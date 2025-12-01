2 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

2 декабря в России свой профессиональный праздник отмечают банковские работники. Правозащитники напоминают о важной дате — Международном дне борьбы за отмену рабства. По народному календарю — Авдей Радетель, день, когда наши предки старались уберечь жилище от нечистой силы. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 2 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 2 декабря

День банковского работника России

2 декабря 1990 года были приняты сразу два важных федеральных закона, регулирующих финансовую сферу: «О Центральном Банке Российской Федерации» и «О банках и банковской деятельности». С тех пор дата стала считаться неофициальным профессиональным праздником всех работников банков: от операционистов и кассиров до финансовых аналитиков, кредитных менеджеров и руководителей. В этот день проходит награждение отличившихся сотрудников, банки подводят предварительные итоги года.

День 2D-художника

Праздник в честь художников и иллюстраторов, создающих двухмерную компьютерную графику и анимацию, связан с другой датой — Всемирным днем компьютерной графики, который отмечается 3 декабря. Цифровые художники, создающие 2D-графику, почувствовали себя обделенными вниманием и учредили свой праздник, который отмечается на день раньше. Еще одна версия выбора даты праздника: 2D — сокращение от 2 December.

close Shutterstock

Международный день борьбы за отмену рабства

Праздник учрежден по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН и приурочен к принятию в 1949 году Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. Несмотря на то, что официально рабство запрещено по всему миру, принудительный труд и эксплуатация до сих пор существуют. Цель даты — добиться искоренения современных форм рабства, таких как торговля людьми, сексуальная эксплуатация, наихудшие формы детского труда, принудительные браки.

Всемирный день компьютерной грамотности

Праздник отмечают с 2001 года по инициативе одной из индийских корпораций. Он подчеркивает важность доступа к технологиям и владения базовыми цифровыми навыками, особенно для населения развивающихся стран. Сегодня для общества это один из главных факторов развития, социального включения, образования, трудоустройства и получения информации. Дата напоминает о проблеме цифрового неравенства и призывает к сокращению разрыва между теми, кто имеет доступ к современным технологиям, и теми, кто его лишен.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 2 декабря в других странах

День шлепанцев — Новая Зеландия. Шлепанцы — настолько популярный вид обуви в Новой Зеландии, что ему посвятили отдельный праздник. Жители страны надевают сланцы не только на прогулку или в магазин, но и на работу. Здесь это не просто обувь, а символ комфорта, приятного, расслабленного образа жизни.

День оладьев — США. Этот неофициальный гастрономический праздник принято отмечать стопками горячих, свежеиспеченных оладий. В этот день хозяйки обмениваются рецептами нежных оладушек и радуют домочадцев вкусной выпечкой.

Щедрый вторник — Великобритания, США. Праздник отмечается в ближайший вторник после американского Дня благодарения. В это время люди начинают делать праздничные покупки к Рождеству. В магазинах действуют скидки и распродажи. Щедрый вторник также напоминает о необходимости делиться подарками с нуждающимися.

Религиозные праздники 2 декабря

День памяти святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского

Святитель Филарет — один из влиятельных церковных иерархов XIX века. Он был действительным членом Академии Российской и почетным членом Императорской академии наук, а впоследствии ординарным академиком по Отделению русского языка и словесности. Прославился как выдающийся проповедник и богослов, составитель «Пространного христианского Катехизиса Православной Кафолической Восточной Церкви», ставшего впоследствии официальным катехизисом изложением основ Русской православной церкви. Святитель Филарет также был автором Манифеста 1861 года об освобождении крестьян. Причислен к лику святых в 1994 году.

close Святитель Филарет, худ. Владимир Гау Wikimedia Commons

День памяти пророка Авдия

Ветхозаветный святой пророк Авдий предположительно жил в IX веке до н.э. Он служил при дворе царей Израильских, был человеком богобоязненным, высоких духовных качеств. Когда Израиль стал поклоняться культу Ваала, он преданно хранил веру в Единого Истинного Бога. В период гонений на пророков Господних, Авдий собрал сто святых отцов, увел их в пещеры и долгое время кормил и поил их.

Православная церковь 2 декабря также чтить память: • мученика Варлаама;

• преподобных Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира царя;

• преподобного Варлаама, игумена Печерского, в Ближних пещерах;

• мученика Азы и с ним 150-ти воинов

и других.



Это день празднования в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение».



Католическая церковь 2 декабря вспоминает:



• святого Эвазия, епископа Брешии;

• святого Лупа (Луперия), епископа Вероны;

• мучеников Евсевия, пресвитера; Маркелла, диакона; Ипполита, Максима, Адрии, Павлины, Неона, Марии Мартаны и Аврелии;

• мученика Понциана и его четырех сотоварищей);

• святого Авициана, епископа Руанского

и других.

Народные праздники и приметы 2 декабря

Авдей Радетель

На Руси глубоко почитали пророка Авдея и считали его покровителем семейного благополучия, домашнего хозяйства, доброго отношения между близкими. Отсюда и прозвище «Радетель» — потому что святой радел за всех людей. Считалось, что в этот день можно защитить дом от нечистой силы и зла. Для этого, согласно обычаям, требовалось пройтись обойти жилище и постучать обухом топора или серпом по дверным косякам и оконным рамам.

На Авдея было не принято гулять по улице или отправляться в дальнюю дорогу с важными делами. День нужно было провести дома — в уюте, приятных беседах, за чашкой горячего чая с баранками. Хозяйки пекли пироги, варили душистый сбитень на меду.

Приметы

Метель намела сугробы с северной стороны домов и деревьев — зима будет морозной.

Восточный ветер — к потеплению и солнечной погоде.

Птицы щебечут — к суровым морозам.

На опушку леса вышли звери — жди большой метели.

Темные полосы на белоснежном снегу — к плохой погоде.

Какие исторические события произошли 2 декабря

1409 год — в Лейпциге открылся университет.



— в Лейпциге открылся университет. 1804 год — Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции.



— Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции. 1805 год — произошло Аустерлицкое сражение, русские и австрийские войска потерпели поражение от армии Наполеона.



— произошло Аустерлицкое сражение, русские и австрийские войска потерпели поражение от армии Наполеона. 1942 год — ученый Энрико Ферми получил в ходе экспериментов первую неконтролируемую цепную ядерную реакцию.



— ученый Энрико Ферми получил в ходе экспериментов первую неконтролируемую цепную ядерную реакцию. 1956 год — группа революционеров во главе с Фиделем Кастро приплыла на Кубу из Мексики на яхте «Гранма», чтобы совершить революцию.



— группа революционеров во главе с приплыла на Кубу из Мексики на яхте «Гранма», чтобы совершить революцию. 1971 год — советская автоматическая межпланетная станция «Марс-3» впервые в мире опустилась на Марс.

close «Роскосмос»

1971 год — первые шесть эмиратов объединились в федерацию Объединенные Арабские Эмираты.



— первые шесть эмиратов объединились в федерацию Объединенные Арабские Эмираты. 2010 год — Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, а Катар — на проведение ЧМ 2022 года.

Дни рождения и юбилеи 2 декабря

В 1738 году родился Ричард Монтгомери — ирландский и американский военный деятель.



— ирландский и американский военный деятель. В 1837 году родился Джозеф Белл — британский хирург, профессор Эдинбургского университета, ставший прообразом Шерлока Холмса.



— британский хирург, профессор Эдинбургского университета, ставший прообразом Шерлока Холмса. В 1906 году родился Питер Карл Голдмарк — венгерско-американский инженер, разработчик системы цветного телевидения, создатель долгоиграющей пластинки.



— венгерско-американский инженер, разработчик системы цветного телевидения, создатель долгоиграющей пластинки. В 1923 году родилась Мария Каллас — одна из величайших оперных певиц ХХ века.



— одна из величайших оперных певиц ХХ века. В 1946 году родился Джанни Версаче — итальянский модельер и дизайнер.

close Джанни Версаче во время показа собственной коллекции, 1991 год AP

В 1977 году родилась Саша Путря — юная советская художница-вундеркинд, создавшая за 11 лет своей жизни более 2200 работ.

Кто отмечает дни рождения

73 года исполняется Владимиру Пермякову — российскому актеру театра и кино, прославившемуся благодаря роли Лени Голубкова в рекламе «МММ».

close Кирилл Каллиников/РИА Новости

57 лет исполняется Люси Лью — американской актрисе (фильмы «Ангелы Чарли», «Убить Билла» и др.).



— американской актрисе (фильмы «Ангелы Чарли», «Убить Билла» и др.). 55 лет исполняется Максиму Тарасову — советскому и российскому прыгуну с шестом, олимпийскому чемпиону.



— советскому и российскому прыгуну с шестом, олимпийскому чемпиону. 47 лет исполняется Нелли Фуртадо — канадской певице, автору песен, актрисе.



— канадской певице, автору песен, актрисе. 44 года исполняется Бритни Спирс — американской поп-певице, актрисе.

close Global Look Press