Новый вектор российского культурного прорыва: как создается будущее страны

Национальный центр «Россия» стал главной коммуникационной и культурной площадкой страны по продвижению национальных традиций и ценностей. Из выставки он перерос в масштабный проект, формирующий образ новой России. Почему именно НЦ «Россия» приобрел значимость, и как этот проект создает наше будущее, в которое хочется верить, выяснила «Газета.Ru».

Пространство национальной идентичности

Когда в 2024 году по распоряжению президента РФ был создан Национальный центр «Россия», перед ним стояла амбициозная задача — не просто сохранить наследие Международной выставки-форума «Россия», но и вывести его идеи на новый уровень. За год центр успешно трансформировался из временной выставки в постоянно действующую площадку, стал местом, где формируется целостный образ России. Через масштабные выставки, мультимедийные спектакли и культурные проекты НЦ «Россия» продвигает национальные идеи и ценности.

Сегодня центр вносит прямой вклад в реализацию национальных целей развития, включая: сохранение традиционных ценностей и поддержку семьи, создание возможностей для самореализации и развития талантов, продвижение технологического лидерства и формирование образа будущего России.

Центр стал местом, где история встречается с будущим, а традиции обретают современное звучание, создавая живой портрет нации в развитии.

Важным элементом информационного, культурного и просветительского пространства НЦ «Россия» стала собственная система имиджевого радиовещания. Она обеспечивает музыкальное сопровождение и информирование посетителей о событиях. Для каждого значимого мероприятия в центре создают особую звуковую атмосферу.

Существенным шагом в масштабировании деятельности стало развитие филиальной сети НЦ «Россия», которая формирует единое культурно‑смысловое поле страны. Открытие первого регионального филиала НЦ «Россия» в Приморье стало началом интеграции региональных повесток в общенациональный контекст.

Уже открыты филиалы во Владивостоке, Красноярске и Ханты-Мансийске. В 2026 году планируют открыть представительства в Рязани и Севастополе. Это позволяет создавать единое культурно-смысловое поле на всей территории страны, давая регионам возможность показывать свои достижения, а жителям — приобщаться к федеральным проектам.

Площадка для диалога: события, которые меняют страну

НЦ «Россия» стал домом для самых разных масштабных культурных и общественных инициатив. Трогательный Всероссийский свадебный фестиваль объединил сотни пар в Дни семьи, любви и верности. Проект «Новогодняя Россия» направлен на возрождение и популяризацию национальных праздничных традиций.

Центр выступает организатором знаковых культурных проектов: финала проекта «Голос поэта», фестиваля «RT.Док», всероссийского марафона «Кантата.Россия». И каждое такое событие работает на общую цель — укрепление гордости за страну, формирование образа общего завтра и демонстрацию единства огромного культурного пространства России. Центр успешно выполняет роль «смыслового интегратора», где патриотизм, инновации, классическое искусство и народное творчество переплетаются в единую ткань национальной повестки.

С ноября 2024 по декабрь 2025 года в Национальном центре «Россия» было проведено 675 мероприятий в которых приняло участие 250 тыс. человек, 22 тыс. экскурсий для 228 тыс. человек.

За первый год работы центр посетили более полумиллиона человек.

Статус центра как главной площадки страны был неоднократно подтвержден проведением ключевых мероприятий федерального уровня. Съезд партии «Единая Россия», Съезд «Движения первых», форум «Сильные идеи для нового времени», вручение премии «СЛУЖЕНИЕ», форум АСИ «Сильные идеи для нового времени», Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Международный симпозиум «Создавая будущее» стал первым мероприятием НЦ «Россия», которое привлекло внимание более 6 тыс. участников из 101 страны. Симпозиум, посвященный сценариям развития человечества, стал ежегодным флагманским проектом, демонстрирующим глобальное значение центра.

Проект «Платформа будущего: 100 проектов России» стал серией экспертных сессий, посвященных реальным результатам в достижении национальных целей развития. В рамках проекта вице-премьерами и министрами были представлены шаги, предпринимаемые для достижения национальных целей, и их практическая польза для граждан.

Пресс-служба Национального центра «Россия»

Проект «Открытый диалог» стал международной площадкой, где эксперты обсуждают пути повышения уровня благополучия людей. Мероприятия, проекта собирают представителей государственных институций, бизнеса и науки, что позволяет формировать новую модель глобального экономического развития.

В организованных НЦ «Россия» патриотических акциях «Георгиевская лента» и #ПисьмоГерою для участников СВО приняли участие 1300 волонтеров от 14 до 78 лет. Также центр вместе с ОНФ организовал концертную программу и вручение нагрудных знаков «Народный фронт. Все для Победы».

Заключение соглашений с Белоруссией о создании совместных туристических маршрутов, таких как «Маршруты Победы», укрепляет международные связи и сохраняет память о подвиге советского народа.

Проекты-локомотивы

Центр развивается не только через проведение мероприятий, но и через запуск собственных авторских проектов, которые задают новые стандарты в культуре, образовании и даже дизайне.

Универмаг «Россия» стал пространством для презентации лучших российских брендов. Здесь представлены изделия народных художественных промыслов, региональных мастеров и дизайнеров.

Пресс-служба Национального центра «Россия»

Гастрономические ряды позволяют посетителям центра познакомиться с кулинарным разнообразием России. Они разделены на четыре тематические зоны — «Восток», «Север», «Запад» и «Юг», где предлагают дегустации региональных блюд, кулинарные мастер-классы и проводят тематические фестивали.

В «Школе юного экскурсовода России» дети из разных регионов страны осваивают профессию экскурсовода, вырастая в новое поколение профессионалов, увлеченных историей своей страны.

Инновационный проект «Музыкальная карта России» стал новым форматом, созданным НЦ «Россия», собравший на одной сцене национальные инструменты со всех федеральных округов.

А мультимедийные спектакли: «Щелкунчик», «Симфония жизни» и «Дягилев навсегда» продемонстрировали синтез классического искусства и современных технологий, задав новые стандарты зрелищности.

В авторском проекте НЦ «Россия» — подкаст «Говорит Россия» — эксперты, ученые, популяризаторы науки и культуры обсуждают прогнозы будущего. В соцсетях выпуски подкаста суммарно набрали уже больше 3,8 млн просмотров.

Особую стратегическую роль играют экспертные советы при Центре. Совет по разработке российского стиля под руководством Е. Ямпольской работает над созданием национального семейства шрифтов, цветовой палитры, концепций общественных пространств, школьной формы, а также экспертиза промышленного дизайна.

Экспертный совет по архитектурно-градостроительному коду под председательством ректора МАРХИ Д. Швидковского ставит амбициозную задачу — сформировать через архитектуру образ России как страны-цивилизации. Эти инициативы показывают, что центр мыслит на десятилетия вперед, закладывая эстетические и смысловые основы для долгосрочного культурного развития всей страны, выходя далеко за пределы своей физической площадки.

Палитра возможностей

В Национальном центре «Россия» Действуют как постоянные, так и временные выставки.

Постоянная выставка «Путешествие по России» приглашает посетителей пройти путь от Владивостока до Калининграда, не покидая Москвы. Десятки интерактивных экспонатов рассказывают о достижениях, культуре, науке и природе всех федеральных округов России, создавая ощущение единства и многообразия нашей страны.

Постоянная фотоэкспозиция «Открывая миры», созданная совместно с Российским научным фондом, рассказывает о российских ученых, чьи достижения отмечены высшими государственными наградами. Здесь можно познакомиться с лауреатами премии Президента РФ в области науки и инноваций, чьи открытия меняют мир.

Тех, кто хочет прикоснуться к истории спорта, ждет постоянная экспозиция «Аллея Славы». В витринах расположены именные стелы с портретами и биографиями выдающихся спортсменов, а также подлинные медали — символы больших побед на международных аренах. Это не просто выставка, а дань уважения тем, кто представляет нашу страну на мировой спортивной арене.

Предоставлено пресс-службой Национального центра «Россия»

Интерактивная зона «Русский язык» была разработана после заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки политики русского языка и языков народов России. Здесь представлена экспозиция «Живая азбука», созданная совместно с театром «Современник».

Для детей и молодежи в центре создана постоянная образовательная и культурная площадка «Пространство Возможностей». Это место, где можно развивать медиаграмотность, цифровую культуру и творческий потенциал.

До 1 марта продлится выставка «Книга сказок» — это волшебное путешествие в мир русского фольклора и зимних сказаний, отразившихся в ремесленных изделиях из семи регионов России.

Прошедшие в 2024-2025 годы выставки стали яркими культурными событиями. Экспозиция «Наследие для будущего» демонстрировала достижения российских художников и архитекторов. Здесь можно было увидеть, как идеи, рожденные в прошлом, находят воплощение в настоящем, вдохновляя на создание нового.

Выставка «Архитектура. Рождение масштаба» показала достижения российских архитекторов и градостроителей, вдохновляя строить новое, выходить за рамки и расширять горизонты.

Экспозиция «Библиотека будущего» представила завораживающее пространство, где сказка переплетается с реальностью. Здесь высокие технологии и футуристический стиль создают атмосферу, в которой каждый может почувствовать себя частью будущего.

А в «Зале изобретений» посетители могли познакомиться с идеями, которые из фантастических романов стали реальностью. Это пространство было оформленное в стиле ретрофутуризма и напоминало лабораторию ученого-изобретателя конца XIX века из классических фантастических произведений.

Выставка российских цифровых достижений показала, как технологии меняют нашу жизнь. Здесь были представлены проекты и решения, которые уже реализованы в России.

Проект «Регион 2030. Платформа будущего» представила достижения и стратегические планы развития субъектов Российской Федерации. Выставка «Сделано в России» представила передовые разработки и инновационную продукцию отечественных экспортных компаний, которые завоевывают мировой рынок. Экспозиция «Дни регионов Дальнего Востока» рассказала о преимуществах и возможностях развития на Дальнем Востоке.

Взгляд в завтра

Планы Национального центра «Россия» на 2026 год сфокусированы на укреплении трех ключевых смысловых основ его работы. Это формирование чувства гордости за страну, расширение практик общественной сопричастности и консолидированное проектирование образа будущего.

В 2026 году продолжится реализация стратегии по созданию единого общенационального культурно-просветительского пространства. Запланировано открытие двух новых филиалов в Рязани и Севастополе.

Национальный центр «Россия»

Развивая международное сотрудничество, НЦ «Россия» планирует продолжить совместный с Беларусью проект «Маршруты Победы», приуроченный к 80-летию Победы, проведение форума «Россия-Африка», поддержку российских брендов совместно с АСИ.

Деловая и культурная повестка Центра будет сформирована рядом значимых событий: II Открытый диалог «Будущее мира», III Всероссийский свадебный фестиваль, III Международный симпозиум «Создавая будущее», День платформенной экономики.

Образовательное направление будет усилено за счет запуска в январе нового авторского проекта «Школа юного журналиста», а также проведения регулярных заседаний литературного клуба.

Медийная составляющая получит развитие благодаря выпуску обновленной версии популярного подкаста «Говорит Россия 2.0». Эти инициативы нацелены на профессиональную ориентацию молодежи и популяризацию знаний через современные цифровые форматы.

Особое внимание будет уделено развитию международного сотрудничества. Планируется активное продолжение совместного с Республикой Беларусь туристического проекта «Маршруты Победы», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, запланировано проведение крупного образовательного форума «Россия-Африка». В партнерстве с АСИ будет реализован проект по комплексной поддержке и продвижению российских брендов.

Важным этапом в развитии Центра является реализация проекта нового здания, архитектурная концепция которого была презентована в 2024 году. Оно существенно расширит возможности для проведения мероприятий, реализации культурно-просветительских и выставочных программ, развития образовательных проектов, организации выставочной деятельности, создания комфортной среды для посетителей и сотрудников.