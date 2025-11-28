Вкалывают роботы: как бизнес внедряет автоматизацию на производствах

Достичь техлидерства

Ускоренная роботизация свидетельствует о желании предприятий автоматизировать свои процессы, переводить производство на современные технологии. В прошлом году на 10 тыс. сотрудников приходилось 19 промышленных роботов, сейчас — 29. По национальному проекту «Средства производства и автоматизации» к 2030 году этот показатель должен вырасти до 145.

У России есть цель — в течение пяти лет войти в топ-25 стран-лидеров по плотности промышленной роботизации. О планах Минпромторга России по созданию до 2030 года 30 центров развития промышленной робототехники во всех федеральных округах страны стало известно в начале 2025 года.

Автоматизировать производства бизнесу помогает государство. В частности, компании могут воспользоваться мерами поддержки нацпроекта «Средства производства и автоматизации». Они охватывают всех участников рынка промышленной робототехники — от производителей до заказчиков.

Во-первых, следует выделить «промышленный кешбэк». Субсидия в размере 20% на стоимость робототехнического комплекса дает возможность предприятию активнее реализовывать инвестиционные проекты. Во-вторых, льготный заем и льготный лизинг. В-третьих, субсидирование производителю предоставленной покупателю скидки — до 50% от стоимости промробота. Эта мера доступна только при реализации отечественных роботов, которые имеют сертификат происхождения — входят в реестр промышленной продукции в соответствии с постановлением правительства РФ.

С января 2025 года к промышленной робототехнике стали относить и складские робототехнические комплексы, так называемые «тележки». Есть вероятность того, что ряд компаний, проводя параллель с промышленными роботами, будет включать в отчетность устройства, не попавшие в статистику 2024 года. Если принять во внимание этот нюанс, то можно говорить об увеличении объема внедренных систем на 50–60%. По ряду складов, где уже применяются роботы, есть кейсы, подтверждающие эффективность автоматизации.

Логистика парфюмерно-косметического рынка

Одна из компаний, работающих на российском рынке автоматизации процессов складов и логистики, — «Фотомеханика». Специалисты предприятия помогают клиентам повысить эффективность работы склада за счет гибко настраиваемых систем автоматизации.

«С 2011 года, с первого рабочего дня, мы являемся в первую очередь производственной компанией. Мы разрабатываем продукт, производим его на своих площадках и предлагаем его рынку. На данный момент уровень локализации наших систем насколько возможно максимальный, и он выше, чем у других участников рынка», — рассказал «Газете.Ru» генеральный директор «Фотомеханики» Сергей Ле-Захаров.

В Санкт-Петербурге у компании несколько производственных площадок — металлообрабатывающий и сборочный цеха, площадка для сборки и тестирования прототипов оборудования, а также склад запасных частей, инструментов и принадлежностей. Фирма самостоятельно проектирует и конструирует все оборудование.

Еще в 2023 году «Фотомеханика» выполнила проект комплексной автоматизации склада для компании FM Logistic, которая обрабатывает интернет-заказы одного из крупнейших игроков парфюмерно-косметической индустрии. «Косметические товары пользуются большим спросом на рынке. Основная задача была быстро и бережно обработать товар, подобрать технологию работы с обширным ассортиментом, при этом еще и учесть обеспечение будущего масштабирования склада и развитие автоматизации», — объяснил глава компании.

Конвейерные и сортировочные системы от «Фотомеханики» обеспечили логистической компании конкурентное преимущество: увеличили работоспособность системы и свели к минимуму операционные ошибки.

Автоматизация обеспечила высокую производительность сборки — теперь она составляет до 200 тысяч товаров в сутки. Это 400 клиентских заказов одновременной сортировки, которые могут отправляться по 66 транспортным направлениям. Благодаря внедрению технологии Soft sorter с мягкими каретками и тканевыми горками обеспечено деликатное обращение с хрупким и сложным для сортировки товаром.

Автоматизированы процессы подачи отсортированных заказов к столам упаковки, отвода пустой тары после упаковки, доставки заказов со станций упаковки и подачи на сортер с распределением по транспортным направлениям с автоматическим измерением ВГХ. В свою очередь, технология Put-to-Light за счет системы световой индикации помогла разделить сортировочную систему на большее количество отправлений.

«Мы разработали простую в использовании многоуровневую систему управления сортером, оптимальную по доступности и визуализации данных. Удобный пользовательский интерфейс позволяет управлять всеми процессами подготовки заказов и обеспечивает успеваемость отгрузки клиентских заказов. В итоге производительность склада под Чеховым выросла в пять раз, а качество работы не ухудшилось», — отметил Сергей Ле-Захаров.

Роботизированная доставка

Старожилом рынка можно считать и столичную «Скаматик». С 2013 года компания разрабатывает проекты по складской автоматизации — сортировочные системы и напольную роботизацию. Предприятие подбирает оборудование для автоматизации склада: от конвейерных, измерительных, сортировочных систем до автономных промышленных роботов.

Один из ее крупнейших проектов — поставка и установка 10 сортировочных линий, производительностью не менее 1900 единиц в час каждая под ключ для оператора доставки СДЭК.

«Это инерционная сортировочная система, где элементом сортировки является сама несущая лента. Это уникальное для России решение, в стране таких проектов практически нет», — рассказал «Газете.Ru» генеральный директор «Скаматик» Роман Марков.

Благодаря автоматизации склада СДЭК получил универсальную мобильную конфигурацию сортировочной системы взамен громоздкого стационарного кроссбелтсортера. Также новая система позволила сократить персонал на сортировке минимум втрое. Она измеряет вес и габарит, считывает штрих-коды и интегрирована в программное обеспечение заказчика, WMS-систему. «Она полностью автоматизирована. Задача оператора только выкладывать груз на ленту. Учитывая, что мы занимаемся роботизацией уже третий год, задачу по выкладке груза с паллета на ленту можем организовать локтевым роботом. Эта технология достаточно новая у нас, но такие кейсы в пилотных режимах уже есть», — пояснил Роман Марков.