Возвращение «Русского Шанхая». Как уникальный архив русского зарубежья будет спасен

В Шанхае запущен уникальный проект по спасению и цифровизации печатного наследия русской эмиграции — оцифровке газет и журналов русской эмиграции 1920–1940-х годов. Бумажные подшивки, чудом пережившие в том числе и «культурную революцию», наконец станут доступны исследователям всего мира благодаря совместному проекту Шанхайской библиотеки и Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН при финансовой поддержке компании «Норникель». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бесценные свидетельства эпохи

В первой половине XX века Шанхай приютил более 50 тыс. выходцев из России, сформировавших в этом городе уникальный культурный феномен. Город притягивал беженцев своим свободным статусом, здесь можно было жить без виз и специальных разрешений.

В 1930-е годы Шанхай стал культурным и деловым центром русского зарубежья в Китае. Его называли Восточным Петербургом из-за большого числа учебных и культурных заведений, православных храмов во главе с будущим святителем Иоанном Шанхайским, магазинов, ресторанов, спортивных клубов, объединений литераторов и художников, русских театральных трупп, газет, журналов и радиостанции, вещающей на русском языке.

В Шанхае было основано первое русское реальное училище, открыты театры драмы, балета и оперетты. Но, к сожалению, печатных свидетельств той поры расцвета «русского Шанхая» сохранилось очень мало.

Из всех русских эмигрантских изданий они считаются самыми редкими, поскольку выходили маленькими тиражами, а эмигранты, покидая Китай, часто оставляли там архивы. Многое было также впоследствии утрачено в годы культурной революции. Поэтому каждый экземпляр этих свидетельств эпохи очень ценен и представляет большой интерес для исследователей.

Оцифровка как выход из критической ситуации

На сегодняшний день одна из крупнейших в мире коллекций периодики русской эмиграции в Шанхае находится в Шанхайской библиотеке. Но ситуация с ней критическая — бумажные носители с 1920–1940-х годов физически ветшают и находятся под угрозой полного разрушения. Уникальные, практически музейные раритеты нуждаются в срочных усилиях по их сохранению.

Для этого в декабре в Шанхае дан старт историческому проекту по спасению и цифровизации печатного наследия русской эмиграции.

Соглашение о создании «Платформы онлайн-поиска и просмотра русской литературы» подписали директор Шанхайской библиотеки Чэнь Чао и научный руководитель Института Китая современной Азии (ИКСА) РАН Александр Лукин. А генеральным партнером проекта выступил «Норникель», обеспечивший финансирование инициативы. Проект, который является первой масштабной инициативой такого рода в Китае, должен быть реализован до 2027 года.

За это время будет оцифровано и атрибутировано более 70 тыс. страниц архивных документов. В цифровую коллекцию войдут 16 наименований периодики (восемь газет и восемь журналов), включая такие знаковые издания, как «Шанхайская заря», «Слово», «Новое время» и «Эпоха».

Проект предполагает не просто сканирование изображений, но и полноценное распознавание текста (OCR). Это позволит создать базу данных с полнотекстовым поиском, что критически важно для научной работы. Созданный общедоступный онлайн-портал откроет массив данных для историков, филологов и исследователей русского зарубежья по всему миру.

Как отметил научный руководитель ИКСА РАН Александр Лукин, эти материалы будут еще долго служить ученым и всем любителям истории. По его словам, «ИКСА РАН гордится своим участием в сохранении и передаче будущим поколениям этого бесценного архива».

Библиотека, наука и бизнес

Проект реализуется в формате трехстороннего взаимодействия науки, культуры и бизнеса. Исполнитель — Шанхайская библиотека — предоставляет доступ к фондам, осуществляет технический процесс сканирования, разработку IT-платформы и ее последующую эксплуатацию.

Научное кураторство ИКСА обеспечивает историческую экспертизу, консультационную поддержку и координацию с российской научной средой.

А генеральный партнер «Норникель» проект финансирует, и, по признанию директора ИКСА РАН Кирилла Бабаева, поддержка компании имеет ключевое значение для успеха проекта.

По словам директора Шанхайской библиотеки Чэнь Чао, с момента своего основания в 1952 году Шанхайская библиотека «следует миссии сохранения культуры и стремления к совершенству информационных сервисов».

«Международное сотрудничество между Шанхайской библиотекой и ИКСА РАН в сфере цифровых ресурсов предоставит зарубежным пользователям платформу с историческими документами. Это полностью соответствует цели развития Шанхайской библиотеки — построению публичной научно-исследовательской библиотеки мирового уровня, и мы с нетерпением ждем успешного завершения проекта», — рассказал он.

Таким образом, хрупкие пожелтевшие страницы, на которых запечатлена жизнь и мысль «Русского Шанхая», обретут цифровое бессмертие. Этот проект — не просто техническая оцифровка, а настоящее спасение целого пласта истории русской культуры, который едва не был утрачен навсегда.