Новая химия России: как нацпроект ускоряет импортозамещение и развитие производств

В России планируется открыть более 130 новых химических производств к 2030 году

Перезагрузка химической отрасли

Технологическое лидерство России во многом определяется наличием современных разработок и инноваций в ключевых отраслях — это расширяет ассортимент качественных отечественных товаров и укрепляет позиции страны на мировом рынке.

Химическая отрасль относится к числу наиболее технологически сложных и капиталоемких. Производство красок, смол, композитов, полимеров и других материалов требует высокоточного оборудования, устойчивых цепочек поставок и квалифицированных специалистов.

В последние годы именно эта отрасль стала одним из направлений, где потребность в импортозамещении проявилась наиболее остро. Спрос на отечественные материалы растет как со стороны промышленных предприятий, так и строительного сектора.

В начале 2025 года для решения этой задачи стартовали национальные проекты по обеспечению технологического лидерства, и один из флагманов — нацпроект «Новые материалы и химия». Он направлен на создание инновационных технологий и внедрение их в промышленное производство.

К 2030 году в стране должно заработать более 130 новых химических производств. За каждым из них — десятки видов современной продукции, которую раньше привозили из-за рубежа.

Уже сформированы 23 технологические цепочки, включающие около 700 критически важных материалов. Это основа для новой индустриальной модели, которая позволит не просто заменить импорт, но и сформировать свои экспортные ниши.

Запуск современных производств редко обходится бюджетно — иногда речь идет о миллиардах и строительстве полноценного завода. В таких условиях на помощь приходит нацпроект «Новые материалы и химия», ставший одним из ключевых инструментов поддержки отрасли.

Благодаря ему предприятия, в том числе получают доступ к льготному финансированию через Фонд развития промышленности: займы на модернизацию линий и запуск новых производств выдают под выгодные ставки, что упрощает путь от идеи до первого выпуска продукции.

Финансирование химии: приоритет — технологическое лидерство

Созданный в 2014 году по инициативе Минпромторга, Фонд развития промышленности (ФРП) стал одним из главных драйверов модернизации российской промышленности. За последние 10 лет ФРП профинансировал свыше 2 050 проектов из 79 регионов на общую сумму более 685 млрд рублей.

Около 60% этих проектов были направлены на снижение зависимости от импорта.

Фонд выдает долгосрочные целевые займы от 5 млн до 2 млрд рублей по ставкам 3 и 5% годовых. Финансирование идет на покупку оборудования, запуск новых линий, внедрение технологий. Условия программ и интерактивный «Конструктор займов» доступны на сайте ФРП — выбрать подходящую программу можно за пару кликов.

В Фонде также работает консультационный центр, задача которого сориентировать заявителя по всему спектру мер господдержки. Специалисты центра простым и понятным языком объясняют условия программ льготных займов ФРП. В Консультационный центр ежегодно поступает более 15 тыс. обращений.

«Первый контакт потенциальных клиентов ФРП происходит со специалистами центра, которые оперативно, понятно и совершенно бесплатно рассказывают обо всех интересующих нюансах программ финансирования, рекомендуют наиболее оптимальные и помогают оценить соответствие заявляемого проекта ее критериям. По статистике, более 50% клиентов ФРП обращались в КЦ», — рассказали в пресс-службе Фонда развития промышленности.

Химическая отрасль — одна из лидирующих по числу поддержанных проектов: она занимает второе место в рейтинге по количеству займов. ФРП выдал химическим компаниям около 300 льготных займов на сумму свыше 90 миллиардов рублей.

Более 60% этих проектов получили финансирование по базовой программе «Проекты развития», которая подходит предприятиям любого масштаба — от модернизации до запуска полностью новых производств и внедрения систем автоматизации. В общем же объеме порядка 45% выданных займов ФРП приходится именно на основную программу «Проекты развития».

В августе 2025 года Наблюдательный совет ФРП под председательством министра промышленности и торговли Антона Алиханова принял важное решение: приоритизировать финансирование в сторону тех производств, которые помогают достигать национальных целей и укреплять технологическое лидерство. Для этого Минпромторгом России совместно с ФРП был разработан реестр промышленной продукции, соответствующей целям достижения технологического лидерства (реестр НПТЛ).

Для финансирования проектов по выпуску этой продукции Фонд также задействовал базовую программу финансирования «Проекты развития». Переход на новые критерии (НПТЛ) позволит сместить акценты с финансирования проектов, направленных на импортозамещение конечной продукции или сырья, к решению стратегических задач, стоящих перед экономикой и промышленностью России.

«Сотрудники Консультационного центра также всегда готовы помочь промышленникам сориентироваться в федеральных мерах поддержки Минпромторга России и других институтов развития, включая программы региональных фондов развития промышленности и группы ВЭБ.РФ», — отметил представитель ФРП.

Инвестиции, которые красят рынок

Как это работает на практике, можно увидеть на примере нескольких предприятий, которые уже запустили производство благодаря поддержке ФРП. Так, в Коломне компания «КС-Билд» открыла цех по выпуску водно-дисперсионных лакокрасочных материалов под брендом «Основит».

Здесь производят краски, шпаклевки, грунтовки, декоративные покрытия — востребованные у застройщиков и в рознице. Новый цех работает почти полностью на российских технологиях: уровень локализации — 91%, а мощность — 10 тыс. тонн продукции в год.

Инвестиции в проект составили 330 млн рублей, из которых 150 млн рублей профинансировал ФРП. Это позволяет заводу обеспечивать стабильный поток экологичной продукции, которая заменяет импортные аналоги и соответствует современным требованиям безопасности.

«Основное преимущество водно-дисперсионных материалов – это экологичность и безопасность для потребителя, так как в них используется вода вместо горючих и токсичных растворителей, что значительно снижает количество вредных выбросов в атмосферу и уменьшает пожароопасность. В результате материалы не имеют запаха, быстро высыхают, легко наносятся на поверхность, имеют хороший декоративный вид и более широкую цветовую гамму», — сообщается на сайте ФРП.

Другой пример — ижевская компания «Новый дом». После модернизации производственной линии предприятие увеличило выпуск колеровочных паст бренда Palizh до 3,7 тыс. тонн в год. Эти пасты используются почти во всех видах лакокрасочных материалов и востребованы как промышленностью, так и частными покупателями.

«Благодаря займу ФРП мы приобрели новое оборудование, которое позволило применять усовершенствованные рецептуры. В результате наши пасты могут обеспечивать более интенсивное окрашивание при меньшем расходе материала. Кроме того, теперь мы можем производить всю палитру по любым цветовым каталогам, что отличает нас от большинства отечественных производителей. Для выпуска бытовых колеровочных паст специалисты компании разработали и внедрили новое технологическое оборудование – погружную мельницу в смесителе», — рассказала генеральный директор ООО «Новый дом» Елена Телицына.

Инвестиции составили 265 млн рублей, из них 185 — льготный заем ФРП.

Колеровочные пасты – важный сырьевой компонент при производстве лакокрасочных материалов и другой продукции. Предприятие выпускает бытовые, а также универсальные и специальные промышленные пасты.

Бытовые колеровочные пасты используются для тонировки красок, лаков, шпаклевок и других материалов и представлены в розничных магазинах, федеральных DIY-сетях и на маркетплейсах.

Технологии определяют успех

Нацпроект «Новые материалы и химия» не просто закрывает текущие пробелы в поставках — он закладывает основу для устойчивой и конкурентоспособной химической отрасли будущего.

Новые производства и технологические цепочки укрепляют экономическую самостоятельность регионов, повышают экспортный потенциал и дают импульс созданию рабочих мест и научно технологических компетенций, от которых зависит дальнейшая модернизация всей промышленности страны.