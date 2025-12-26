Автоматизация, ИИ, проверка данных: как изменилась «Рувики» за два года

В 2025 году энциклопедия «Рувики» внедрила экосистему ИИ-сервисов и нарастила месячную аудиторию до 13 млн человек. Генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко рассказал, как площадка планирует развиваться на фоне появления таких глобальных проектов, как «Грокипедия».

— Владимир, «Рувики» сильно изменилась за прошедшие два года. Проект стартовал как полный аналог «Википедии», но затем вы решили менять продукт. Оказалась ли эта стратегия успешной?

— Сегодня мир захлестывает вал непроверенной информации, в том числе созданной нейросетями. Есть очевидная потребность в классических академических источниках, но они часто не поспевают за изменениями в мире, им не хватает технологичности и скорости актуализации. И мне, и команде хотелось реализовать две вещи: создать ресурс с экспертным рецензированием, которое обеспечивает качество текстов, и одновременно с этим предложить удобный сервис для коммуникации на основе искусственного интеллекта.

«Рувики» сочетает автоматизацию и искусственный интеллект с экспертной проверкой данных, опираясь на сотрудничество с ведущими научными и культурными организациями страны. Такой подход обеспечивает уникальное сочетание скорости и точности: пользователи получают актуальный нейроответ, который формируется на основе проверенных материалов энциклопедии. Я с самого начала говорил, что бессмысленно делать простую копию уже существующего успешного продукта – нужно развивать свой, и мы последовательно этим занимаемся.

— В каком формате в «Рувики» внедрен искусственный интеллект?

— В 2024 году мы внедрили нейроответ на базе технологии Yandex GPT. Нейросеть формирует краткую выжимку в ответ на вопрос пользователя, но не на основе всего интернета (с блогами, цитатами из соцсетей и пр.), а только на базе материалов энциклопедии. Читатель может задать дополнительные вопросы, углубиться в тему или прочитать статью целиком. А в 2025 году мы представили целую экосистему ИИ-сервисов.

В «Рувики» есть сервисы, которые позволяют анализировать информационные ленты ведущих новостных агентств в режиме реального времени и автоматически обновлять данные на их основе, сервисы обогащения контента, сервисы генерации статей по запросу редактора, сервисы по проверке соответствия материалов законодательству РФ. Очень важно, что в центре этой системы по-прежнему остается человек. Все обновления ИИ контролируются редакцией и проверяются экспертами.

— Почему вы не доверяете машине целиком работать с информацией? Илон Макс создал энциклопедию, которую полностью пишет искусственный интеллект.

— Потому что в этом есть опасность потери истинного знания. ИИ обучается на массивах того, что есть в интернете. Сегодня интернет наполнен медиа, которые не всегда точны в фактах, блогами, синтетическим контентом, созданным нейросетями. Уже начинает реализовываться глобальная опасность создания «цифрового эха» — ситуации, когда нейросети обучаются на материалах, ими же и созданных. Мы действительно можем потерять историю человечества, которую заменит фантазия нейросетей. «Рувики» сотрудничает с партнерами, экспертизе которых можно доверять.

Наш главный партнер – Российская академия наук. Мы работаем с Государственным архивом РФ, Российской государственной библиотекой, Государственным историческим музеем и многими другими. Материалы по критически значимым темам проходят экспертное рецензирование. Это работа, которая ведется на постоянной основе. По сути, «Рувики» – это пример того, как можно объединить возможности современных технологий с ответственным отношением к достоверности информации. Мы искренне верим, что за этим будущее.

— Какие проекты стали главными для вас в 2025 году?

— Прежде всего, это интеграция в образовательные инициативы. Буквально на прошлой неделе мы объявили о том, что чат-бот «Рувики» был интегрирован в образовательный сервис Сферум в национальном мессенджере МAХ. Это возможность для учеников и преподавателей задавать вопрос энциклопедии и получать на него быстрый развернутый ответ. Он прошел тестовый запуск с фокус-группой из школьных преподавателей и получил хорошие отзывы. Мы развиваем научное волонтерство.

«Рувики» сотрудничает с университетами в формате практик и стажировок. Такой формат формирует у студентов навыки поиска информации, критического мышления и работы с источниками. Доработали и усилили наш спецпроект с РАН – портал для школьников, который помогает подготовиться к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ. Это более 3 тысяч полезных выверенных материалов по всем ключевым предметам. Ну и конечно, расширение числа наших партнеров – Музей современной истории России, Государственный архив РФ, с Российской Премьер-лигой мы планируем создавать массив материалов о российском футболе.

— В момент открытия «Рувики» воспринимали как цензурированную альтернативу «Википедии». Как вы относитесь к таким высказываниям?

— Мы недавно провели эксперимент и попросили американскую нейросеть Perplexity проанализировать статьи в «Википедии», «Грокипедии» и «Рувики». Например, про статьи площадок по теме «Арабо-израильский конфликт» нейросеть дала такой результат: Wikipedia максимально категорична, фиксирует все преступления, репрессии. Grokipedia более ориентирована на анализ причин и историческую интерпретацию, местами с выраженной субъективной оценкой, особенно по конфликтам. Ruwiki дает более нейтральное, энциклопедическое изложение, уделяет внимание разным позициям и справочности. И это оценка американской системы.

Наш проект основан на идеях «Википедии», но продуктово он ушел далеко вперед. У нас внедрены нейросети, наши материалы актуализируются в разы быстрее за счет автоматизации. Наши тексты достоверны благодаря экспертным рецензиям партнеров. Мы не пытаемся соревноваться с «Википедией» – у них свой продукт, со своими правилами, у нас свой – на мой вкус, более удобный, качественный и прогрессивный. В 2025 году «Рувики» ежемесячно читают более 13 миллионов человек. Очевидно, есть те, кому мы нравимся, и здорово, что у россиян есть выбор.

— Какие новые инструменты «Рувики» планирует развивать для пользователей?

— Сейчас мы работаем над более удобной рубрикацией и подачей материала. В сентябре мы подписали соглашение о сотрудничестве с платформой RUTUBE, так что в 2026 году в энциклопедии появится и видеоконтент. Также мы планируем развивать сотрудничество с министерством просвещения РФ – будем готовить выверенные материалы для школьников, которые помогут выполнять домашние задания.

Кроме того, с 2026 года мы приняли решение модифицировать нашу работу с авторами. Я не случайно несколько раз подчеркнул, насколько для нас важны качество и достоверность материалов. В «Рувики» есть профессиональная редакция. Она работает в сотни раз эффективнее благодаря ИИ-сервисам, которые позволяют актуализировать в режиме реального времени огромный массив статей.

С «Рувики» сотрудничают лучшие эксперты России. В этом контексте наличие внешних анонимных авторов, как это существовало в «Википедии» и «Рувики», которая основана на ее идеях, скорее ставит под сомнение качество и достоверность текстов. Поэтому, понимая всю нашу ответственность перед читателями, мы приняли решение отказаться от функционала анонимного редактирования. С января «Рувики» будет закрыта от правок анонимных пользователей. С нами по-прежнему смогут сотрудничать внешние авторы, но уже не анонимно, а под своим именем, которые пройдут процедуру верификации со стороны редакции.

Если автор хорошо владеет темой, имеет соответствующее образование и опыт – мы будем рады сотрудничать по линии написания соответствующих статей. Согласитесь, вы будете больше доверять правкам человека, имеющего профильное образование или опыт, чем правкам пользователя с ником crazycat87. Мы так много вкладываемся в работу над достоверностью и академическими подходами к текстам, что просто не видим целесообразности оставлять неквалифицированные правки.

— То есть вы скорее видите некоторый возврат к моделям классических энциклопедий?

— Я считаю, что с учетом глобальных технологических изменений модель энциклопедий как коллективного анонимного труда постепенно уйдет в прошлое. «Грокипедия» полностью написана искусственным интеллектом на основе анализа источников со всего мира, пользователи могут предложить изменения, но решение остается за машиной. Википедийные сообщества по всему миру сокращаются.

Модель перестает работать. А главное, волонтерский труд разрозненной группы людей объективно проигрывает в эффективности профессиональным редакторам, экспертам и квалифицированным авторам, усиленным сервисами с искусственным интеллектом. Это позволяет быть быстрее в актуализации, гарантировать качество текстов, избегать субъективности и скрытой рекламы.

— Как бы вы сегодня описали «Рувики» в двух словах?

— «Рувики» – это современная технологичная энциклопедия. С привычными инструментами нейросетей для коммуникации. С огромной базой актуальной информации. С которой работают признанные эксперты. Это энциклопедия фактов. Которую можно и нужно использовать для расширения кругозора, учебы и поиска актуальных знаний.