13 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 13 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

13 ноября в России отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты. В мире празднуют День доброты и День качества. О защите прав и социальной поддержке инвалидов по зрению напоминает сегодня Международный день слепых. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 13 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 13 ноября

День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил РФ

Защитой государственной тайны в Вооруженных силах занимаются специальные подразделения. Их история началась 13 ноября 1918 года, когда вышел в свет приказ Реввоенсовета о создании в структуре Главного Штаба подразделения, занимающегося шифрованием и работой с секретными документами.

Свой праздник служба стала отмечать с 2021 года, после выхода приказа министра обороны. Специалисты по защите информации, имеющей статус государственной тайны, служат во всех родах войск. В праздник лучших из них отмечают наградами и благодарностями.

День войск радиационной, химической и биологической защиты России

В 2006 году по указу президента в календарь праздников была внесена памятная дата — День войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России.

Химвойска появились в Первую мировую войну, когда стали применяться отравляющие вещества и огнеметы.13 ноября 1918 года был издан приказ о создании в Красной армии подразделений химзащиты. В разные годы военнослужащие этого подразделения участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в боевых действиях в Афганистане, в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сегодня многие выполняют боевые задачи на передовой СВО.

Всемирный день доброты

Один из самых позитивных праздников в международном календаре появился благодаря Всемирному движению за доброту. В этот день активисты организации призывают людей делать как можно больше хорошего и вовлекать в этот процесс окружающих. Отметить дату можно по-разному: добрым поступком, помощью окружающим, теплыми словами поддержки, улыбкой в адрес коллег и близких.

Всемирный день качества

Этот праздник отмечают во второй четверг ноября по инициативе международных организаций, занимающихся вопросами качества. Его цель — обратить внимание производителей на качество товаров и соблюдение норм при производстве продукции и оказании услуг.

В России 10 ноября стартовала Всемирная неделя качества. На протяжение нескольких дней в разных регионах пройдут тематические мероприятия. А в Москве 13 ноября производители соберутся на деловой форум «Всемирный день качества — 2025».

Всемирный день юзабилити

Задача этого праздника с необычным названием — популяризировать практичные технологии и сделать жизнь человека проще. Он отмечается в разных странах с 2005 года. В этом году девиз мероприятия — «Новые технологии и человеческий опыт». Организаторы предлагают поразмышлять на тему стремительного развития искусственного интеллекта, дополненной реальности и иммерсивных интерфейсов. На многочисленных форумах и семинарах спикеры обсудят, как сочетаются технологические достижения с этикой и защитой прав человека.

Международный день слепых

Эта важная дата приурочена ко дню рождения знаменитого педагога XVIII века Валентина Гаюи, основавшего в Париже и Петербурге школы и предприятия для слепых. Праздник появился по инициативе Всемирной организации здравоохранения, его задача — обратить внимание общества на проблемы людей, потерявших зрение.

В этот день в регионах России пройдет акция «Кино в каждом звуке»: кинотеатры пригласят посетителей на показ фильмов с тифлокомментированием метод, позволяющий передавать визуальную информацию словами. А в Крыму организуют экскурсии для людей с проблемами зрения.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 13 ноября в других странах

День «Обнимите музыканта» — США. Музыканты создают настроение, добавляют ярких эмоций и могут сделать любое событие запоминающимся. Чтобы выразить им благодарность, в США придумали необычный праздник. В этот день творцов музыки радуют добрыми словами и дарят им цветы.

День Негоша — Черногория. В стране отмечают культурный праздник, приуроченный ко дню рождения государственного деятеля и реформатора XIX века Петра II Петровича Негоша. Этот правитель способствовал превращению Черногории в независимое государство. Это официальный выходной день. В память о Негоше проводятся культурные мероприятия.

Религиозные праздники 13 ноября

День памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских

Преподобные Спиридон и Никодим — монахи Киево-Печерской лавры, жившие в ХII веке. На протяжение 30 лет подвижники вели строгую жизнь и пекли просфоры богослужебный литургический хлеб в православной традиции при монастыре. Они прославились многими чудесами. Однажды преподобный Спиридон потушил мантией пожар в пекарне, при этом ткань его одеяния осталась целой. Сегодня мощи подвижников находятся в Антониевой пещере.

Православная церковь 13 ноября также чтит память: • апостолов от 70 Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия (Апеллеса) и Аристовула;

• мученика Епимаха Нового;

• преподобной Мавры Константинопольской, диаконисы;

• священномученика Иоанна Кочурова, пресвитера Царскосельского; преподобномученика Леонида (Молчанова), игумена.



Католическая церковь вспоминает:



• Аббона из Флери, монаха бенедиктинского ордена, аббата монастыря Флери во Франции;

• Гомобона Тучинго Кремонского, праведного, мирянина;

• Николая I, папу Римского.



Народные праздники и приметы 13 ноября

Спиридон и Никодим

В этот день на Руси вспоминали преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. В народе к ним обращались с просьбами о защите дома от пожара и о семейном благополучии.

Хозяйки к этому времени переводили кур в теплые зимние закуты. На Спиридона и Никодима было принято готовить блюда из курятины: в домах варили супы, фаршировали и запекали птицу, пекли румяные пироги. После обеда сразу убирали посуду — чтобы в доме не переводился достаток, а стол не опустел.

Святых Никодима и Спиридона почитали рыболовы и охотники. Считалось доброй приметой отправиться в этот день к реке или в лес за добычей.

Приметы

Солнышко пригрело к полудню — жди сильного ветра.

Птицы ведут себя беспокойно — последнее тепло скоро сменится ненастьем.

Теплый, солнечный день — к снежной и мягкой зиме.

Много снега на Никодимов день — к сильному половодью весной.

На дороге много грязи — зима будет мягкой.

Какие исторические события произошли 13 ноября

1758 год — основан 1-й Московский медицинский институт (сейчас это Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова)



— основан 1-й Московский медицинский институт (сейчас это Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова) 1851 год — установлены железнодорожное сообщение и телеграфная связь между Москвой и Санкт-Петербургом.



— установлены железнодорожное сообщение и телеграфная связь между Москвой и Санкт-Петербургом. 1862 год — Льюис Кэрролл приступил к созданию своего знаменитого произведения, в этот день он записал в дневнике: «Начал писать сказку об Алисе, надеюсь закончить ее к Рождеству».



— Льюис Кэрролл приступил к созданию своего знаменитого произведения, в этот день он записал в дневнике: «Начал писать сказку об Алисе, надеюсь закончить ее к Рождеству». 1872 год — увидело свет первое издание «Азбуки» Льва Николаевича Толстого.



— увидело свет первое издание «Азбуки» Льва Николаевича Толстого. 1914 год — американка Мери Фелпс Джекобс запатентовала новый женский предмет нижнего белья под названием «лифчик без спинки».



— американка Мери Фелпс Джекобс запатентовала новый женский предмет нижнего белья под названием «лифчик без спинки». 1917 год — большевики разгромили армию Керенского — Краснова, которая предприняла попытку наступления на Петроград с целью восстановления власти Временного правительства.



— большевики разгромили армию Керенского — Краснова, которая предприняла попытку наступления на Петроград с целью восстановления власти Временного правительства. 1928 год — в Москве на базе лаборатории по изучению мозга Ленина немецкого физиолога Оскара Фогта создан Институт мозга.



— в Москве на базе лаборатории по изучению мозга Ленина немецкого физиолога Оскара Фогта создан Институт мозга. 1940 год — состоялась вторая и последняя встреча наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова с Адольфом Гитлером.

1940 год — американская компания Willis Motor Co. успешно испытала первый джип.



— американская компания Willis Motor Co. успешно испытала первый джип. 1943 год — завершилась Киевская наступательная операция, которая проводилась силами 1-го Украинского фронта под командованием генерала Н.Ф. Ватутина. От немецких захватчиков освобождены Киев и Житомир.

Дни рождения и юбилеи 13 ноября

В 354 году родился Августин Блаженный — христианский богослов и философ, проповедник.



— христианский богослов и философ, проповедник. В 1718 году родился Джон Монтегю — 4-й граф Сэндвичский, первый Лорд Адмиралтейства, в честь которого был назван сэндвич.



— 4-й граф Сэндвичский, первый Лорд Адмиралтейства, в честь которого был назван сэндвич. В 1848 году родился Альбер I — князь Монако (1889—1922), основатель Океанографического музея Монако и Института океанологии в Париже.



— князь Монако (1889—1922), основатель Океанографического музея Монако и Института океанологии в Париже. В 1850 году родился Роберт Льюис Стивенсон — английский писатель, автор знаменитых романов «Остров сокровищ» и «Черная стрела».



— английский писатель, автор знаменитых романов «Остров сокровищ» и «Черная стрела». В 1914 году родился Георгий Бабакин — советский инженер-конструктор, создатель луноходов, главный конструктор КБ им. Лавочкина с 1965 по 1971 год.

Кто отмечает дни рождения

70 лет исполняется Вупи Голдберг — американской актрисе, лауреату премий «Оскар», «Грэмми», прославившейся ролями в фильмах «Привидение», «Звездный путь», «Действуй, сестра» и др.



— американской актрисе, лауреату премий «Оскар», «Грэмми», прославившейся ролями в фильмах «Привидение», «Звездный путь», «Действуй, сестра» и др. 67 лет исполняется Елене Цыплаковой — советской и российской актрисе театра и кино, кинорежиссеру, народной артистке РФ. В ее фильмографии десятки работ, в том числе в картинах «Мы из джаза», «Гостья из будущего», «Гардемарины. вперед!» и др.

