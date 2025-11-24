Cила красоты: рестораторы Москвы отметили экономическую выгоду раннего зимнего оформления

Новогодняя атмосфера в столице появляется раньше снега, ведь московские предприниматели начинают украшать входные группы своих заведений уже в ноябре. Почему так рано и какую пользу это приносит бизнесу — в материале «Газеты.Ru».

Создать атмосферу

Зимние элементы привлекают прохожих, особенно когда твой ресторан единственный на улице светится разноцветными огнями после заката в 17 часов. С экономической точки зрения это позволяет в разы увеличивать прибыль — праздничное оформление фасада выделяется среди других и пока еще не стало повсеместным.

Многие рестораторы решаются на этот шаг, чтобы создать у горожан и туристов особое настроение, поэтому в ожидании снега улицы оживляют елочные игрушки, натуральные лапник и хвоя, яркая иллюминация и инновационная подсветка, декоративные подарки и фигуры главных символов Нового года.

Более 1500 заведений уже успели сменить осенний облик, в их числе — ресторанная группа Vasilchuki.

«Мы начали украшать фасады и входные группы фудхоллов в начале ноября. В целом, все ресторанные проекты братьев Васильчуков следуют правилам и визуально, атмосферно поддерживают новогодний облик Москвы. Ведь это один из главных праздников для всех жителей страны и гостей столицы в частности», — рассказал бренд-менеджер концепций RESTO и «Дом Российской Кухни» Кирилл Говорун.

Яркие огни, гирлянды и другие традиционные праздничные элементы, которые становятся настоящей фотозоной, не только привлекают внимание прохожих, но и обеспечивают конкурентное преимущество.

Если рядом расположены два заведения, одно из которых осталось с осенним оформлением или вообще никак не украшено, а второе привлекает новогодней атмосферой, на уровне моментального восприятия это может повлиять на решение потенциального гостя посетить ресторан, соответствующий общегородскому настроению.

«Наши гости реагируют на украшения исключительно позитивно. Мы видим улыбки гостей от ощущения приближающегося праздника и наблюдаем множество фотографирующихся на фоне украшенных фасада и входных групп людей», — поделился Кирилл.

Среди оформления всех заведений ресторанной группы можно найти инсталляции с подарочными коробками, ярко украшенные ели, световые гирлянды, новогодние шары и другие зимние элементы.

Кроме того, вместе с внешним видом меняется и меню — прямо сейчас это горячие авторские сбитни и разнообразные глинтвейны, а чуть позже добавятся блюда зимнего обновления и специальные праздничные предложения.

Красиво снаружи — вкусно внутри

Ранний закат и серое небо — привычная погода за окном в ноябре. Новый год еще не наступил, но благодаря яркому украшению заведений на улицах уже начали зажигаться праздничные огни, что не только неизменно поднимает настроение местным жителям, но и создает приятные воспоминания у туристов.

«Ранее оформление ресторанов создает особое настроение и морально, эмоционально готовит наших гостей к тому, что скоро наступит один из самых главных праздников нашей страны, всеми любимый Новый год. Мы понимаем ответственность бизнеса перед городом, потому что работаем в столице — это визитная карточка, ворота нашей страны, здесь бывает очень много туристов, иностранных делегаций. Чтобы Москва была красивой, мы всегда поддерживаем городские инициативы и всегда всецело присоединяемся», — отметил генеральный директор сети ресторанов «Грабли» Иван Губанов.

Он также добавил, что оформление входных групп — это очень хороший маркетинговый инструмент, по сути, та же самая реклама, только средства вкладываются не в промо-акции, листовки или баннеры, а в визитную каточку заведения — его внешний вид.

«Так же как театр начинается с вешалки, любой ресторан начинается со входа, с парадной двери. Когда твой фасад красиво украшен еловыми ветками, венками, новогодними игрушками, гирляндами, иллюминацией, он становится маячком — гость, видя красивое заведение с большей вероятностью зайдет внутрь, чтобы провести свой досуг, вкусно покушать, встретиться с друзьями», — добавил Иван.

Его философия — если красиво снаружи, то ресторан заботится и о качестве и вкусе блюд, а также об атмосфере. Именно поэтому каждый год для всех заведений выбирают особенный сценарий зимних декораций.

В соответствии со временем года

Ресторан Butler в самом центре Москвы не в последнюю очередь известен благодаря своему грандиозному оформлению входной группы. Каждый сезон генеральный директор Анастасия Данилова и ее команда придумывают целые сюжеты, в декорациях которых можно провести фотосессию, как в профессиональной студии.

Как и в прошлом году, вдохновением служил символ года по восточному календарю, а воплотить идеи в жизнь решили как можно раньше, ведь новогодняя сказка дарит прохожим ни с чем не сравнимые эмоции.

«Мне кажется, что зимнее убранство гораздо красивее осеннего. Мы оформляем ресторан для гостей, чтобы у них создавалось настроение праздника и захотелось к нам зайти. Это удается нам с большим успехом, ведь все, кто приходят, говорят, как у нас классно и красиво. Конечно же, украшение оправдывает себя», — рассказала Анастасия.

Чтобы снова удивить москвичей и туристов, рядом с высокой пятиметровой елью, украшенной в бело-красных тонах в честь главного цвета 2026 года, появилась настоящая карусель, рядом с которой вскоре установят карету, а чтобы соответствовать временам года не только внешне, но и внутренне, в ресторане уже можно попробовать блюда зимнего меню.

«Как всегда, это будет фотозона, яркая и красивая, мы себе не изменяем. В меню тоже появились сезонные новинки — если летом мы больше делаем акцент на легкие блюда, потому что люди не особо едят в жару, сейчас у нас есть более сытные мясные позиции», — поделилась Анастасия.