Кадры для АПК: почему важно знакомить школьников с современными аграрными технологиями

Развитие агропромышленного комплекса связано с технологиями, которые меняют представление об отрасли. Внедрение технологий дистанционного наблюдения за посевами, роботизация и автоматизация рутинных процессов, производство органической продукции, запрос на увеличение объемов экспорта. Для этого отрасли не обойтись без нового поколения генетиков, биоинженеров, технологов, агрономов. И востребованность таких специалистов растет.

«Кадровый потенциал является одним из важнейших факторов устойчивого развития отрасли. Сегодня в агропромышленном комплексе занято порядка 6,4 млн человек. Ежегодная потребность в новых специалистах составляет около 160 тыс. человек», — заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Молодым людям, выбирающим будущую профессию, самое время попробовать себя в АПК. Государство создает условия, чтобы потенциал нового поколения специалистов был реализован в отрасли, имеющей стратегическое значение для страны.

Цели определены

Ключевой задачей становится совершенствование системы аграрного образования. Образовательные программы должны создавать условия для появления специалистов, соответствующих современным требованиям АПК.

Готовить кадры для отрасли помогает национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Он также направлен на решение задач в области селекции и генетики, развитие биотехнологий, разработку ветеринарных препаратов и вакцин, обеспечение отрасли сельхозтехникой и оборудованием. Привлекать кадры в агросектор планируют дополнительной поддержкой студентов, сотрудников вузов и НИИ, а также открытием агротехнологических классов. Все это при участии бизнеса — по нацпроекту компании АПК могут принять участие в создании и оснащении агротехнологических классов. Часть затрат на эти цели компенсирует государство.

Планируется, что предприятия отрасли к 2030 году будут укомплектованы сотрудниками на 95%. Также поддержка нацпроекта позволит нарастить долю молодежи (до 35 лет) в АПК и создать условия для выстраивания беспрерывного карьерного роста для сотрудников, работающих здесь более 5 лет.

Растить Мичуриных и Тимирязевых

Говорить со школьниками о достижениях АПК — значит, приоткрыть для них дверь в активно развивающуюся отрасль экономики. Тем более, что формировать интерес к теме помогает сама реальность — агропромышленному комплексу приходится решать задачи импортозамещения сельхозтехники, программного обеспечения, семян, средств защиты растений; обеспечивать качество и безопасность пищевой продукции, учитывать экологическую повестку. Минсельхоз подсчитал, что уже сейчас 40% агропредприятий применяют искусственный интеллект и цифровые решения. Например, мониторинг посевов осуществляется с помощью спутников и дронов, роботы высаживают растения и доят коров.

Познакомиться с аграрной профессией можно со школьной скамьи, для этого по всей стране создаются агротехнологические классы. В них школьники углубленно изучают химию, биологию, математику и физику, что позволяет им в будущем поступить в аграрные колледжи и вузы, а также выбрать в качестве карьерного трека агропромышленный комплекс. Сегодня агротехклассов уже более 600, а по словам министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, в 2026 году их число вырастет до 1300.

Помимо обучения предметам естественно-научной направленности ребята смогут посещать производства и фермерские хозяйства. Образовательные программы поддерживают предприятия-инвесторы. Организации АПК заинтересованы в молодом поколении целеустремленных специалистов: ветеринарные врачи, зоотехники, технологи, агрономы получат знания, соответствующие реальным потребностям отрасли, и научатся работать с современными технологиями.

Например, два агротехнологических класса для будущих Мичуриных и Тимирязевых появились в Мордовии. В Новотроицкой школе Старошайговского района республики для открытия профильных классов закупили современное лабораторное оборудование, демонстрационные и интерактивные пособия. Ученики работают с мини-парниками и гидропонными фермами.

«Учебный план включает курсы по агроэкологии и агрохимии. Это даст ученикам возможность получить практические навыки и знания, которые пригодятся им, если они решат построить карьеру в агропромышленном комплексе. Учителя стремятся заинтересовать детей сельским хозяйством и помочь им выбрать будущую профессию», — рассказала директор школы Ирина Ивановичева.

Цепочка школа-колледж-вуз-предприятие

Параллельно с работой по профессиональной ориентации школьников подготовка кадров для сельскохозяйственной отрасли ведется на уровне университетов. Важно актуализировать образовательные программы по профильным предметам и обеспечить повышение квалификации педагогов агротехклассов. Этому также способствует нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Только в 2025 году более 4 тыс. преподавателей пройдут обучение на базе аграрных вузов и организаций дополнительного профессионального образования.

Так, Российский государственный университет народного хозяйства имени В.И. Вернадского в рамках программы повышения квалификации «Содержание и методика преподавания естественно-научных предметов в агротехнологических классах» провел обучение для учителей из школ Московской и Тульской областей.

«Агропромышленный комплекс сегодня нуждается в модернизации, и Университет Вернадского, как часть цепочки «школа – СПО – вуз – бизнес», готов внести свой вклад в подготовку нового поколения специалистов. Мы нацелены на подготовку лидеров для развития сельских территорий и специалистов по ключевым профессиям АПК. Особую роль в этом играет создание и развитие «Классов Вернадского»», — подчеркнула ректор университета Елена Певцова.

Обучение состояло из нескольких блоков. Теоретическая часть включала посещение инновационных лабораторий, мастер-классы, лекции о современных подходах к преподаванию, цифровых технологиях в животноводстве и растениеводстве, роботизированных системах, а также инновациях в переработке продукции. Практическая часть прошла на площадке агрохолдинга в Московской области. Учителя химии, биологии, физики и математики из Московской и Тульской областей смогли наглядно увидеть, как современные технологии меняют сельское хозяйство.

Курсы повышения квалификации в области аграрного производства были организованы и на базе Башкирского государственного аграрного университета (ГАУ). В ноябре здесь принимали учителей из школ Приволжского федерального округа (ПФО). Для них совместно с Тимирязевской академией была представлена программа, направленная на формирование нового взгляда на профильные агротехнологические предметы и их преподавание.

Производство сельскохозяйственной продукции проходит через масштабные изменения на многих этапах. Поэтому важно актуализировать знания и увидеть на практике, чем живет отрасль. Слушатели могли пройти три модуля: «Прогрессивные технологии в сельском хозяйстве», «Современное агропроизводство» и «Государственная политика в сфере образования».

«Именно в школе закладываются основы профессиональных компетенций, формируется интерес к профессии и определяются перспективы дальнейшего профессионального роста. Благодаря нашим курсам преподаватели смогут мотивировать ребят выбрать профессию агрария, обеспечить осознанность выбора будущей специальности и заложить основу для успешного поступления в профильные высшие учебные заведения», — пояснил директор института дополнительного профессионального образования Башкирского ГАУ Рамиль Мирсаяпов.

Кооперация государства, бизнеса, науки

Подход бесшовного перехода из одной образовательной среды в другую позволит растить кадры для АПК, что поддержит долгосрочное развитие отрасли. Потребность в специалистах нового поколения, которые свободно владеют передовыми технологиями и готовы к практической работе, понимают прежде всего работодатели. Бизнес почувствовал на себе кардинальное изменение структуры сельской занятости. Поэтому компании, работающие в разных направлениях АПК, активно участвуют в процессах модернизации образования, запущенных с помощью нацпроекта.

«Прежней картины сельской занятости больше не будет. Российское село постепенно перестраивается под новые технологии, мобильность и типы занятости — и этот процесс уже необратим», — резюмировала директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии Наталья Шагайда.