — журналист, блогер, победитель премии «Россия — страна возможностей», автор медиапроекта «Открыто о России»:

«Победа в премии изменила мою жизнь. Но не только в настоящем. Она поменяла что-то в моем будущем, это абсолютный факт. Также премия в целом в очередной раз показала мне, что в нашей стране люди поддерживают друг друга. Посмотрите хотя бы на сообщество, которое сформировалось вокруг премии! Нам не платят, но мы взаимодействуем, дружим! «Оно само». С организаторами премии мы запустили спецпроект «Дело в людях», первый выпуск уже собрал больше миллиона просмотров в социальных сетях. Мы уже записали второй выпуск, который, по прогнозам, соберет не меньше».

Международное сотрудничество и новые форматы

В 2025 году платформа усилила международное направление. Среди успешных международных проектов: «Гостеприимная Абхазия», «Абхазия рекомендует» и другие. Также отметим, что лучшие практики «Лидеров России» легли в основу конкурса «Команда Абхазии», реализованного по инициативе президента Республики Абхазия. Российская сторона обеспечила полную методологическую поддержку, а по итогам конкурса 9 участников получили назначения на руководящие должности в правительстве республики.

Развитие получила также гуманитарная, культурная, молодежная повестка. Проекты платформы были представлены на Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», на Слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде, а также в новых форматах Национального центра «Россия», где в 2025 году открылось «Пространство возможностей» — современная площадка для детей и молодежи.

Таким образом, 2025 год показал, что «Россия – страна возможностей» стала не просто набором конкурсов, а платформой устойчивого роста, где возможности перестают быть абстракцией и превращаются в конкретные истории успеха — личные, семейные и профессиональные.