2 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 2 декабря
- День банковского работника России
2 декабря 1990 года были приняты сразу два важных федеральных закона, регулирующих финансовую сферу: «О Центральном Банке Российской Федерации» и «О банках и банковской деятельности». С тех пор дата стала считаться неофициальным профессиональным праздником всех работников банков: от операционистов и кассиров до финансовых аналитиков, кредитных менеджеров и руководителей. В этот день проходит награждение отличившихся сотрудников, банки подводят предварительные итоги года.
- День 2D-художника
Праздник в честь художников и иллюстраторов, создающих двухмерную компьютерную графику и анимацию, связан с другой датой — Всемирным днем компьютерной графики, который отмечается 3 декабря. Цифровые художники, создающие 2D-графику, почувствовали себя обделенными вниманием и учредили свой праздник, который отмечается на день раньше. Еще одна версия выбора даты праздника: 2D — сокращение от 2 December.
- Международный день борьбы за отмену рабства
Праздник учрежден по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН и приурочен к принятию в 1949 году Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. Несмотря на то, что официально рабство запрещено по всему миру, принудительный труд и эксплуатация до сих пор существуют. Цель даты — добиться искоренения современных форм рабства, таких как торговля людьми, сексуальная эксплуатация, наихудшие формы детского труда, принудительные браки.
- Всемирный день компьютерной грамотности
Праздник отмечают с 2001 года по инициативе одной из индийских корпораций. Он подчеркивает важность доступа к технологиям и владения базовыми цифровыми навыками, особенно для населения развивающихся стран. Сегодня для общества это один из главных факторов развития, социального включения, образования, трудоустройства и получения информации. Дата напоминает о проблеме цифрового неравенства и призывает к сокращению разрыва между теми, кто имеет доступ к современным технологиям, и теми, кто его лишен.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 2 декабря в других странах
День шлепанцев — Новая Зеландия. Шлепанцы — настолько популярный вид обуви в Новой Зеландии, что ему посвятили отдельный праздник. Жители страны надевают сланцы не только на прогулку или в магазин, но и на работу. Здесь это не просто обувь, а символ комфорта, приятного, расслабленного образа жизни.
День оладьев — США. Этот неофициальный гастрономический праздник принято отмечать стопками горячих, свежеиспеченных оладий. В этот день хозяйки обмениваются рецептами нежных оладушек и радуют домочадцев вкусной выпечкой.
Щедрый вторник — Великобритания, США. Праздник отмечается в ближайший вторник после американского Дня благодарения. В это время люди начинают делать праздничные покупки к Рождеству. В магазинах действуют скидки и распродажи. Щедрый вторник также напоминает о необходимости делиться подарками с нуждающимися.
Религиозные праздники 2 декабря
День памяти святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского
Святитель Филарет — один из влиятельных церковных иерархов XIX века. Он был действительным членом Академии Российской и почетным членом Императорской академии наук, а впоследствии ординарным академиком по Отделению русского языка и словесности. Прославился как выдающийся проповедник и богослов, составитель «Пространного христианского Катехизиса Православной Кафолической Восточной Церкви», ставшего впоследствии официальным катехизисом изложением основ Русской православной церкви. Святитель Филарет также был автором Манифеста 1861 года об освобождении крестьян. Причислен к лику святых в 1994 году.
Святитель Филарет, худ. Владимир ГауWikimedia Commons
- День памяти пророка Авдия
Ветхозаветный святой пророк Авдий предположительно жил в IX веке до н.э. Он служил при дворе царей Израильских, был человеком богобоязненным, высоких духовных качеств. Когда Израиль стал поклоняться культу Ваала, он преданно хранил веру в Единого Истинного Бога. В период гонений на пророков Господних, Авдий собрал сто святых отцов, увел их в пещеры и долгое время кормил и поил их.
Народные праздники и приметы 2 декабря
- Авдей Радетель
На Руси глубоко почитали пророка Авдея и считали его покровителем семейного благополучия, домашнего хозяйства, доброго отношения между близкими. Отсюда и прозвище «Радетель» — потому что святой радел за всех людей. Считалось, что в этот день можно защитить дом от нечистой силы и зла. Для этого, согласно обычаям, требовалось пройтись обойти жилище и постучать обухом топора или серпом по дверным косякам и оконным рамам.
На Авдея было не принято гулять по улице или отправляться в дальнюю дорогу с важными делами. День нужно было провести дома — в уюте, приятных беседах, за чашкой горячего чая с баранками. Хозяйки пекли пироги, варили душистый сбитень на меду.
- Приметы
Метель намела сугробы с северной стороны домов и деревьев — зима будет морозной.
Восточный ветер — к потеплению и солнечной погоде.
Птицы щебечут — к суровым морозам.
На опушку леса вышли звери — жди большой метели.
Темные полосы на белоснежном снегу — к плохой погоде.
Какие исторические события произошли 2 декабря
- 1409 год — в Лейпциге открылся университет.
- 1804 год — Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции.
- 1805 год — произошло Аустерлицкое сражение, русские и австрийские войска потерпели поражение от армии Наполеона.
- 1942 год — ученый Энрико Ферми получил в ходе экспериментов первую неконтролируемую цепную ядерную реакцию.
- 1956 год — группа революционеров во главе с Фиделем Кастро приплыла на Кубу из Мексики на яхте «Гранма», чтобы совершить революцию.
- 1971 год — советская автоматическая межпланетная станция «Марс-3» впервые в мире опустилась на Марс.
- 1971 год — первые шесть эмиратов объединились в федерацию Объединенные Арабские Эмираты.
- 2010 год — Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, а Катар — на проведение ЧМ 2022 года.
Дни рождения и юбилеи 2 декабря
- В 1738 году родился Ричард Монтгомери — ирландский и американский военный деятель.
- В 1837 году родился Джозеф Белл — британский хирург, профессор Эдинбургского университета, ставший прообразом Шерлока Холмса.
- В 1906 году родился Питер Карл Голдмарк — венгерско-американский инженер, разработчик системы цветного телевидения, создатель долгоиграющей пластинки.
- В 1923 году родилась Мария Каллас — одна из величайших оперных певиц ХХ века.
- В 1946 году родился Джанни Версаче — итальянский модельер и дизайнер.
Джанни Версаче во время показа собственной коллекции, 1991 годAP
- В 1977 году родилась Саша Путря — юная советская художница-вундеркинд, создавшая за 11 лет своей жизни более 2200 работ.
Кто отмечает дни рождения
- 73 года исполняется Владимиру Пермякову — российскому актеру театра и кино, прославившемуся благодаря роли Лени Голубкова в рекламе «МММ».
- 57 лет исполняется Люси Лью — американской актрисе (фильмы «Ангелы Чарли», «Убить Билла» и др.).
- 55 лет исполняется Максиму Тарасову — советскому и российскому прыгуну с шестом, олимпийскому чемпиону.
- 47 лет исполняется Нелли Фуртадо — канадской певице, автору песен, актрисе.
- 44 года исполняется Бритни Спирс — американской поп-певице, актрисе.
- 21 год исполняется Илье Малинину — американскому фигуристу, трехкратному чемпиону мира.