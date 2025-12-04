Налоговый навигатор: все, что нужно знать о налогах на имущество, инвестиции и доходы

Сбер и «Нетология» запустили онлайн-курс «Налоговый марафон», направленный на повышение финансовой грамотности в сфере налогообложения. Программа охватывает ключевые темы: налогообложение имущества, инвестиций, вкладов и доходов, а также порядок получения вычетов. Подробнее о курсе — в нашем материале.

Почему это важно?

«Самое непостижимое в этом мире — налоговая шкала» — таковы слова Альберта Эйнштейна. Если даже великий физик с трудом понимал принципы налогообложения, что и говорить про остальных, верно?

Налоговое законодательство, возможно, не самый увлекательный предмет — но уж точно не абстрактный, а вполне себе прикладной и очень даже насущный. Понимание, какие налоги касаются лично вас, как получить налоговый вычет и не попасть на штрафы, может сберечь десятки, а то и сотни тысяч рублей. Особенно если вы самозанятый, инвестор, вкладчик или владелец имущества — как минимум в одну из этих категорий попадает почти каждый россиянин.

С новым онлайн-курсом «Налоговый марафон», который запустили Сбер и «Нетология», любой человек может разобраться в налоговых хитросплетениях и извлечь из этого финансовую выгоду. Чтобы понять суть налогообложения и применить это знание на практике, не нужно быть Эйнштейном. Авторы курса перевели юридические формулировки на простой, понятный язык, добавили пользу и оставили только самое актуальное.

Структура обучения

Обучение построено таким образом, что материалы можно изучать в своем темпе в удобное время с любых устройств (ориентировочно около 20 часов). Программа содержит практические кейсы и делится на четыре блока, каждый из которых рассчитан на неделю.

Первая неделя закладывает основу (зачем вообще разбираться в налогах) и объясняет специальные режимы налогообложения на примерах из жизни, в том числе — на реальных историях людей и типичных ошибках.

Вторая неделя посвящена налогам на собственность. Здесь на конкретных цифрах разбирают, как рассчитываются налоги за квартиру, машину, дачу и что нужно знать при их продаже и какие льготы доступны.

Третья неделя будет особенно интересна тем, у кого есть сбережения: в фокусе налогообложение доходов от вкладов, акций, облигаций, пенсионных программ, а также особенности налоговых правил для тех, у кого есть индивидуальные инвестиционные счета 3-го типа (ИИС-3) и драгоценными металлами.

Четвертая неделя посвящена социальным налоговым вычетам — финансовой поддержке государства для тех, кто инвестирует в своё образование, здоровье, спорт, а также своих близких. Здесь же узнаете о том, что такое налоговый кэшбэк для семей с двумя детьми. Отдельно разбирается, какие вычеты эффективнее оформлять через работодателя, а какие — напрямую через налоговую службу.

Польза от курса

«Налоговый марафон» поможет провести личный «налоговый чекап»: оценить свои активы и обязательства, принять верные финансовые решения, избежать штрафов и законным образом снизить налоговую нагрузку с помощью имущественных, социальных и инвестиционных вычетов, а также активным применением льгот.

Курс рассчитан на самую широкую аудиторию: самозанятых, владельцев квартир, машин и дач, инвесторов и вкладчиков, тех, кто планирует крупные покупки или сдает жилье. В общем — на всех нас. И каждому может принести финансовую выгоду.