Патриотизм без кавычек: запрос россиян на национальную идентичность перестал быть фоновым

От «Матушки» в музыкальных чартах до кокошников в маркетплейсах — в 2025 году в России стал очевиден беспрецедентный запрос общества на общегражданскую идентичность. Интерес россиян к «своему» перешел из нишевого в массовый: социологи фиксируют рекордный уровень патриотизма, рост интереса к государственным символам и культуре, а эксперты говорят о формировании устойчивого эффекта национального сплочения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Цивилизационное единство

Россияне все чаще и увереннее говорят о своей стране с гордостью, молодежь слушает Надежду Кадышеву и Надежду Бабкину, растет интерес к православию, а социологи фиксируют рекордные показатели патриотизма.

Речь уже идет не о моде и не о ситуативной реакции, а о глубинном сдвиге в общественном самосознании. 2025 год стал своего рода точкой фиксации этих перемен.

Популярность всего национального и патриотичного наблюдается везде — от музыкальных чартов до потребительского поведения.

Одной из самых обсуждаемых песен года стала «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой, а после выступления президента России Владимира Путина на Валдайском форуме взлетел интерес к кокошникам: поисковые запросы «кокошник купить» выросли на 200%, а маркетплейсы отчитались о сотнях тысяч проданных изделий.

Параллельно ускорился и культурный разворот внутрь страны. За три года, по данным Кинопоиска, интерес к отечественному контенту вырос с 63 до 87%, а доля российских сериалов на крупнейших онлайн-кинотеатрах, по оценке TelecomDaily, приблизилась к 50%.

Зарубежный контент не просто перестал доминировать — он спустился на нижние позиции или вовсе не котируется.

Все это складываются в единую картину национального самоощущения. Особенно отчетливо она видна в молодежной среде. По данным ВЦИОМ, уровень патриотизма среди россиян в возрасте 18–24 лет достиг 99%.

Почти столько же молодых людей — 92% — заявили о готовности встать на защиту Родины. Социологи называют такие значения «зашкаливающими». Политолог Александр Асафов в беседе с «Газетой.Ru» объясняет происходящее реакцией общества на внешние вызовы.

«Мы, как общество, реагируем на внешнее давление сплочением и консолидацией. В западной социологии это называют rally around the flag — сплочением вокруг флага. Считается, что такой эффект длится не больше полугода, после чего рейтинги возвращаются к исходным значениям. Это было и после 11 сентября в США, и в других случаях. Но в России социология фиксирует сплочение уже на протяжении нескольких лет», — отмечает Асафов.

Александр Гальперин/РИА Новости

По словам политолога, такое единодушие позволяет России успешно сопротивляться санкционному давлению и выстраивать новые контуры мировых взаимоотношений с учетом мирового интереса, мирового большинства и глобального Юга.

Асафов также подчеркивает, что единство народов России — не ситуативный эффект, а одна из традиционных духовно-нравственных ценностей, зафиксированная в том числе в 809-м указе президента России.

«Это часть нашего цивилизационного кода. Мы ощущаем себя большой, разнообразной, но дружной семьей», — отметил Асафов.

Попытки внешнего давления, направленные на раскол российского общества по национальному или конфессиональному признаку, по его словам, лишь усиливают внутренний запрос на защиту этих ценностей.

«Когда враг пытается расколоть нас через инструменты информационной войны, это рождает ответный запрос на защиту нашей гражданской идентичности. Общество защищает то, что для него дорого», — подчеркивает Асафов.

Государство, по его словам, считывает данный запрос и отвечает на него. «Это и объявление 2026-го года Годом народного единства, и действия, направленные на защиту гражданской идентичности, которая является главным проявлением нашего единства», — отметил Асафов.

Маркеры единства

Эмпирическим подтверждением этих сдвигов стало исследование, проведенное Александром Асафовым совместно с Russian Field в рамках изучения культурного кода России. Согласно его данным, самой значимой песней для россиян в возрасте 18–29 и 30–44 лет стал гимн России. У других возрастных групп он занял второе место, уступив лишь «Дню Победы».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Такая позиция гимна обусловлена фактором консолидации, который социология фиксирует уже четвертый год подряд. Государственные символы становятся для граждан проявлением сплочения перед внешними вызовами и поддержки государства», — поясняет Асафов.

Для старших поколений выбор «Дня Победы» напрямую связан с исторической памятью о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Примечательно, что второе место у молодежи заняла песня Куртуковой «Матушка».

«Очевидно, что она попадает в эмоциональный запрос на идентичность и символизирует его», — отмечает Асафов.

При этом, добавил он, образно схожий с Куртуковой артист Shaman, по данным исследования, теряет позиции: его песня «Я русский» оказалась лишь на четвертом месте.

На третьем — у трех поколений сразу — расположилась «Перемен» Виктора Цоя, что Асафов называет проявлением «эмоционального маятника между стабильностью и переменами».

Схожие выводы исследование дало и по литературе. Для поколения 60+ ключевой книгой остается «Как закалялась сталь», для респондентов 30-59 лет — «Мастер и Маргарита», а для молодежи 18–29 лет важное место занимают цикл о Гарри Поттере и религиозные тексты.

ГУМ-каток на Красной площади Екатерина Чеснокова/РИА Новости

При этом у всех поколений стабильно присутствует Достоевский. «Результаты по книгам и музыке показывают: при всем различии вкусов мы представляем одну большую общность, объединенную единым цивилизационным и культурным кодом», — резюмирует Асафов.

Еще один заметный тренд — рост числа православной молодежи.

По данным ВЦИОМ, доля молодых людей, считающих себя православными, за последние годы выросла с 25 до 45%. Эксперты связывают это как с разочарованием в западной модели, так и с последовательной государственной политикой в сфере воспитания — от «Разговоров о важном» до поддержки «Движения первых», «Юнармии» и общества «Знание».

Политолог Петр Колчин в беседе с «Известиями» назвал происходящее переломным моментом.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Россияне все чаще находят силу и вдохновение в своей Родине, ее культуре, истории и ценностях. Этот процесс стал повсеместным. Если десять лет назад на патриотов могли смотреть косо, то сегодня под критику попадают те, кто демонстративно дистанцируется от своей страны. Это важная тенденция, главное — ее укрепить и сохранить», — заявил Колчин.

Гордость как долгосрочный тренд

Интерес к своему отражается и в популярности Национального центра «Россия», который за первый год работы посетили более 500 тыс. человек.

Его миссия — «знать и любить Россию» — точно формулирует общественный запрос. Одновременно снижаются эмиграционные настроения: второй год подряд они находятся на историческом минимуме.

Все это позволяет говорить о том, что 2025 год зафиксировал не временный всплеск, а формирование нового самосознания — общероссийской гражданской идентичности. Уже сегодня она преобладает над этническими и конфессиональными формами и превышает 92%.

Целевой показатель Стратегии государственной национальной политики к 2036 году — 95%. C учетом текущей динамики эта планка выглядит не только достижимой, а возможно, даже заниженной.