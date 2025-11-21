Нарушил баланс. Конкуренты Билайна пригрозили оператору судом

Маркетинговые активности Билайна вызвали негодование у его конкурентов. Операторы связи обратились к руководству «Вымпелкома» (торговая марка Билайн) с требованием отказаться, в том числе, от акции «Платим за входящие», которая действует у Билайна с середины ноября. В самой компании от нее отказываться не намерены. В чем здесь конфликт интересов – в материале «Газеты.Ru».

Новая акция Билайна, запущенная около недели назад, произвела фурор на телеком-рынке. Оператор начисляет абонентам 50 копеек за минуту разговора «живыми» деньгами просто за входящие звонки на свой телефон с мобильных номеров других операторов. Причем потратить полученные таким образом средства можно не только на оплату связи и дополнительных опций, но и на различные сервисы, включая, например, городскую парковку или услуги ЖКХ.

«Мы предлагаем клиентам новый взгляд на отношения с сотовым оператором: Билайн снизил собственную прибыль от входящих вызовов, чтобы поделиться ею с пользователями. Это особенно актуально в канун праздников, когда мы все активнее звоним друг другу, чтобы поздравить, поделиться эмоциями и так далее. Мы запустили простой и честный механизм без скрытых условий, который дает нашим клиентам ощутимую выгоду от привычных действий», — говорил тогда директор по продуктовому маркетингу Билайна Алексей Карев. Однако новые подходы Билайна вызвали у конкурентов раздражение.

Предостережение

Так делать нельзя, решили остальные участники Большой четверки мобильных операторов, и написали коллективное письмо руководству «Вымпелкома», где высказали крайне негативное отношение к действиям своего конкурента. Всем известно, что мобильные операторы платят друг другу за вызовы на свои сети примерно по 1 рублю за минуту разговора. И Билайн в рамках акции решил пожертвовать половиной этой прибыли.

Как пишет газета «Коммерсант», в своем письме «МегаФон», МТС и Т2 отметили, что новые акции Билайна нарушают сложившийся «взаимовыгодный баланс интересов», так как направлены «на причинение убытков» другим операторам. Они просят сотового оператора «незамедлительно» прекратить акцию, иначе обратятся с исками о взыскании убытков в суд, а также в ФАС, чтобы признать действия оператора недобросовестной конкуренцией.

Авторы письма отмечают, что судебные прецеденты уже были, и ФАС неоднократно выносила подобные решения за аналогичные случаи. В 2013 году Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Новосибирской области обязало МТС выплатить дочерней компании Tele2 (Т2) в Кемерово 25 миллионов рублей в качестве компенсации за акцию МТС «Бонус за входящие». В тот раз Tele2 пожаловалась в антимонопольную службу на резко выросшие затраты на межоператорский трафик в ходе маркетинговой акции МТС, с чем УФАС согласилось.

В 2014 году в Челябинское УФАС обратилось МТС с заявлением на недобросовестную конкуренцию уже со стороны компании «Теле2--Челябинск». По данным УФАС, акция повлекла за собой резкое увеличение входящих вызовов, например, у некоторых абонентов «Теле2» средняя продолжительность вызовов увеличилась до 10 часов в день. Это привело к росту стоимости оплаты услуг по пропуску трафика (входящих вызовов от МТС к абонентам «Теле2») в соответствии с заключенным с МТС договором о присоединении.

Тогда Арбитражный суд Челябинской области обязал «Теле2» прекратить акцию по начислению бонусов за входящие соединения от других операторов, из-за которой МТС пришлось оплачивать 10-часовые разговоры своих абонентов.

В этот раз в ФАС отметили, что рассмотрят действия «Вымпелкома» на предмет соответствия антимонопольному законодательству в случае поступления обращения операторов связи и при наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования.

Акция продолжится

Между тем в «Вымпелкоме» уверены, что они действуют правильно и никого не ущемляют, и отказываться от акции не планируют. Она «опирается на уже зарекомендовавшие себя практики и адаптирует их для телеком-рынок, — подчеркнули в компании. — В банковской сфере аналогичные принципы реализованы через кешбэк: банк делится с клиентом частью межбанковской комиссии, которую получает за обработку входящего запроса на авторизацию платежа».

Все скидочные акции и специальные предложения имеют главной своей целью привлечь новых абонентов и увеличить оборот компании, отмечают эксперты телеком-рынка. Конечно, они весьма привлекательны для клиентов сотовых операторов, которые иногда даже готовы сменить оператора ради выгодного предложения. И очень заманчиво получать «живыми» деньгами по 50 копеек за каждую минуту разговора.

По данным Роскомнадзора на начало августа 2025 года, доля «Вымпелкома» в общей активной номерной емкости России оценивалась в 19 процентов — третье место среди операторов большой четверки. Правда, говорят те же эксперты, как показывает долгосрочная практика, если все операторы включатся в подобную борьбу, будут предоставлять равноценные скидки, они также все потеряют часть прибыли.