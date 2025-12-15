Потребители предупредили правительство о риске социальной напряженности из-за запрета вейпов

Объединение потребителей России направило письмо заместителю председателя правительства — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко с критикой поправок к законопроекту о лицензировании торговли никотинсодержащей продукцией. Это уже второе за неделю обращение общественных организаций по данной теме — ранее аналогичные письма Президенту и в Аппарат Правительства направила «Опора России». В чем состоит суть претензий организации и к чему может привести запрет – в материале «Газеты.Ru».

«Калейдоскоп правопорядков»

Объединение представляет интересы более 10 млн совершеннолетних пользователей электронных систем доставки никотина, проживающих преимущественно в крупных городских агломерациях. По мнению организации, предоставление регионам права запрещать продажу вейпов приведет к существенным нарушениям прав потребителей, гарантированных Конституцией.

«Многие рассматривают данную продукцию как способ снижения никотиновой зависимости и отказа от курения. Это люди, которые живут в крупных городах, работают, платят налоги — и вправе рассчитывать на предсказуемую государственную политику. Лишить их этой возможности одномоментно, без научного обоснования и публичного обсуждения — значит создать социальное напряжение на пустом месте. При этом спрос никуда не денется — он просто уйдет в тень, где не будет ни контроля качества, ни защиты прав потребителей», — заявил председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин.

Главная проблема, на которую указывают авторы письма, — правовая неопределенность для граждан при перемещении по стране. При введении региональных запретов потребители окажутся в ситуации, когда в одном субъекте продукция легальна, в соседнем — запрещена. Это порождает вопросы о законности ввоза жидкостей для личного пользования в регион с запретом, о транзитном перемещении, о командировках и отпусках.

«Единое гражданство перестает означать единые права», — говорится в обращении.

При этом возникает очевидное правовое неравенство потребителей в зависимости от места жительства. Запрет лишит граждан в соответствующих регионах гарантий приобретения качественной и безопасной продукции, содержащей достоверную информацию, а также права на возмещение вреда в случае отравления некачественной продукцией с теневого рынка.

Объединение также указывает на нарушение права потребителей на свободный выбор товаров, находящихся в легальном общероссийском обороте. Иная табачная и никотиновая продукция — включая сигареты, сигариллы, системы нагревания табака — не будет подпадать под запрет.

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов разделяет эти опасения. «На уровне регионов сегодня нет необходимой финансовой, организационной и экспертной базы для принятия решения о запрете продаж тех или иных видов подакцизной продукции», — заявил депутат. По его словам, запрет может вызвать рост нелегальной торговли, которая уйдет в мессенджеры и начнет смыкаться с криминальными схемами.

Подмена президентского решения и усталость общества от запретов

Объединение потребителей обращает внимание на важный нюанс. Резолюция Президента изначально содержала согласие на проведение пилотного проекта именно в Нижегородской области — то есть на цельный региональный правовой эксперимент. Указание правительству доложить о возможности распространения меры на всю страну предполагало проработку вопроса, в том числе с позиции права и с участием потребительского и предпринимательского сообществ.

Вместо этого предлагается сразу раздать полномочия всем 89 субъектам, минуя стадию эксперимента и публичного обсуждения. При этом поправки не рассматривались в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия.

Объединение ссылается на результаты социологических исследований. По данным VOX POPULI (2025), 82% россиян считают более правильным путь поступательного государственного регулирования — контроль качества, регулирование каналов продаж, просвещение, помощь зависимым, создание позитивной мотивации к здоровому образу жизни. Только 18% поддерживают путь резких запретов.

При этом 64% уверены, что запрет приведет к росту теневого рынка, 63% — к переходу на другие никотиновые продукты, включая традиционные сигареты. Лишь 24% ожидают реального снижения потребления.

Политолог Ильи Гращенков, президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) отмечает, что тема выходит за рамки отраслевой дискуссии.

«Речь идет о доверии к государственной политике. Когда решения принимаются в обход публичных процедур, без научного обоснования, вразрез с мнением 82% граждан — это считывается как игнорирование общества. В год выборов в Государственную Думу такие сигналы особенно чувствительны. 10 миллионов человек — это не просто потребители, это электоральная группа, с которой придется считаться», — сказал он.

Авторы письма просят Аппарат Правительства принять меры для сохранения взвешенного подхода к регулированию, который последовательно реализуется с 2020 года, и не допустить принятия поправок, формирующих «серьезное социальное напряжение у значительной части населения страны».

Отсутствие научного консенсуса

Авторы письма подчеркивают, что проектируемые поправки предлагаются без необходимого научного обоснования большей вредности вейпов по сравнению с сигаретами и сигариллами. В России и в мире на сегодняшний день нет однозначных научных данных о долгосрочном влиянии электронных систем доставки никотина на здоровье человека.

Более того, избирательный характер запрета может провоцировать увеличение потребления сигарет — в том числе по причине их ложного восприятия как менее опасных, отмечают специалисты в области здравоохранения.

Адвокат Григорий Сарбаев указывает на правовую несостоятельность региональных запретов. «У региона сегодня вообще нет полномочий запрещать оборот продукции, которая разрешена федеральным законодательством. Это прямое превышение полномочий», — подчеркивает он.