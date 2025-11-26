«Подсовываем ему отравленную пиццу»: новые подробности покушения на Владимира Соловьева

Обвиняемые в организации покушения на телеведущего Владимира Соловьева обсуждали между собой возможность его убийства с помощью отравленной пиццы или нанесения ядовитых веществ на руль автомобиля. Один из фигурантов при этом заявил, что предъявленная следствием аудиозапись смонтирована, а второй признал, что испытывает к Соловьеву «политическую ненависть», однако убивать его не собирался.

Фигуранты дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева обсуждали в своем кругу возможность его убийства с помощью отравленной пиццы, сообщает ТАСС со ссылкой на прозвучавшую во время судебного заседания аудиозапись. Дело слушается во Втором Западном окружном военном суде, подозреваемые были задержаны в апреле 2022 года.

По информации агентства, на суде была представлена аудиозапись с участием двух обвиняемых по делу: Андрея Пронского и Владимира Белякова.

«Вот, например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем его заказ через «Яндекс еду», перехватываем заказ и подсовываем ему отравленную пиццу», — заявлял Пронский, находясь в своей квартире.

Во время той же беседы обвиняемые обсудили и другой план покушения на Соловьева, который состоял в нанесении отравляющих веществ на руль или иные части его автомобиля. Из сообщения ТАСС следует, что от идеи с отравлением злоумышленники отказались из-за ее ненадежности и в итоге решили подорвать машину телеведущего с помощью самодельного взрывного устройства.

После предъявления в ходе судебного заседания аудиозаписи обвиняемый Андрей Пронский заявил, что она смонтирована. Владимир Беляков заявил, что испытывает к Соловьеву «политическую ненависть», признал, что следил за машиной телеведущего — но убивать его не собирался, а хотел лишь сжечь автомобиль.

Фабула покушения

Изначально о предотвращении покушения на известного телеведущего сообщил президент России Владимир Путин.

«Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы», — сказал глава государства во время расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры 25 апреля 2022 года.

В тот же день после этого пресс-служба Следственного комитета России сообщила о задержании подозреваемых в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева.

«В ходе проведенных у фигурантов обысков при сопровождении ФСБ России обнаружены и изъяты компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, предположительно, само СВУ, многочисленные единицы оружия и боеприпасы к ним, нацистская символика, а также наркотические вещества», — говорилось в сообщении.

Помимо этого у злоумышленников нашли поддельные паспорта граждан Украины, которые они, вероятно, планировали использовать после совершения преступления.

По данным следствия, все задержанные являлись членами запрещенной в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила, власть») . Вскоре суд санкционировал их арест.

На скамью подсудимых по подозрению в подготовке покушения попали Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. Еще одного обвиняемого, Владимира Стрижакова, признали невменяемым и направили на принудительное лечение.

Против фигурантов выдвинуты обвинения по многим статьям Уголовного кодекса: организация деятельности террористической организации; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности; возбуждение ненависти либо вражды; незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; умышленное уничтожение или повреждение имущества; террористический акт; приготовление к убийству; незаконный оборот наркотических средств.

Организатором покушения обвинение считает Андрея Пронского. По версии следствия, он получил соответствующее задание от Главного управления разведки Минобороны Украины. В судебном заседании 26 ноября он отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции России (право не давать свидетельские показания против себя самого).

Следственный комитет завершил расследование дела в июле 2023 года. Трое из семи обвиняемых частично признали вину.

Что говорил об этом Соловьев

Вскоре после появления информации о задержании подозреваемых телеведущий Владимир Соловьев заявил, что ему ничего не было известно о подготовке покушения.

«До меня доходили разные слухи, что было очевидно, потому что президент Украины Зеленский напрямую мне угрожал во время своих публичных выступлений», – сказал он.

Он также добавил, что «не удивлен» тем, что подозреваемые состояли в запрещенной в России неонацистской организации. «Это абсолютно в логике нацистов – убивать журналистов-евреев», – отметил Соловьев.

Кроме того, он обратил внимание на то, обвиняемые хотели взорвать автомобиль, и жизнь его водителя подвергалась опасности «только за то, что он со мной работает».