«Лучший по профессии»: как конкурс для мастеров задает стандарты для всей России

С 2012 года конкурс «Лучший по профессии» остается одной из ключевых площадок, где проявляют себя сильнейшие мастера России. Став частью национального проекта «Кадры», он продвигает важнейшие ценности: созидательный труд, мастерство и любовь к своему делу. Участники конкурса становятся наставниками для молодых специалистов, рассказывают о своем пути и помогают формировать позитивный образ рабочих профессий.

В 2025 году конкурс проходил по 20 номинациям — от овощеводов и швей до сварщиков, токарей и операторов станков с ЧПУ. Особое место занимает номинация «Второй старт», созданная для тех, кто сменил профессию и успешно нашел себя в новом деле. В следующем году она будет ориентирована на поддержку ветеранов специальной военной операции, возвращающихся к работе или осваивающих востребованную специальность.

Конкурс включает два этапа: региональный и федеральный. Победители получают солидные призы — от 300 тыс. до 1 млн рублей.

В 2026 году конкурс станет масштабнее: количество номинаций увеличится до 25 благодаря участию бизнеса. Среди новых — «Газорезчик» от Сибирской горно-металлургической компании, «Машинист грузового и пассажирского движения» от РЖД, «Инспектор транспортной безопасности» от Ассоциации работодателей внеуличного транспорта и «Техник-протезист» от Московской протезно-ортопедической компании. Полный перечень номинаций опубликован на сайте конкурса.

Победители 2025 года

close Сергей Безусов – победитель конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по мехатронике и робототехнике» Владимир Авдеев

Ведущий инженер-конструктор АО «ФНЦП «Титан-Баррикады»» Сергей Безусов из Волгограда с детства интересовался техникой и тем, как в ней все устроено. Постепенно увлечение переросло в профессию. Параллельно Сергей работает младшим научным сотрудником в ВолгГТУ и уже реализовал ряд инженерных проектов. Сейчас он вместе с коллегами создает технологию синхронного перемещения грузов несколькими дронами — перспективную разработку для спасательных операций.

«Руководство одобрило мою кандидатуру, я прошел отбор и оказался на конкурсе. Собрал материалы на основе конкурсных заданий — готовился буквально несколько дней, в дороге и уже на месте, как приехал. Конечно, было сложно — участвовали сильнейшие специалисты, так что пришлось выложиться по максимуму. Больше всего мне запомнилось программирование коллаборативного манипулятора. Впервые работал с таким роботом и сразу пришлось решать интересные задачи. Эмоции от победы испытал смешанные — радость, усталость и, конечно, удивление — не ожидал, что буду первым», — поделился своими впечатлениями победитель.

close Егор Калюжный — победитель конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры» Проектный офис конкурса «Лучший по профессии»

Егор Калюжный уже 11 лет работает монтажником в московском НПО «Алмаз» и активно занимается наставничеством: он обучает не только новых сотрудников предприятия, но и студентов колледжей, проходящих практику, передавая свои знания и опыт. Его кандидатура была выдвинута на конкурс руководством предприятия в качестве одной из самых сильных в коллективе. Он неоднократно участвовал в региональных конкурсах профмастерства, где занял второе место в 2023 году и первое — в 2025-м.

«Я работаю по профессии давно, и у меня есть стимул улучшать свои навыки. Было много конкурентов, все большие молодцы! Поэтому требовалась хорошая подготовка, чтобы соответствовать», — рассказал Егор Калюжный.

Он также отметил атмосферу и высокий уровень организации мероприятия.

«Задания — интересные, требующие внимания и знаний, но при этом все было по-доброму: участники общались, поддерживали друг друга. Было ощущение, что все мы — одна большая команда единомышленников. Ну и, конечно, финал — момент, когда стоишь и ждешь объявления результатов. Волнение, адреналин, и потом — радость, которую не передать словами. Эмоции просто зашкаливали! Сначала не поверил, потом пришло осознание, и стало невероятно приятно. Это ведь результат всех стараний, всех часов подготовки», — поделился эмоциями победитель.

«Для меня эта победа — не точка, а наоборот, новый этап. Хочу дальше развиваться в профессии, повышать квалификацию, узнавать больше про современные технологии в радиоэлектронике. Интересно попробовать себя и в роли наставника — помогать тем, кто только начинает путь в этой сфере. Что касается приза — думаю, направлю его на обучение или что-то, что поможет расти профессионально. Инвестиции в себя всегда самые правильные», — добавил он.