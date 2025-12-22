«Все для Победы!»: как общественная инициатива стала опорой фронта и тыла

За три с половиной года Народный фронт превратился в одну из ключевых общественных структур, обеспечивающих помощь бойцам СВО и мирным жителям приграничных регионов. Cегодня движение объединяет волонтеров, бизнес, государственные органы и гражданские инициативы, сформировав всестороннюю систему поддержки — от гуманитарных поставок и сохранения исторической памяти до высокотехнологичных разработок для передовой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Вы там, где трудно»

В июле 2025 года в Москве прошел форум Народного фронта, объединивший более тысячи активистов из всех регионов страны — волонтеров, военкоров, медиков, ветеранов СВО, артистов, изобретателей и представителей корпораций. В работе форума принял участие президент России Владимир Путин.

Обращаясь к участникам, глава государства особо подчеркнул роль движения.

«Миссия Народного фронта — объединять неравнодушных, деятельных людей — таких, как вы и как миллионы наших с вами товарищей и соратников… Отмечу, что с момента создания Народный фронт берет на себя ответственность за решение наиболее сложных и актуальных вопросов. Вы там, где трудно, где нужна реальная, а не бумажная работа», — отметил глава государства.

close Пресс-служба Общероссийского народного фронта

Также президент посетил выставку, посвященную работе Народного фронта, дал ряд поручений по ее итогам и вручил награды волонтерам.

Позднее, заслушав доклад движения по теме детского спорта, Владимир Путин отметил: «Вот еще раз убеждаюсь в том, что не зря мы в свое время создали движение Народный фронт. Вы почти по каждому пункту попали в точку».

Всем миром

Проект Народного фронта «Все для Победы!» стал ответом на запрос миллионов россиян, стремящихся помочь бойцам на передовой и жителям приграничных регионов, и объединил журналистов, блогеров, известных людей, трудовые коллективы и предприятия.

За три с половиной года в его рамках было открыто свыше 140 сборов, помощь направлена более чем 510 подразделениям. Общий объем поддержки бойцов и мирных жителей Донбасса, Новороссии, Курской и Белгородской областей составил 58 млрд рублей.

Региональные отделения Народного фронта приняли более 10 млн вещей для военных и организовали свыше 9 тыс. выездов для доставки помощи на передовую.

Тысячи транспортных средств были приобретены Минпромторгом России по поручению президента, сотни машин доработаны для фронта на заводе «Чеченавто». Параллельно ведется масштабная программа помощи военным медикам и разработка при поддержке врачей средств эвакуации.

close Пресс-служба Общероссийского народного фронта

Крупнейшие сборы в рамках инициативы — проекты Юрия Подоляки, «Соловьев LIVE», поддержка военных медиков, бойцов курского приграничья и мирных жителей исторических регионов.

Одна на всех, мы за ценой не постоим

Народные полки — это тысячи сообществ по всей России, за счет собственных средств поддерживающие бойцов СВО. В 2025 году при поддержке Народного фронта были масштабированы ключевые волонтерские разработки: эвакуационная техника для «серой зоны», реторт-пакеты для доставки питания с помощью БПЛА, мобильные группы обучения тактической медицине, индивидуальные маскировочные сети и комплекты амуниции для раненых.

close Пресс-служба Общероссийского народного фронта

Отдельный вклад вносят ученые и врачи Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии, а также специалисты самых разных профессий, работающие в зоне СВО на добровольных началах.

Народный ОПК

Совместно с Минобороны России Народный фронт развивает «Кулибин-клуб» — инициативу, в рамках которой тестируются разработки гражданских инженеров, а также оказывается помощь в масштабировании их производства.

Среди ключевых направлений — дроны на оптоволокне, системы радиоэлектронной борьбы и разведки, а также роботизированные тележки для эвакуации раненых и снабжения подразделений.

По данным Народного фронта, такие решения позволили уничтожить вражескую технику стоимостью более $3 млрд и спасти десятки тысяч жизней.

Фундамент будущего страны

Молодежная команда Народного фронта активно работает в исторических и приграничных регионах. Волонтеры первыми приходят в освобожденные города и населенные пункты, участвуют в эвакуации, ликвидации последствий обстрелов, восстановлении домов, доставляют воду и гуманитарную помощь.

В этом году ими проведено 23 миссии и 126 выездов, эвакуировано свыше 3 тыс. человек.

«В 2025 году география гуманитарной миссии Молодежки Народного фронта расширилась. Каждые две недели сводные отряды из разных уголков страны приезжают на смены, чтобы помочь жителям и бойцам, и одновременно — своими глазами увидеть и понять историю Донбасса, Новороссии и приграничья», — отметил заместитель руководителя исполкома Народного фронта и Владимир Тараненко.

По его словам, только за год через эту школу жизни прошли уже более тысячи волонтеров из 61 региона.

close Пресс-служба Общероссийского народного фронта

Cреди новых точек в этом году — Красная Поляна, Новопетриковка, Никольское в ДНР, Северодонецк, Лисичанск и Камышное в ЛНР. Также волонтеры значительно углубили присутствие в Запорожской области: если раньше работали в основном в Бердянске и Мелитополе, то в этом году были в Куйбышево, Розовке, Токмаке, Белоцерковке, Атманайском районе.

Работа ведется по всем направлениям: на складах формируют и отправляют гуманитарные наборы — в этом году их собрано более 203 тысяч, — а на местах — ликвидируют последствия обстрелов, восстанавливают дома и отрабатывают сотни адресных обращений.

В работе команды участвуют подростки, в том числе из неблагополучных семей и семей участников СВО, которых привлекают к волонтерству через занятия спортом в рамках проекта «Тренер».

Особое место занимает помощь в восстановлении духовных центров Донбасса — храмов и монастырей, которые во время боевых действий стали укрытием для местных жителей.

Участники Молодежки Народного фронта не только помогают, но и учатся, а некоторые в процессе этого определяются с будущей профессией.

close Пресс-служба Общероссийского народного фронта

«У нас есть примеры, когда волонтеры после работы в госпитале шли в медицину, есть и парни, которые после участия в миссии приняли решение отправиться в зону СВО уже как военнослужащие. Это и есть главный результат и большая ценность нашей миссии. Молодые ребята возвращаются другими – повзрослевшими, осознанными. Они по собственному опыту знают, что такое Родина, долг и настоящая человеческая поддержка. Такие люди — прочный фундамент будущего страны», — поделился Тараненко.

Предупрежден — значит, вооружен

Кибердружина Народного фронта объединила уже 80 тыс. пользователей. При поддержке Роскомнадзора заблокировано свыше 8 тыс. вредоносных аккаунтов, выявлены диверсанты и экстремистские сообщества, задержаны более 100 опасных лиц.

По словам руководителя Кибердружины Народного фронта Владислава Танасийчука, вместе с приложением «Радар.НФ», которое аккумулировало более 2 млн пользователей и помогло передать десятки тысяч сигналов о вражеских беспилотниках, эти проекты формируют «новую экосистему безопасности», где активная гражданская позиция становится частью обороны страны.

close Пресс-служба Общероссийского народного фронта

«Кибердружина Народного фронта и Радар.НФ — два ярких примера того, как народная инициатива становится реальной силой, действующей в партнерстве с государством. Мы постоянно учим активистов современным методам расследований (OSINT), потому что в информационной войне знания — главное оружие», — подчеркнул Танасийчук.

Он добавил, что «Радар.НФ» стал технологией обороны в каждом смартфоне — человек, заметивший дрон, может стать важным звеном в успешной работе ПВО.

«33 тысячи сигналов и более 1000 уничтоженных по этим данным вражеских дронов — статистика, которая говорит сама за себя», — отметил Танасийчук.

Подставить плечо

К гуманитарной миссии Народного фронта подключены федеральные органы власти и корпорации. Передано уже более 18,5 тыс. тонн грузов, помощь получили свыше 1,5 млн человек.

Совместно с банком «Россия» создаются детские комнаты в больницах и поликлиниках новых регионов. Помогают и общественные структуры — Движение «Здоровое Отечество» передает крупные партии автомобилей.

Вместе с рядом благотворительных организаций в ноябре 2025 года в Луганской народной республике было открыто социальное учреждение по уходу за неизлечимо больными, одинокими и пожилыми людьми.

Для перенесших тяжелые ранения и ампутации бойцов Народным фронтом создана Служба сопровождения ветеранов СВО.

На страже исторической правды

В рамках акции «Огонь памяти» представители Народного фронта привозят лампы с частицами Вечного огня, взятого от Могилы Неизвестного Солдата в Москве, ветеранам Великой Отечественной войны и всем, кто сражался и продолжает бороться с нацизмом на планете.

При участии военных корреспондентов российских СМИ, членов Центрального штаба Народного фронта и представителей Команды Путина частицы Вечного огня доставлены уже в 54 региона России, от них зажжено пламя на мемориалах в освобожденных городах новых регионов.

close Пресс-служба Общероссийского народного фронта

Проделан путь длиной более 70 тыс. километров — по трем континентам, --огонь доставлен в 20 стран мира, в том числе Венесуэлу, Узбекистан, Танзанию и Индию.

Не словом, а делом

Народный фронт контролирует исполнение более 500 поручений президента России. В частности, движение провело свыше 350 мониторингов по национальным проектам и социально значимым темам.

close Пресс-служба Общероссийского народного фронта

Одно из новых направлений — взаимодействие с искусственным интеллектом при обработке обращений на прямую линию главы государства. В этой работе задействованы волонтеры, выпускники федеральных программ и ветераны СВО.

В целом, народный фронт сегодня — не отдельный проект и не разрозненный набор инициатив, а целостная система общественного участия. От помощи фронту и мирным жителям до работы с обращениями граждан — движение охватывает ключевые сферы жизни страны.

Масштаб, многоуровневость и вовлеченность миллионов людей делают Народный фронт одним из ключевых инструментов консолидации общества — там, где требуется не лозунг, а реальное и деятельное участие.