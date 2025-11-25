На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сделано в России. Как государство помогает бизнесу покорять мировые рынки

Более 70 тысяч cубъектов МСП получили поддержку Российского экспортного центра
Денис Абрамов/РИА «Новости»
При выходе на внешние рынки российский бизнес сталкивается со множеством сложностей, особенно на начальном этапе. Сделать этот процесс проще и быстрее призван национальный проект «Международная кооперация и экспорт». О том, почему господдержка несырьевого экспорта важна для экономики страны, а экспортная география расширяется за счет компаний, не связанных с добывающим производством, — в материале «Газеты.Ru».

Россия укрепляет свои позиции на мировых рынках, в частности, за счет развития несырьевого экспорта. За девять месяцев текущего года объем таких товаров, поставленных за рубеж, вырос на 6% и составил $111,4 млрд.

Наша страна предлагает зарубежным партнерам финансовые, образовательные и цифровые технологии, в том числе в сфере кибербезопасности, продукты химической и сельскохозяйственной промышленностей.

Это позволяет громко заявить о потенциале, высоком качестве и конкурентоспособности товаров, сделанных в России. Малые и средние предприятия все чаще выбирают экспорт как один из способов роста и диверсификации бизнеса.

Нацпроект для экспортеров

Чтобы путь отечественных экспортеров был менее тернист, был запущен нацпроект «Международная кооперация и экспорт». По нему развиваются внешнеэкономические связи с дружественными странами, растут поставки за рубеж товаров, услуг и сельхозпродукции, создается международная экспортная инфраструктура.

Более 70 тыс. малых и средних предпринимателей уже получили поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), который является фундаментальным звеном в структуре развития экспортной деятельности.

Консультационные и маркетинговые инструменты востребованы как у опытных экспортеров, так и у новичков. С 2019 по 2025 год экспортом несырьевой и неэнергетической продукции стали заниматься в 2,5 раза больше компаний. Пользу от господдержки и ее востребованность демонстрируют реальные кейсы.

Эволюция бизнеса

Волгоградское НПО «Броня», основанное в 2008 году, подписало первый экспортный контракт всего через шесть месяцев после создания. Компания производит лакокрасочные покрытия, защищающие от экстремальных температур, влаги и пламени.

В 2025 году она в пятый раз стала призером всероссийского конкурса «Экспортер года» и третий год подряд заняла два первых места в номинациях «Экспортер года в сфере промышленности» и «Ответственный экспортер ESG» в категории «Малое и среднее предпринимательство».

Сегодня более 70% продукции компании идет на внешние рынки.

«Мы практически сразу стали экспортно-ориентированными, поскольку увидели, что экспорт позволит нам эффективно масштабироваться, — прокомментировал Александр Бояринцев, генеральный директор НПО «Броня». — Когда мы начали сотрудничать с Российским экспортным центром и Центром поддержки экспорта, стали серьезно прирастать в экспорте. Сегодня наша география экспортных поставок включает более 65 стран — от СНГ и Европы до Азии, Африки и Латинской Америки».

close

Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года

Павел Бедняков/РИА «Новости»

У компании заключены контракты с Китаем, ОАЭ, Саудовской Аравией, Египтом. По словам Александра Бояринцева, для НПО «Броня» оказались полезными многие меры господдержки, в том числе субсидии на сертификацию и патентование, на страховку груза и на регистрацию товарных знаков за рубежом, участие в выездных мероприятиях и выставках, обучение в различных программах РЭЦ.

«Тем, кто пока ограничивает себя локальным рынком, но хочет идти в экспорт, я бы рекомендовал начать с такой меры поддержки как поиск потенциальных партнеров за рубежом. Как это работает? Ты описываешь свой продукт/услугу и портрет потенциального покупателя, а тебе подбирают потенциальных партнеров. Ты их изучаешь и выбираешь наиболее перспективных. Это все абсолютно бесплатно», — отметил генеральный директор НПО «Броня».

Он полагает, что в сегодняшних условиях большие перспективы во внешнеторговой деятельности имеют предприятия практически из любых ниш.

«История последнего крупного контракта заслуживает особого внимания. Два года назад в кулуарах премии «Экспортер года» я познакомился с египтянином, который долгое время задавал мне вопросы о производстве, технологиях и различных процессах. За месяц до награждения в этом году ведущий египетский девелопер вышел к нам с эксклюзивным контрактом и меморандумом о намерениях. Оказалось, что тот египтянин был представителем компании», — вспомнил Александр Бояринцев.

Новые горизонты

Компания «Парабола» из Санкт-Петербурга производит промышленное оборудование и запасные части к нему. При выходе на международный рынок она столкнулась с рядом сложностей, которые самостоятельно преодолеть не удалось.

«Уже десять лет мы делаем из огромной промышленной бобины с пленкой (картоном, фольгой или бумагой для выпечки) удобные для использования в быту рулоны. По нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» Санкт Петербургский центр поддержки экспорта с 2020 года оказывает нам поддержку. Благодаря этому наше оборудование экспортировалось уже в более чем 60 стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки», — сообщили в компании.

close
Пресс-служба Российского экспортного центра

На начальном этапе специалисты «Параболы» не могли разобраться в процедурах получения сертификатов соответствия для каждого региона (ЕС, ЕАЭС, страны Латинской Америки). Языковой барьер усложнял проведение переговоров и оформление документов. Усугубляли ситуацию различия в бизнес этикете и сроках принятия решений.

«Мы понимали, что выход на внешние рынки позволит нам найти новые рыночные сегменты, снизить зависимость от локальных экономических циклов и расширить клиентскую базу. В Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта компания обратилась с запросом на консультативное сопровождение», — рассказали в «Параболе».

Компании помогли выйти на международную промышленную B2B-площадку IndustryStock (электронный каталог производителей, дистрибьюторов и покупателей), после чего почти сразу поступили запросы на оборудование от потенциальных клиентов, в основном из Германии и Польши.

Экспортные механизмы позволили «Параболе» сократить сроки выхода на новые рынки, а поддержка в сертификации способствовала ускорению запуска продаж в ЕС и странах ЕАЭС.

«Мы повысили конкурентоспособность — локализация контента (переводы, адаптация предложений) усилила доверие клиентов из Европы. Снизили операционные издержки — субсидируемая поддержка центра позволила оптимизировать затраты на маркетинг и сертификацию. Смогли расширить партнерскую сеть — через программы центра компания наладила контакты с дистрибьюторами в ключевых регионах», — пояснили в компании.

Сегодня ООО «Парабола», используя инструменты господдержки, продолжает укреплять международное присутствие, масштабировать экспорт и повышать узнаваемость бренда на глобальном рынке. Компания стала победителем премии «Экспортер года» в сфере машиностроения среди представителей малого и среднего предпринимательства.

Платформа «Мой экспорт»

Ядром созданной по нацпроекту комплексной экосистемы поддержки экспорта в России стала цифровая платформа «Мой экспорт». Она содержит актуальную информацию о пошлинах, ограничениях и требованиях рынков, единый каталог услуг (от аналитики до разрешительных документов), анонсы мероприятий и выставок, для участия в которых предусмотрена господдержка, бесплатные методические пособия и онлайн курсы. Также доступны услуги сервиса — «Профессионалы экспорта».

close
Shutterstock/FOTODOM

Раньше предприниматели были вынуждены обращаться за мерами поддержки в разные структуры, а сейчас достаточно зарегистрироваться на платформе «Мой экспорт» и получить доступ к услугам Российского экспортного центра, к поддержке федеральных и региональных ведомств, услугам институтов развития и коммерческих партнеров.

Всего более 120 различных услуг и мер поддержки в режиме «одного окна». Многие доступны в онлайн-формате.

Сегодня на площадке зарегистрированы 43,4 тыс. предпринимателей. С момента запуска цифрового сервиса бизнесу оказали свыше 2 млн услуг. Ежедневно платформу посещают порядка 6 тыс. уникальных пользователей, 75% из них, получив одну услугу, возвращаются на «Мой экспорт» снова.

Лучшие из лучших

Продвижению российских брендов и товаров способствует специальная программа Российского экспортного центра «Сделано в России». Компании, прошедшие добровольную сертификацию, получают право наносить на свою продукцию логотип программы — птичку в цветах российского флага. Это известный по всему миру знак качества и экологичности, добросовестности и надежности производителя.

close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Также предприниматели получают маркетинговую поддержку, участвуют под единым брендом в международных выставках, ярмарках и фестивалях, размещают свою продукцию в национальных магазинах на международных электронных торговых площадках.

Таким образом программа выполняет две важные функции: создает условия для скорейшей встречи покупателей и продавцов, а также формирует узнаваемость продукции российских компаний на внешних рынках.

По нацпроекту не только развивается производственная кооперация с зарубежными партнерами, формируется инфраструктура и задаются общие цели для бизнеса, но и проводятся масштабные отраслевые мероприятия, в частности, для определения лучших кейсов. Так премия «Экспортер года» отмечает выдающиеся достижения бизнеса на внешних рынках, что способствует вовлечению во внешнеторговую деятельность бо́льшего числа новых российских компаний.

