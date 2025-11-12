13 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 13 ноября
- День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил РФ
Защитой государственной тайны в Вооруженных силах занимаются специальные подразделения. Их история началась 13 ноября 1918 года, когда вышел в свет приказ Реввоенсовета о создании в структуре Главного Штаба подразделения, занимающегося шифрованием и работой с секретными документами.
Свой праздник служба стала отмечать с 2021 года, после выхода приказа министра обороны. Специалисты по защите информации, имеющей статус государственной тайны, служат во всех родах войск. В праздник лучших из них отмечают наградами и благодарностями.
Военнослужащий подразделений специального назначения Восточного военного округа управляет роботизированным комплексом «Платформа-М»Виталий Аньков/РИА Новости
- День войск радиационной, химической и биологической защиты России
В 2006 году по указу президента в календарь праздников была внесена памятная дата — День войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России.
Химвойска появились в Первую мировую войну, когда стали применяться отравляющие вещества и огнеметы.13 ноября 1918 года был издан приказ о создании в Красной армии подразделений химзащиты. В разные годы военнослужащие этого подразделения участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в боевых действиях в Афганистане, в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сегодня многие выполняют боевые задачи на передовой СВО.
- Всемирный день доброты
Один из самых позитивных праздников в международном календаре появился благодаря Всемирному движению за доброту. В этот день активисты организации призывают людей делать как можно больше хорошего и вовлекать в этот процесс окружающих. Отметить дату можно по-разному: добрым поступком, помощью окружающим, теплыми словами поддержки, улыбкой в адрес коллег и близких.
- Всемирный день качества
Этот праздник отмечают во второй четверг ноября по инициативе международных организаций, занимающихся вопросами качества. Его цель — обратить внимание производителей на качество товаров и соблюдение норм при производстве продукции и оказании услуг.
В России 10 ноября стартовала Всемирная неделя качества. На протяжение нескольких дней в разных регионах пройдут тематические мероприятия. А в Москве 13 ноября производители соберутся на деловой форум «Всемирный день качества — 2025».
- Всемирный день юзабилити
Задача этого праздника с необычным названием — популяризировать практичные технологии и сделать жизнь человека проще. Он отмечается в разных странах с 2005 года. В этом году девиз мероприятия — «Новые технологии и человеческий опыт». Организаторы предлагают поразмышлять на тему стремительного развития искусственного интеллекта, дополненной реальности и иммерсивных интерфейсов. На многочисленных форумах и семинарах спикеры обсудят, как сочетаются технологические достижения с этикой и защитой прав человека.
- Международный день слепых
Эта важная дата приурочена ко дню рождения знаменитого педагога XVIII века Валентина Гаюи, основавшего в Париже и Петербурге школы и предприятия для слепых. Праздник появился по инициативе Всемирной организации здравоохранения, его задача — обратить внимание общества на проблемы людей, потерявших зрение.
В этот день в регионах России пройдет акция «Кино в каждом звуке»: кинотеатры пригласят посетителей на показ фильмов с тифлокомментированием метод, позволяющий передавать визуальную информацию словами. А в Крыму организуют экскурсии для людей с проблемами зрения.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 13 ноября в других странах
День «Обнимите музыканта» — США. Музыканты создают настроение, добавляют ярких эмоций и могут сделать любое событие запоминающимся. Чтобы выразить им благодарность, в США придумали необычный праздник. В этот день творцов музыки радуют добрыми словами и дарят им цветы.
День Негоша — Черногория. В стране отмечают культурный праздник, приуроченный ко дню рождения государственного деятеля и реформатора XIX века Петра II Петровича Негоша. Этот правитель способствовал превращению Черногории в независимое государство. Это официальный выходной день. В память о Негоше проводятся культурные мероприятия.
Религиозные праздники 13 ноября
- День памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских
Преподобные Спиридон и Никодим — монахи Киево-Печерской лавры, жившие в ХII веке. На протяжение 30 лет подвижники вели строгую жизнь и пекли просфоры богослужебный литургический хлеб в православной традиции при монастыре. Они прославились многими чудесами. Однажды преподобный Спиридон потушил мантией пожар в пекарне, при этом ткань его одеяния осталась целой. Сегодня мощи подвижников находятся в Антониевой пещере.
Народные праздники и приметы 13 ноября
- Спиридон и Никодим
В этот день на Руси вспоминали преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. В народе к ним обращались с просьбами о защите дома от пожара и о семейном благополучии.
Хозяйки к этому времени переводили кур в теплые зимние закуты. На Спиридона и Никодима было принято готовить блюда из курятины: в домах варили супы, фаршировали и запекали птицу, пекли румяные пироги. После обеда сразу убирали посуду — чтобы в доме не переводился достаток, а стол не опустел.
Святых Никодима и Спиридона почитали рыболовы и охотники. Считалось доброй приметой отправиться в этот день к реке или в лес за добычей.
- Приметы
Солнышко пригрело к полудню — жди сильного ветра.
Птицы ведут себя беспокойно — последнее тепло скоро сменится ненастьем.
Теплый, солнечный день — к снежной и мягкой зиме.
Много снега на Никодимов день — к сильному половодью весной.
На дороге много грязи — зима будет мягкой.
Какие исторические события произошли 13 ноября
- 1758 год — основан 1-й Московский медицинский институт (сейчас это Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова)
- 1851 год — установлены железнодорожное сообщение и телеграфная связь между Москвой и Санкт-Петербургом.
- 1862 год — Льюис Кэрролл приступил к созданию своего знаменитого произведения, в этот день он записал в дневнике: «Начал писать сказку об Алисе, надеюсь закончить ее к Рождеству».
- 1872 год — увидело свет первое издание «Азбуки» Льва Николаевича Толстого.
- 1914 год — американка Мери Фелпс Джекобс запатентовала новый женский предмет нижнего белья под названием «лифчик без спинки».
- 1917 год — большевики разгромили армию Керенского — Краснова, которая предприняла попытку наступления на Петроград с целью восстановления власти Временного правительства.
- 1928 год — в Москве на базе лаборатории по изучению мозга Ленина немецкого физиолога Оскара Фогта создан Институт мозга.
- 1940 год — состоялась вторая и последняя встреча наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова с Адольфом Гитлером.
- 1940 год — американская компания Willis Motor Co. успешно испытала первый джип.
- 1943 год — завершилась Киевская наступательная операция, которая проводилась силами 1-го Украинского фронта под командованием генерала Н.Ф. Ватутина. От немецких захватчиков освобождены Киев и Житомир.
Дни рождения и юбилеи 13 ноября
- В 354 году родился Августин Блаженный — христианский богослов и философ, проповедник.
- В 1718 году родился Джон Монтегю — 4-й граф Сэндвичский, первый Лорд Адмиралтейства, в честь которого был назван сэндвич.
- В 1848 году родился Альбер I — князь Монако (1889—1922), основатель Океанографического музея Монако и Института океанологии в Париже.
- В 1850 году родился Роберт Льюис Стивенсон — английский писатель, автор знаменитых романов «Остров сокровищ» и «Черная стрела».
- В 1914 году родился Георгий Бабакин — советский инженер-конструктор, создатель луноходов, главный конструктор КБ им. Лавочкина с 1965 по 1971 год.
Кто отмечает дни рождения
- 70 лет исполняется Вупи Голдберг — американской актрисе, лауреату премий «Оскар», «Грэмми», прославившейся ролями в фильмах «Привидение», «Звездный путь», «Действуй, сестра» и др.
- 67 лет исполняется Елене Цыплаковой — советской и российской актрисе театра и кино, кинорежиссеру, народной артистке РФ. В ее фильмографии десятки работ, в том числе в картинах «Мы из джаза», «Гостья из будущего», «Гардемарины. вперед!» и др.
- 61 год исполняется Михаилу Черняку — советскому и российскому актеру. Его голосом говорят Пескарь Иванович и рак Чикибряк в мультфильме «Лунтик», рассказчик — в «Трех богатырях и Шамаханской царице», Пин, Лосяш, Копатыч — в «Смешариках».
- 58 лет исполняется Игорю Наджиеву — советскому и российскому певцу, композитору и актеру.
- 58 лет исполняется Дмитрию Шевченко — советскому и российскому фехтовальщику, олимпийскому чемпиону (1996), двукратному чемпиону мира.
- 56 лет исполняется Джерарду Батлеру — шотландскому актеру («300 спартанцев», «Призрак Оперы», «Голая правда», «Законопослушный гражданин»).
- 51 год исполняется Сергею Рязанскому — российскому космонавту-испытателю, Герою России.
- 49 лет исполняется Альбине Ахатовой — российской биатлонистке, олимпийской чемпионке (2006), 4-кратной чемпионке мира.