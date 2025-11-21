Не может бросить: как бороться с табачной зависимостью

Каждый второй курильщик не может справиться с вредной привычкой в рамках существующих методов по отказу — такой тревожный сигнал прозвучал на пресс-конференции ко Всемирному дню отказа от курения. Решением проблемы, по мнению экспертов, может стать переход к стратегии модификации рисков, предполагающей индивидуальный подход к каждому пациенту. Такая парадигма, реализуемая в рамках междисциплинарного взаимодействия специалистов, позволит не только укрепить здоровье пациентов, но и способствовать достижению национальных целей в области увеличения продолжительности жизни и сохранения общественного здоровья — в том числе и трудоспособного населения.

Потолок лекарственной терапии

В фокусе современного здравоохранения сегодня — не только лечение, но и активное управление факторами риска, среди которых наиболее агрессивным остается курение.

«Мы достигли потолка в лекарственной терапии по многим заболеваниям, следующий этап — превентивная немедикаментозная коррекция факторов, которые их вызывают. Так возникает концепция модификации тех ключевых факторов, которые способны кардинальным образом изменить течение болезни или максимально отложить ее старт», — поясняет общую ситуацию д. м. н., врач-пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии НОИ клинической медицины им. Н.А. Семашко Российского университета медицины Сергей Бабак.

Пульмонологическая практика наглядно демонстрирует масштаб проблемы: до 70% пациентов профильных отделений — курильщики.

«У них тактика модификации риска должна быть дифференцированной. В целом группу курильщиков стоит разделять на две категории: людей с тяжелой зависимостью от никотина и тех, у кого такая зависимость не наблюдается. Тактика коррекции факторов риска для той или иной группы должна существенно различаться», — отмечает Бабак.

Психология

По его словам, для зависимых очевидным выбором могла бы стать психиатрическая помощь, однако пациенты такую зависимость часто не признают.

«В то же время современный врач жестко привязан к клиническим рекомендациям. Именно поэтому модификация такого важного фактора риска, как табакокурение, должна стать частью клинических рекомендаций по лечению различных неинфекционных заболеваний», — подчеркнул Сергей Бабак.

Сложность борьбы с табакокурением подчеркивает и психологический аспект.

«Статистика показывает ограниченную эффективность существующих методов — только 4–5% людей отказываются от курения самостоятельно, никотинзаместительная терапия добавляет еще 6%, а фармакотерапия — до 15%. Очевидно, что для значительной части курильщиков необходим иной путь», — подчеркивает к. м. н., доцент, заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО МИ ФГАОУ ВО РУДН им. Патриса Лумумбы Владимир Медведев.

По его словам, ключевой является психологическая поддержка, основанная на пошаговом подходе.

«Первый этап — формирование устойчивой мотивации, где конечной целью является полный отказ. Второй этап включает выбор средств достижения этой цели — от никотинзаместительной терапии до электронных систем нагревания табака, снижающих вред, — поясняет Владимир Медведев. — Самым важным становится третий этап — психологическая и психотерапевтическая помощь и обучение альтернативным стратегиям совладания со стрессом через дыхательные практики и методы саморегуляции, что позволяет заменить саму потребность в курении».

Большая опасность

Наиболее разрушительные последствия курения проявляются в кардиохирургии.

«Ежегодно от 450 до 600 тыс. пациентов в России переносят острый коронарный синдром, и треть из них — курильщики. Вместе с никотином человек вдыхает угарный газ, который блокирует способность гемоглобина переносить кислород, буквально лишая ткани дыхания. Параллельно курение снижает уровень «хорошего холестерина», что приводит к стремительному образованию атеросклеротических бляшек и, как следствие, к инфарктам, инсультам и гангрене», — сообщает, д.м.н, сердечно-сосудистый хирург, профессор кафедры хирургических болезней и сосудистой хирургии Российского Университета Медицины им. А.И. Евдокимова Расул Гаджимурадов.

Особую остроту проблеме придают пациенты, которые не бросают курить даже после перенесенных инфарктов и ампутаций.

«Мы провели анализ количества продуктов горения, и по сравнению с обычной сигаретой, 97%-ное снижение отмечается в системах нагревания табака, где процесс горения исключен. В моей практике есть примеры, когда курильщики с многолетним стажем переходили на такие системы, и это давало ощутимые результаты. В течение двух лет наблюдался отказ от вредной привычки, а пациенты избежали ампутации конечности и повысили свое качество жизни. Однако важно помнить, что снижение вреда — не альтернатива отказу от курения, а практический инструмент на пути к полному избавлению от этой привычки», — рассказывает Расул Гаджимурадов.

Онкология

Принцип управления рисками находит свое отражение и в такой высокочувствительной сфере, как онкология.

«Полный отказ от курения способен сохранить больше лет жизни онкологическому пациенту, чем любая другая стратегия. Но, несмотря на очевидную причинно-следственную связь, ядро курильщиков продолжает существовать, таким людям крайне сложно отказаться от вредной привычки даже после постановки диагноза», — отмечает д. м. н., онколог, зам. руководителя клиники по амбулаторной помощи, зав. клинико-диагностическим отделением ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова Борис Каспаров

Именно здесь на первый план выходит концепция персонализированной реабилитации.

«Для того чтобы достучаться практически до каждого пациента, необходим индивидуальный подход к модификации рисков. В ходе наших исследований мы увидели, что для когорты пациентов с резиктабельным раком легкого, которые не могли отказаться от курения, переход на системы нагревания табака стал одним из ключевых факторов, повышающих эффективность реабилитации», — акцентирует Борис Каспаров.

В то же время этот инструмент не отменяет конечной цели — полного отказа от курения, хотя позволяет добиться значимых клинических результатов, увеличивая общую и безрецидивную выживаемость пациентов, подчеркнул врач.

Проблема табакокурения давно переросла рамки здравоохранения, приводя к колоссальным социально-экономическим потерям.

«Это уникальный в своем роде феномен — массовое и добровольное саморазрушение, аналогов которому в истории найти сложно. Только прямые затраты системы здравоохранения и потери от снижения продуктивности оцениваются в сотни миллиардов, а с учетом косвенных убытков — приближаются к триллиону рублей», — уверена кандидат биологических наук, директор Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Лариса Попович.

И хотя данные статистики о количестве курильщиков разнятся из-за методик, по словам Попович, на первый план выходят самые тревожные тенденции: женщины, особенно в активном репродуктивном возрасте, начинают чаще курить.

«Сохраняется риск стагнации позитивной динамики, достигнутой в России за годы действия антитабачного законодательства. В то же время моделирование, проведенное ВШЭ, показывает: переход на системы нагревания табака 50% курильщиков позволит сохранить десятки тысяч жизней и сэкономить около 1,5 трлн рублей», — говорит она.

Какие меры предпринять

Именно поэтому эксперты настаивают на необходимости внедрения гибкого, риск-ориентированного регулирования.

«Необходимо стремиться к внедрению гибких мер регулирования, ориентированных на специфическую мотивацию различных групп населения. Для этого требуется применение целого комплекса инструментов — как медицинского, так и законодательного характера, а также создание условий для оказания целевой поддержки тем, кто хочет, но не может самостоятельно отказаться от курения»., — считает Попович.

Наряду с оказанием помощи хроническим курильщикам приоритетом должна стать выработка превентивных стратегий, ограждающих подростков и молодежь от вовлечения в потребление любой табачной и никотинсодержащей продукции, считает лидер Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко.

«День отказа от курения — важный пункт антитабачной повестки, и здесь требуется выработка полномасштабной национальной системы по борьбе с этой вредной привычкой», — считает она.

По словам Петренко, значимость внедрения комплексной государственной программы, содержащей «дорожную карту», сроки реализации и ответственных исполнителей невозможно переоценить.

«Особое внимание должно уделяться профилактической работе с детьми через создание социальной инфраструктуры, способной предложить альтернативы пагубной привычке. Ее ключевыми элементами должны стать широкое информирование общества о последствиях курения на доступном каждому языке, межведомственное взаимодействие и качественное регулирование производства табачных изделий», — резюмировала глава Всероссийского общественного движения «Матери России».