Интеллектуальный ренессанс: как просветительство в России стало общенациональным трендом

За последние пять лет просветительство в России стало массовым: число желающих читать лекции выросло в восемь раз. Конкурс «Знание.Лектор» стал главным катализатором этого бума. Вечером 21 ноября к сообществу «Знание» присоединились победители пятого сезона. Накануне «Газета.Ru» пообщалась с победителями прошлых лет и узнала, почему лекторы разных возрастов и профессий считают своим долгом делиться знаниями.

Народный интерес к просветительству растет

Просветительство в России вновь стало общенациональным трендом. Сотни лекторов по всей стране делятся знаниями и заражают стремлением узнавать новое. Яркое подтверждение этому — конкурс «Знание.Лектор», ежегодно бьющий рекорды по числу участников.

Если в 2021 году на конкурс поступило 2,5 тыс. заявок, то в 2022-м их стало 5 тыс., в 2023-м — 14 тыс., в 2024-м — 19 тыс.

А в 2025 году организаторы получили рекордные 21 тыс. заявок со всех регионов России.

С 2021 года проект объединил 62 тыс. человек разных возрастов и профессий. За пять лет они провели более 17 тыс. лекций, делясь опытом и делая знания доступными для тысяч слушателей по всей стране. Эти цифры показывают: идея просвещения находит живой отклик и превращается в настоящее движение.

Со знанием дела

В России глубоки просветительские традиции, основанные на принципах доступности и открытости. Более 90 процентов россиян считают себя приверженцами идеи непрерывного образования.

Эти идеи продолжает развивать возрожденное по инициативе президента российское общество «Знание». Его возвращение в 2021 году стало своевременным ответом на растущую потребность в массовом и качественном просвещении.

Общество создало современную платформу, объединяющую лекторов, экспертов и тысячи слушателей по всей стране, что придало просветительству новый импульс.

РО «Знание» получило высшую оценку президента России Владимира Путина за свою работу. «Уровень доверия к тому, что делает лекторский корпус общества «Знание», у граждан страны достигает 80%. Это очень серьезно. Я хочу за это поблагодарить всех, кто организует работу общества «Знание». Почему? Потому что это значит, что подбор этих лекторов правильный. Это значит, что люди, когда их слушают, доверяют тому, что и как они говорят. Это очень важно», — отметил глава государства.

Голоса просвещения

Общество «Знание» повышает престиж призвания лектора‑просветителя, отмечая лучших премиями и публичным признанием. Это стимулирует новых специалистов вступать в лекторское сообщество.

Интересно, что лауреатами конкурса «Знание.Лектор» становятся не только опытные профессионалы, но и молодые люди.

Например, Роману Сережину, победителю конкурса 2024 года, на момент участия в конкурсе было 22 года. Подать заявку на проект его вдохновил Сергей Журавлев, тоже лектор, победитель 3-го сезона конкурса. Роман уже тогда более 5 лет занимался ораторским искусством, работал ведущим на городских и всероссийских проектах.

«Я был горд собой, что смог поразить жюри, доказал, что в 22 года могу обучать, делиться знаниями и секретами выступлений. Всегда интересно наблюдать за реакцией людей, для которых читаю лекции. Их первое впечатление: «молодой, что он может рассказать?». А в конце они подходят и благодарят, говорят, что было очень интересно и динамично. Я доказал, что возраст не преграда для того, чтобы вдохновлять тысячи людей», — рассказал Роман Сережин.

Конкурс охватывает широкий круг участников и подтверждает способность проекта выявлять таланты среди разных групп: не только возрастных, но и профессиональных.

Так, победителем конкурса в 2022 году стал Артур Аллагулов — ветеран СВО, лектор РОЗ, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и менеджмента Оренбургского государственного педагогического университета.

Артур является автором более 250 научных и учебно-методических работ. Для него передача знаний молодым поколениям россиян — это долг и миссия, в первую очередь, по защите нашего ценностного суверенитета и исторической правды.

«Значимость моей просветительской деятельности заключается в сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В современных геополитических реалиях сегодня не менее важным становится обеспечение ценностного суверенитета — способность государства и общества самостоятельно определять и защищать свою систему ценностей, которая составляет основу российской идентичности. Без четкого представления об Отечестве, его фундаментальных особенностях и ключевых исторических испытаниях трудно найти решение насущных для России проблем и сформировать образ будущего», — отмечает Артур Аллагулов.

Для Владислава Шаблова, победителя конкурса 2024 года, участие в конкурсе стало особенно значимым в контексте празднования в России 80-летия Великой Победы.

Владислав — молодой ученый, преподаватель, волонтер, автор научных публикаций. В основном он работает с детьми и молодежью, рассказывая им об истории России.

Владислав снял просветительский проект про Великую Отечественную войну, в котором рассказал о малоизвестных, но важных личностях, которые приблизили нашу Победу, а также о важных изобретениях в годы войны.

«Я ощущаю себя частью огромного сообщества профессионалов, которые сегодня ответственны за формирование научной картины мира у огромного количества людей — не только у молодежи, но и у взрослых. В год Великой Победы хотелось как можно большему числу детей донести достоверные знания о Великой Отечественной войне. И возможность участвовать в конкурсе «Знание.Лектор» стала для меня, во-первых, ресурсом для прокачки моих лекторских навыков, а также навыков медийщика, потому правильно организовать съемку, оцифровку, выстроить общение с площадкой, договориться с ней — это тоже важно», — поделился Владислав Шаблов.

Каждый из победителей воспринимает лекторство как долг и призвание — делиться знаниями и формировать у людей объективное понимание истории, науки и современности.

Победителем конкурса в 2024 году стала Татьяна Леонтьева, проректор по инновационно-проектной деятельности Казанского государственного института культуры.

Татьяна отмечает, что она плотно работает с молодежью и для нее важно подталкивать студентов к критическому осмыслению различных явлений, обсуждению, рефлексии, поскольку именно в таком мыслительном процессе рождается что-то новое и важное.

«Наша молодежь просто замечательная: активная, креативная, позитивная, неугомонная, невероятно открытая и готовая к новым идеям. Их нужно только поддерживать, верить в них, чуть-чуть подсказывать и направлять, а главное — разговаривать. Тогда они готовы свернуть горы и сделать невозможное. Выбирая темы для лекций в рамках проекта общества «Знание», я искала то, что заставит студентов задуматься, подтолкнет к новым идеям или просто вызовет споры и сопротивление, ведь в споре рождается истина», — отмечает Татьяна Леонтьева.

Работа общества «Знание» становится значимым вкладом в интеллектуальный потенциал России. Новые лауреаты расширят пул тем и форматов, а сам конкурс — географию и охват. Это в свою очередь даст гражданам широкий кругозор, новые возможности для самореализации и доступ к лучшим практикам.