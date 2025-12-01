Россияне уйдут на 12-дневные каникулы. Рабочая зима станет самой короткой за 20 лет

Каток и новогодняя ель у Северного речного вокзала в Москве, декабрь 2024 года

Россиян ждут рекордные 12 дней новогодних каникул — последняя неделя декабря сократится всего до двух рабочих дней. Зима-2025/26 станет самой короткой по числу рабочих дней за последние 20 лет.

На последней неделе декабря у работников с пятидневным графиком будет всего два рабочих дня — 29 и 30 декабря. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Последняя неделя декабря станет самой короткой. Мы будем работать всего два дня: понедельник и вторник», — отметила депутат.

Такой график связан с длинными новогодними праздниками, которые в этот раз выпадут на 31 декабря — 11 января включительно. Соответственно, первый рабочий день 2026 года — понедельник, 12 января.

Самая короткая рабочая зима за 20 лет

О грядущем коротком зимнем рабочем периоде также говорил глава профильного комитета Госдумы Ярослав Нилов. В комментарии ТАСС он подтвердил, что зима-2025/26 станет самой короткой по числу рабочих дней за более чем 20 лет.

Из производственного календаря на следующий год следует, что из 90 дней зимнего сезона (с 1 декабря по 28 февраля) рабочими станут 56. Ранее столь короткая рабочая зима наблюдалась только в 2004/05 году. Обычно на зиму приходится 57–58 рабочих дней, а максимальный показатель за последние десятилетия пришелся на сезон-2013/14 — тогда россияне отработали 59 зимних дней.

Нилов также напомнил, что длительные январские выходные — установившаяся практика. В беседе с агентством он процитировал слова Владимира Жириновского о необходимости давать больше отдыха в северных странах.

Новогодние праздники — 2026

Продолжительность новогодних каникул в этот раз составит 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Такой срок установлен постановлением правительства о праздничных и выходных днях. В январе 2026 года россиян ждут 16 выходных и 15 рабочих дней.

Это соответствует действующему порядку переноса выходных. Если праздничный день совпадает с выходным, дополнительный отдых переносится на ближайшую рабочую дату. Аналогичный механизм применяется при формировании январского графика ежегодно.

График праздничных выходных в 2026 году

В конце сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление с утвержденным перечнем выходных и праздничных дней на 2026 год.

Согласно документу, 23 февраля выпадет на понедельник, что обеспечит трехдневный отдых — с 21 по 23 февраля.

В марте ситуация аналогичная: Международный женский день в 2026 году приходится на воскресенье, и выходной переносится на понедельник, 9 марта. Праздничный период продлится с 7 по 9 марта.

В мае первые праздничные дни состоятся 1–3 мая — с пятницы по воскресенье. Перед Днем Победы рабочая неделя будет полноценной, но 8 мая объявлено сокращенным предпраздничным днем. Выходные по случаю 9 Мая продлятся с 9 по 11 мая.

Третья серия длинных выходных в первой половине года запланирована на июнь. День России, 12 июня, выпадет на пятницу, а накануне, 11 июня, рабочий день будет сокращен. Россияне будут отдыхать 12, 13 и 14 июня.

Перед Днем народного единства вторник, 3 ноября, станет сокращенным предпраздничным днем. Выходной по случаю праздника выпадет на среду, 4 ноября. В конце года последним рабочим днем станет среда, 30 декабря 2026 года.