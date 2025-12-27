Всегда готовы помочь: как прошел 2025 год для Всероссийского студенческого корпуса спасателей

Более 11 тысяч ребят приняли участие в соревнованиях школьных отрядов ВСКС за год

В России 27 декабря отмечается День спасателя. Всероссийский студенческий корпус спасателей был образован 22 апреля 2001 года по инициативе министра МЧС России того времени Сергея Шойгу. По данным на конец 2025 года, сейчас ВСКС насчитывает 89 региональных отделений, а количество добровольцев превышает 9 тыс. человек. Как прошел 2025 год для ВСКС – в материале «Газеты.Ru».

Масштабные мероприятия и проекты

В уходящем году прошел V Всероссийский слет студентов-спасателей и добровольцев в ЧС, в котором приняли участие 238 человек из 70 регионов России. Они проходили программу подготовки по оказанию первой медицинской помощи, пожарной безопасности, высотной подготовке и другие.

ВСКС

Также в рамках слета прошли масштабные учения, состоящие из 16 этапов. Студенты-спасатели действовали в условиях максимально приближенных к реальным ситуациям пожаров, паводков и техногенных аварий.

В 2025 году в России проходили II Всероссийские соревнования среди школьных спасательных отрядов. Соревнования проходили в 3 этапа. Всего на участие зарегистрировались 1 878 команд юных спасателей, в которые вошли более 11 тыс. школьников в возрасте от 14 до 17 лет.

«Финал состоялся в Анапе, где 16 команд боролись за звание победителей. Участники прошли подготовку и испытания по оказанию первой помощи, использованию средств пожаротушения, спасению на воде, альпинизму, спортивному ориентированию, визуальным сигналам и поисково-спасательным работам», — рассказала первый заместитель руководителя ВСКС Анастасия Маркодеева.

ВСКС

По итогам соревнований первое место в младшей лиге заняла команда «Молния» (Алтайский край), в старшей – «Огнеборец» (Ленинградская область). Организатором соревнований выступил Всероссийский студенческий корпус спасателей в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Минпросвещения России, Росдетцентра и ВДЦ «Смена».

«В уходящем году ВСКС укрепил результаты по нескольким направлениям. Одним из них стала работа с подрастающим поколением: создано 82 новых школьных спасательных отряда, всего их 234», — отметила Анастасия Маркодеева.

Также в 2025 году 962 добровольцев ВСКС обеспечивали безопасность на 1321 точках в 74 регионах страны во время Крещенских купаний. В День защитника Отечества 1410 добровольцев приняли участие в акции «Цветы у Обелиска», а к Международному женскому дню «В благодарность за службу» 774 добровольца поздравили 4175 сотрудниц спасательных служб в 80 регионах.

Мероприятия ВСКС в регионах

В ЛНР в течение 2025 года проходит программа «Доброволец-спасатель», в рамках которой группы студентов-спасателей проходят подготовку по основным направлениям, среди которых оказание первой помощи, альпинистская и противопожарная подготовка, а также специальная подготовка для выполнения спасательных операций. После занятий группа студентов-спасателей сдает экзамен. Всего в уходящем году программу прошли 209 добровольцев регионального отделения в Луганске.

ВСКС

В год 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне добровольцы Свердловской области и ДНР отреставрировали монументы и памятники и помогли ветеранам в рамках проекта «Добровольческий десант-2025».

Добровольцы ВСКС из Забайкалья создали многоцелевого робота «Друг», который способен разведывать территорию, перевозить продовольствие, боеприпасы и топливо.

Также в уходящем году в ДНР более 100 активистов приняли участие в первом слете республиканских школьных спасательных отрядов ко Дню защиты детей. Под руководством инструкторов Донецкого отделения ВСКС школьники отрабатывали навыки спасения на тематических площадках: «Антитеррор», «Оказание первой помощи» и других.

Ликвидация последствий ЧС

Студенты-спасатели ВСКС в течение года принимали активное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). Одной из них стал разлив нефтепродуктов на Черноморском побережье. Добровольцы ВСКС одними из первых прибыли на место ЧС в Анапе, Севастополе, Бердянске и Керчи. Всего силами ВСКС было очищено 11 510 кв. м береговой линии, собрано 26 252 мешка загрязненного песка и грунта, спасено 159 птиц.

ВСКС

Добровольцы ВСКС принимали активное участие и в ликвидации последствий пожаров и подтопления в Забайкальском крае. Всего добровольцы помогли потушить 39 тыс. гектар пожаров, а общая площадь окарауливания кромки леса составила 530 км. За время работы в регионе 86 принимавших участие добровольцев прошли 1331 километр.

Одним из ключевых событий 2025 года заместитель руководителя ВСКС Алексей Андреев назвал открытие 89-го регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей ВСКС в Еврейской автономной области.

«Создание отделения открывает новые возможности для студентов в спасении людей и ликвидации последствий ЧС. Молодые люди смогут совершенствовать навыки, участвовать в масштабных проектах и гуманитарных миссиях, а также вести просветительскую работу. Открытие регионального отделения ВСКС в Еврейской АО – это не просто расширение организации, а важный шаг на пути к созданию более безопасного и подготовленного общества», — отметил Андреев.

Также студенты-спасатели в течение года помогали ликвидировать последствия обстрелов и ЧС жителям исторических регионов России, взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Махачкале, стихийных подтоплений в Иркутской области и детонации боеприпасов в Киржачском районе Владимирской области.

«Еще одним значимым достижением прошедшего года стало развитие образовательных программ, которые дают возможность добровольцам совершенствовать свои знания и навыки. В их числе — спасатели, готовые оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации разного характера», — подчеркнула Анастасия Маркодеева.

Помощь участникам СВО и их семьям

Добровольцы ВСКС с февраля 2022 года активно помогают в организации штаба гуманитарной миссии в Ростове-на-Дону. За все время в сформированный в 2022 году федеральный гуманитарный центр было принято 5 926 тонн гуманитарной помощи. Также всего было сформировано 139 629 продуктовых наборов и 44 504 гигиенических набора.

ВСКС

В Курской области добровольцы работают на складе, где разгружают, сортируют и формируют гуманитарные наборы для отправки в ПВР, муниципалитеты, а также для адресных доставок людям.

Кроме того, добровольцы активно помогают в объединенном штабе гуманитарной помощи в Белгородской области и помогают восстанавливать Никольский монастырь под Угледаром.

Новогодняя пора

В преддверии Нового года студенты ВСКС традиционно провели Всероссийскую акцию «Десант Дедов Морозов», чтобы подарить новогоднее настроение детям, которые находятся на лечении в больницах и проходят обучение в школах-интернатах.

ВСКС

В 2025 году акцию провели в 39 регионах и в более чем 60 детских медицинских, социальных учреждениях и домах-интернатах, подарив новогоднее настроение более чем 4 тыс. ребятам. Более 500 прошедших специальную альпинистскую подготовку добровольцев в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек спускались с крыш и приветствовали ребят в окна.

««Десант Дедов Морозов» для нас – про простую, но очень важную вещь: быть рядом. Рядом с ребятами, которые ждут чуда, с семьями, которым нужна поддержка, и друг с другом. Мы очень рады, что удалось подарить детям капельку волшебства и создать для них праздничное предновогоднее настроение», — рассказал член ОП РФ, руководитель ВСКС Евгений Козеев.

Добровольцы проводили не только праздничную программу, но и организовали для ребят викторины и мастер-классы о мерах безопасности в новогодние каникулы.