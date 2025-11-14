Найти себя заново: как ветераны возвращаются к мирной жизни с фондом «Защитники Отечества»

Президент России Владимир Путин поддержал смягчение требований при приеме на госслужбу для бойцов СВО. Власти и общество совместно предпринимают новые меры для профессиональной и социальной интеграции ветеранов. При поддержке фонда «Защитники Отечества» они проходят обучение, получают помощь с трудоустройством и реабилитацию, осваивают мирную профессию и становятся опорой для других — каждая такая судьба о мужестве и внутреннем возрождении. В материале «Газеты.Ru» — рассказы тех, кто смог начать с чистого листа: стал наставником, педагогом, мастером или волонтером, продолжая служить обществу в мирное время.

Павел Кутузов. От линии фронта — к гражданской миссии

Павел Кутузов из Владимира всегда был человеком действия. Он с юности активно участвовал в волонтерских инициативах, проектах молодежной политики и спортивном движении.

С первых дней начала спецоперации Павел оказывал волонтерскую помощь. Работал наблюдателем на референдуме по присоединению к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Он и сегодня участвует в сборе и доставке гуманитарной помощи для военнослужащих, оказывает поддержку вынужденным переселенцам. За эту деятельность получил Благодарственное письмо президента Российской Федерации.

В сентябре 2024 — марте 2025-го Павел прошел службу добровольцем в составе бригады беспилотной авиации ГРОМ «КАСКАД». За вклад в службу и волонтерскую помощь ему вручены медаль ГРОМ «Каскад» «За заслуги», а также медали «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» и «За заслуги перед Херсонской областью».

Чувство долга, по-видимому, семейная черта Кутузовых. Павел является племянником генерала Романа Кутузова, погибшего в ходе СВО в июне 2022 года и посмертно удостоенного звания Героя России. В честь героя названы школа №9 города Владимира, а также бывшая улица Парижской коммуны и сквер напротив торгового центра «Крейсер».

После возвращения домой в марте 2025 года Павел продолжил активную общественную работу. В июне он стал участником региональной программы «Герой 33», а в августе возглавил муниципальный Центр поддержки предпринимательства и туризма города Владимира.

Фонд «Защитники Отечества» оказал ему юридическую поддержку и регулярно приглашает к участию в патриотических и досуговых проектах. Одним из ярких событий для Павла стал семейный байдарочный сплав, в котором он принимал участие вместе с женой, сыном и дочкой.

Для Павла помощь другим стала естественным продолжением службы — только теперь уже мирной.

Денис Салдатов. Звуки скрипки на фронте

История Дениса Салдатова из Мордовии звучит как мелодия силы духа. Профессиональный музыкант, окончивший музыкальное училище и факультет народной культуры, после службы в армии все же решил пойти по стопам отца, который всю жизнь проработал в правоохранительных органах.

С первых дней спецоперации Денис находился «за ленточкой», выполняя задачи на Харьковском и Донецком направлениях. Салдатов был водителем «Урала» — доставлял продукты и боеприпасы на линию боевого соприкосновения.

На фронте Денис вновь взял в руки скрипку. Как-то в разговоре с белгородскими волонтерами обмолвился, что когда-то играл на этом инструменте. Они решили сделать сюрприз и накануне нового 2023 года подарили скрипку.

«Взял ее в руки, что-то сыграл и… как будто улетел куда-то далеко — так сильно подействовала музыка. Хотя до этого не держал скрипку в руках целых 10 лет… У меня был позывной «Солдат», и так добавился второй — «Скрипач», — поделился Денис.

Он захотел порадовать родных и решил записать новогоднее музыкальное видеопоздравление. Товарищ отвез его на бронетранспортере до «импровизированной сцены» — открытой местности. Боец взял скрипку и исполнил мелодию Александра Рыбака.

Видео, где он играет среди степей Донбасса, отправил родственникам. Вскоре оно разошлось по интернету и набрало более 1 миллиона просмотров. Для сослуживцев эти звуки стали напоминанием о доме, о том, что даже на войне можно оставаться человеком.

«После этого меня просили выступить в музыкальной школе города Новоазовск перед женщинами и детьми. Я дал небольшой концерт. Вместе с боевым товарищем исполнил песни «Когда мы были на войне» и «Звезда по имени солнце». Также играл произведения Баха и Карла Дженкинса. Меня искренне благодарили. Одна из женщин призналась, что никогда не слышала такой музыки», — отметил Денис.

За время службы Салдатов совершил пять командировок в зону СВО, проведя там в общей сложности полтора года. За мужество и отвагу он награжден медалью «Участнику СВО» и нагрудным знаком Республики Мордовия.

В январе 2025 года Денис уволился со службы. Сейчас он является участником региональной программы «Герои среди СВОих».

При содействии фонда «Защитники Отечества» Денис проводит «Уроки мужества» и «Разговоры о важном», участвует в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, в том числе в роли исполнителя музыкальных произведений. Музыка стала для него не просто делом жизни, а способом вдохновлять других.

Павел Гизевский. «Батюшка», который не сдается

Павел Гизевский из Подмосковья до СВО занимался ремонтом двигателей, проектировал детали, управлял автосервисами. В сентябре 2022 года Павел пошел добровольцем на СВО, понимая, что его знания в технике, стратегический и логический склад ума могут пригодится. Кроме того, Павел уже имел опыт участия в боевых действиях во второй Чеченской кампании.

Службу проходил в Луганской области, у Сватово-Кременной, на Краснолиманском направлении. На СВО стал командиром штурмовой группы, заместителем командира взвода, командиром БМП.

На фронте его позывной «Батюшка» стал символом уверенности и спокойствия — он командовал штурмовой группой, вел бойцов в наступления, и всегда возвращал своих людей живыми.

«Оставаться с холодным сердцем и светлой головой» — это было боевым кредо «Батюшки». Но в одном из боев Павел все же получил тяжелое ранение и лишился части ноги.

Едва получив протез, герой первым делом пришел в военкомат — хотел вернуться к своим. Но категория травмы уже не позволила ему продолжать службу на передовой.

«Я все равно не мог не помогать и оставаться в стороне в такое тяжелое время. Благодаря Светлане Смирновой — соцкоординатору филиала фонда «Защитники Отечества», я прошел дополнительное обучение в Центре военно-патриотического воспитания «ВЕРШИНА». Получил сертификат, который позволяет проводить уроки Мужества и учить детей быть патриотами своей страны», — рассказывает Павел.

Сегодня Павел не только преподает уроки мужества в школах, но и играет в сборной Московской области по волейболу сидя. Павел также создал свою команду, которая состоит из ветеранов СВО с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, Павел собирает и отвозит гуманитарную помощь фронтовикам на личном автомобиле. Состоит в членстве ВОИ. Его жизнь изменилась, но цель осталась прежней — защищать и оберегать.

Татьяна Винник. «Чита», которая лечит, а не воюет

Татьяна Винник — дочь советского военного летчика. Родилась на Кузбассе, с раннего детства общалась с военными. Как признается сама, это в немалой степени повлияло впоследствии на ее решение идти на СВО, но изначально Татьяна выбрала мирную профессию врача.

Образование получала уже на Украине, куда в 1980-е годы переехала семья. В 2014 году украинские власти пытались мобилизовать ее для участия в антитеррористической операции против жителей восставшего Донбасса. За отказ Татьяна лишилась своего диплома о высшем образовании.

На СВО она пошла добровольцем вместе с мужем Егором. Попали в бригаду «Днепр» сформированную на базе ЧВК «Редут», на Херсонское направление.

Воевали на Кинбурнской косе: супруга — как тактический медик, супруг — как снайпер. Татьяна, получившая позывной «Чита», спасала раненых под огнем, вытаскивала бойцов с поля боя.

По словам Татьяны, самым сложным в возвращении в ряды гражданских было восстановление документов: подтверждение права собственности на квартиру, получение статуса ветерана боевых действий, оформление различных бумаг в образовательном учреждении и военкомате. Здесь на помощь и «Чите», и ее супругу пришел запорожский филиал фонда «Защитники Отечества».

Вернувшись в Мелитополь, Татьяна продолжила заниматься медициной: поступила инструктором в центр «Воин», вместе с мужем преподает тактическую медицину самым разным курсантам: от школьников и учителей до бойцов спецназа. Она регулярно выступает в школах и на собраниях молодежных организаций.

«Хотя мои проблемы сегодня по большей части решены, мы продолжаем дружить с фондом: по просьбе «Защитников Отечества» выступаем в школах, участвуем в разных мероприятиях. Дочке больше всего понравилась поездка в Карелию в рамках проекта «Своих не бросаем» от «РЖД-тура», да и я до сих пор в восхищении от незнакомой мне природы северного края», — говорит Татьяна Винник.

«Чита» признается, что ее тянет обратно на линию боевого соприкосновения. Но сейчас она сосредоточила свое внимание на воспитании своей дочери Александры, за которой раньше присматривала ее мама.

Татьяна Винник продолжает свою мирную миссию. На сегодня она уже очень известный среди волонтеров, военных и просто неравнодушных людей ветеран в Запорожской области.

Дмитрий Старунов. Сердце защитника

Дмитрий Старунов родом из Луганской народной республики. Свою службу начал в 2019 году, принимал участие в освобождении ЛНР.

Дмитрий поделился, что на фронте всегда носил с собой письмо, ставшее для него оберегом. Как-то комбат раздал бойцам послания школьников. Ему достался «треугольник» с рисунком и стихотворением ученика из школы, в которой учился он сам. По словам Дмитрия, этот кусочек бумаги грел душу и давал силы выстоять.

Дмитрий получил серьезное ранение под Северском во время кассетного обстрела. Быстрая эвакуация, организованная боевыми товарищами, спасла ему жизнь.

За это он бесконечно им благодарен. Он перенес более 15 сложнейших операций в госпитале Бурденко.

Самым значимым своим решением после реабилитации Дмитрий называет решение помогать Луганскому детскому дому. Сначала это была материальная помощь, но после личного визита он понял, что хочет быть для этих детей не просто благотворителем, а другом и старшим братом.

Сегодня Дмитрий является наставником в детском доме, оказывая им всестороннюю поддержку: помогает со спортивным снаряжением и учебниками, возит на рыбалку, снимает социальные ролики и воспитывает в них патриотизм к Родине.

Также Дмитрий начал помогать ветеранам СВО, став социальным координатором фонда «Защитники Отечества». Фонд оказал ему огромную поддержку в продвижении его инициатив, участии в мероприятиях, таких как «Диалоги с героями» и «Уроки мужества», а также различных спортивных событиях.

Сейчас Дмитрий ведет собственный канал «Сердце защитника» — рассказывает истории ветеранов и помогает им справляться с трудностями. Он говорит, что его миссия — дарить надежду. И делает это не словами, а примером.

Общее дело

У каждого из этих людей своя судьба — разные города, профессии и пути. Но всех их объединяет одно: они не дали войне сломать себя. Благодаря поддержке фонда «Защитники Отечества» многие нашли новое направление — в спорте, в педагогике, в творчестве и социальной работе. Именно в такой повседневной стойкости и взаимопомощи и заключается настоящее возвращение к мирной жизни.