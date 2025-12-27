Всегда готовы помочь: как прошел 2025 год для Всероссийского студенческого корпуса спасателей

Масштабные мероприятия и проекты
В уходящем году прошел V Всероссийский слет студентов-спасателей и добровольцев в ЧС, в котором приняли участие 238 человек из 70 регионов России. Они проходили программу подготовки по оказанию первой медицинской помощи, пожарной безопасности, высотной подготовке и другие.
Также в рамках слета прошли масштабные учения, состоящие из 16 этапов. Студенты-спасатели действовали в условиях максимально приближенных к реальным ситуациям пожаров, паводков и техногенных аварий.
В 2025 году в России проходили II Всероссийские соревнования среди школьных спасательных отрядов. Соревнования проходили в 3 этапа. Всего на участие зарегистрировались 1 878 команд юных спасателей, в которые вошли более 11 тыс. школьников в возрасте от 14 до 17 лет.
«Финал состоялся в Анапе, где 16 команд боролись за звание победителей. Участники прошли подготовку и испытания по оказанию первой помощи, использованию средств пожаротушения, спасению на воде, альпинизму, спортивному ориентированию, визуальным сигналам и поисково-спасательным работам», — рассказала первый заместитель руководителя ВСКС Анастасия Маркодеева.
По итогам соревнований первое место в младшей лиге заняла команда «Молния» (Алтайский край), в старшей – «Огнеборец» (Ленинградская область). Организатором соревнований выступил Всероссийский студенческий корпус спасателей в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Минпросвещения России, Росдетцентра и ВДЦ «Смена».
«В уходящем году ВСКС укрепил результаты по нескольким направлениям. Одним из них стала работа с подрастающим поколением: создано 82 новых школьных спасательных отряда, всего их 234», — отметила Анастасия Маркодеева.
Также в 2025 году 962 добровольцев ВСКС обеспечивали безопасность на 1321 точках в 74 регионах страны во время Крещенских купаний. В День защитника Отечества 1410 добровольцев приняли участие в акции «Цветы у Обелиска», а к Международному женскому дню «В благодарность за службу» 774 добровольца поздравили 4175 сотрудниц спасательных служб в 80 регионах.
Мероприятия ВСКС в регионах
В ЛНР в течение 2025 года проходит программа «Доброволец-спасатель», в рамках которой группы студентов-спасателей проходят подготовку по основным направлениям, среди которых оказание первой помощи, альпинистская и противопожарная подготовка, а также специальная подготовка для выполнения спасательных операций. После занятий группа студентов-спасателей сдает экзамен. Всего в уходящем году программу прошли 209 добровольцев регионального отделения в Луганске.
В год 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне добровольцы Свердловской области и ДНР отреставрировали монументы и памятники и помогли ветеранам в рамках проекта «Добровольческий десант-2025».
Добровольцы ВСКС из Забайкалья создали многоцелевого робота «Друг», который способен разведывать территорию, перевозить продовольствие, боеприпасы и топливо.
Также в уходящем году в ДНР более 100 активистов приняли участие в первом слете республиканских школьных спасательных отрядов ко Дню защиты детей. Под руководством инструкторов Донецкого отделения ВСКС школьники отрабатывали навыки спасения на тематических площадках: «Антитеррор», «Оказание первой помощи» и других.
Ликвидация последствий ЧС
Студенты-спасатели ВСКС в течение года принимали активное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). Одной из них стал разлив нефтепродуктов на Черноморском побережье. Добровольцы ВСКС одними из первых прибыли на место ЧС в Анапе, Севастополе, Бердянске и Керчи. Всего силами ВСКС было очищено 11 510 кв. м береговой линии, собрано 26 252 мешка загрязненного песка и грунта, спасено 159 птиц.
Добровольцы ВСКС принимали активное участие и в ликвидации последствий пожаров и подтопления в Забайкальском крае. Всего добровольцы помогли потушить 39 тыс. гектар пожаров, а общая площадь окарауливания кромки леса составила 530 км. За время работы в регионе 86 принимавших участие добровольцев прошли 1331 километр.
Одним из ключевых событий 2025 года заместитель руководителя ВСКС Алексей Андреев назвал открытие 89-го регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей ВСКС в Еврейской автономной области.
«Создание отделения открывает новые возможности для студентов в спасении людей и ликвидации последствий ЧС. Молодые люди смогут совершенствовать навыки, участвовать в масштабных проектах и гуманитарных миссиях, а также вести просветительскую работу. Открытие регионального отделения ВСКС в Еврейской АО – это не просто расширение организации, а важный шаг на пути к созданию более безопасного и подготовленного общества», — отметил Андреев.
Также студенты-спасатели в течение года помогали ликвидировать последствия обстрелов и ЧС жителям исторических регионов России, взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Махачкале, стихийных подтоплений в Иркутской области и детонации боеприпасов в Киржачском районе Владимирской области.
«Еще одним значимым достижением прошедшего года стало развитие образовательных программ, которые дают возможность добровольцам совершенствовать свои знания и навыки. В их числе — спасатели, готовые оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации разного характера», — подчеркнула Анастасия Маркодеева.
Помощь участникам СВО и их семьям
Добровольцы ВСКС с февраля 2022 года активно помогают в организации штаба гуманитарной миссии в Ростове-на-Дону. За все время в сформированный в 2022 году федеральный гуманитарный центр было принято 5 926 тонн гуманитарной помощи. Также всего было сформировано 139 629 продуктовых наборов и 44 504 гигиенических набора.
В Курской области добровольцы работают на складе, где разгружают, сортируют и формируют гуманитарные наборы для отправки в ПВР, муниципалитеты, а также для адресных доставок людям.
Кроме того, добровольцы активно помогают в объединенном штабе гуманитарной помощи в Белгородской области и помогают восстанавливать Никольский монастырь под Угледаром.
Новогодняя пора
В преддверии Нового года студенты ВСКС традиционно провели Всероссийскую акцию «Десант Дедов Морозов», чтобы подарить новогоднее настроение детям, которые находятся на лечении в больницах и проходят обучение в школах-интернатах.
В 2025 году акцию провели в 39 регионах и в более чем 60 детских медицинских, социальных учреждениях и домах-интернатах, подарив новогоднее настроение более чем 4 тыс. ребятам. Более 500 прошедших специальную альпинистскую подготовку добровольцев в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек спускались с крыш и приветствовали ребят в окна.
««Десант Дедов Морозов» для нас – про простую, но очень важную вещь: быть рядом. Рядом с ребятами, которые ждут чуда, с семьями, которым нужна поддержка, и друг с другом. Мы очень рады, что удалось подарить детям капельку волшебства и создать для них праздничное предновогоднее настроение», — рассказал член ОП РФ, руководитель ВСКС Евгений Козеев.
Добровольцы проводили не только праздничную программу, но и организовали для ребят викторины и мастер-классы о мерах безопасности в новогодние каникулы.