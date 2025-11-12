«Поколение лидеров»: как президентские проекты создают пространство для роста

Стартовал прием заявок на шестой сезон конкурса управленцев «Лидеры России». Это флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ), которая открывают дорогу новым лидерам, готовым брать ответственность, работать на результат и развивать страну. Глава государства создал всеохватывающую систему социальных лифтов, которая позволяет активным и деятельным патриотам применить свои навыки на благо страны. Подробности конкурса, — в материале «Газеты.Ru».

«Работа платформы «Россия — страна возможностей» ориентирована на интересы людей самого разного возраста, а ее ключевая задача, как мы и планировали изначально, — создать единое широкое пространство самореализации для всех граждан нашей страны вне зависимости от места жительства, профессии или уровня доходов», — заявил глава государства Владимир Путин, выступая на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Согласно опросам, сегодня в России 86% молодежи верят в возможность самореализации, тогда как в 2017 году, до создания платформы «Россия — страна возможностей», этот показатель, по словам президента, составлял всего 37%. Это важный индикатор эффективности кадровой системы, которая выстраивается в современной России.

Особое место в ней занимают проекты РСВ, в числе которых флагманский конкурс «Лидеры России», отраслевые и студенческие проекты «Лидеры агропромышленного комплекса», «Флагманы образования», «Лидерство в медицине», «Моя профессия — ИТ», «Твой ход», «Я — профессионал». Все эти проекты объединены одной идеей — дать каждому талантливому и инициативному россиянину возможность проявить себя, независимо от возраста, региона и сферы деятельности. Они формируют единый кадровый резерв страны, в котором ценятся компетенции, результаты и готовность работать во имя будущего России.

Работа в команде

В новом сезоне конкурс проходит в новом формате «Лидеры России. Команда», его участниками впервые станут не просто руководители, а управленческие команды. Целью его станет поиск, развитие и поддержка перспективных управленческих команд и руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств.

«За 8 лет существования конкурса «Лидеры России» была создана абсолютно уникальная система социальных лифтов, аналогов которой в мире не существует. За пять сезонов

на участие в конкурсе «Лидеры России» было подано более 1 млн заявок от управленцев из 89 регионов и 150 стран мира. Высокие назначения получили более 650 человек», — заявил первый замглавы администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко.

Среди них 7 заместителей федеральных министров и руководителей федеральных ведомств, 2 сенатора Российской Федерации, 22 депутата Государственной Думы VIII созыва, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, 5 глав субъектов Российской Федерации, 16 глав российских городов и муниципальных образований, 13 вице-губернаторов и заместителей председателя региональных правительств, 36 руководителей региональных министерств и ведомств. Участники получили более 200 назначений в коммерческом секторе.

«В предыдущих сезонах конкурс был индивидуальным, лидеры показывали высокую личную эффективность, интеллект, управленческие навыки, аналитические данные. Но сегодняшний мир настолько сложен, что почти нет серьезных задач, которые можно решить в одиночку, они решаются командой (…) В этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами из пяти человек, которые связаны друг с другом совместной деятельностью», — добавил Сергей Кириенко.

Участниками конкурса станут профессиональные команды руководителей в составе пяти человек от 18 до 55 лет с управленческим опытом у каждого конкурсанта от 2 лет. Участие доступно как гражданам России, так и представителям зарубежных государств. Главный приз — обучение в Высшей школе государственного управления президентской академии по специальной программе, аналогичной «Школе губернаторов».

Подать заявку можно до 29 декабря 2025 года на сайте Лидерыроссии.рф. Результаты заявочной кампании будут объявлены после новогодних праздников. Дистанционный этап и онлайн-тестирования состоятся в январе-феврале следующего года. Онлайн-полуфиналы по категориям пройдут весной — в марте-мае 2026 года. Очные финальные мероприятия состоятся в июне 2026 года в Мастерской управления «Сенеж».

Оценить себя

Об успехе конкурса свидетельствую цифры: за пять сезонов более 14 тысяч человек прошли очную оценку в окружных финалах конкурса. По итогам пяти сезонов определены 1502 суперфиналиста, 521 из них стали победителями.

Финалист второго сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Виталий Хоценко в 2023 году назначен временно исполняющим обязанности губернатора Омской области, а позже избран на этот пост. Под его руководством регион реализует стратегию экономического развития, направленную на укрепление промышленности, привлечение инвестиций и удержание молодежи.

«Такие конкурсы, как «Лидеры России», дают возможность оценить себя, проверить свои теоретические знания и управленческие навыки, насколько они отвечают современным требованиям. «Лидеры России» раздвинули мои представления о том, чем я занимаюсь, и помогли в профессиональном плане. Опыт, который я получил на конкурсе, пригодился мне и в Минпромторге России, и во время работы на посту председателя правительства Донецкой народной республики», — отметил Виталий Хоценко.

«Участие в «Лидерах России» дает понимание собственного уровня компетенции — это отличный честный способ оценить себя. Кроме того, конкурс — это сообщество неравнодушных умных активных людей и, конечно, сильнейший толчок в карьерном развитии. Новым «Лидерам России» желаю выкладываться по полной. От того, как вы покажете себя за конкурсным столом, будет зависеть готовность сообщества принять вас в свои ряды», — говорит заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Константин Михайлик.

После победы в конкурсе управленцев в 2019 году он сделал стремительную карьеру. И сейчас занимается созданием единой цифровой инфраструктуры строительной отрасли, а также курирует строительные проекты по восстановлению жилья, социальных и коммунальных объектов в регионах Донбасса и Новороссии.

Победитель конкурса в 2020 году Людмила Некрасова сегодня возглавляет специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета. Под ее руководством формируется команда из выпускников конкурса, которая внедряет современные образовательные технологии и платформенные решения на базе кампуса мирового уровня.

«На конкурсе «Лидеры России» я старалась критически переосмыслить свои возможности и навыки как руководителя, задать новые векторы своего развития. Важным результатом своего участия в конкурсе я считаю сопричастность к уникальному сообществу участников и победителей — активных, амбициозных, эффективных лидеров из разных отраслей и регионов. Я прикладываю все усилия, чтобы соответствовать оказанному доверию и с полной отдачей участвовать в проектах, реализуемых при поддержке правительства РФ в Новосибирской области», — говорит Людмила Некрасова.

Новые возможности

Помимо флагманского проекта, существует множество отраслевых конкурсов от президентской платформы, которые открывают новые возможности для специалистов в ряде сфер. Так, конкурс для руководителей нового поколения в агропромышленном секторе «Лидеры агропромышленного комплекса» поддерживает их через обучение и наставничество, а также формирует кадровый резерв отрасли. Конкурс «Флагманы образования» позволяет выявить наиболее мотивированных, подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов.

Другая программа – «Лидерство в медицине», включающая также конкурсный трек предназначена для руководителей медицинских организаций. Она: формирует управленцев, ориентированных на качество жизни пациентов, с навыками стратегического управления и командной работы. А всероссийский конкурс для школьников, студентов и молодых специалистов ИТ-сферы «Моя профессия — ИТ» направлен на популяризацию ИТ-профессий, формирование цифровых компетенций и раннюю профессиональную ориентацию. В свою очередь проекты РСВ «Я — профессионал» и «Твой Ход» объединяют самые активные и амбициозные умы студенческой среды.

«Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» — это уникальный проект, позволяющий расти и развиваться фактически из любой точки профессионального пути и уровня компетенций. Важно, что благодаря проекту каждый педагог и управленец может открыть для себя новые возможности и перспективы не только профессионального, но и личностного развития», — отметила финалистка конкурса «Флагманы образования», заместитель начальника отдела дошкольного образования Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения России Юлия Новоселова.

Заместитель директора департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Юлия Шугина — выпускница программы «Лидерство в медицине» и победитель пятого сезона конкурса «Лидеры России».

«Всю информацию и навыки, полученные на программе, я начала применять сразу, но особенно ценными они стали в новой должности. Знания в области проектной деятельности, стратегического планирования, командообразования и коммуникации оказались незаменимыми для эффективного руководства современным департаментом. Кроме того, программа дала возможность наладить ценные профессиональные связи — нетворкинг с коллегами по курсу продолжается и по сей день: мы поддерживаем друг друга, делимся опытом и даже сотрудничаем. Для меня это особый ресурс, который значительно расширил профессиональные горизонты и помог успешно справляться с новыми вызовами», — отметила Юлия Шугина.

Флагманом является конкурс «Лидеры России», но в системе РСВ есть набор проектов, охватывающий практически все профессиональные и творческие направления.

«Тут и конкурсы для ИТ-специалистов, линейка проектов для молодежи и студентов, для креативных специальностей, недавно добавился профильный проект в сфере сельского хозяйства. Если ты активен и желаешь развиваться — то в России сейчас для тебя, пожалуй, лучшее время, открыты все пути и дороги. Недаром с момента запуска платформы РСВ процент уверенных в возможностях самореализации представителей молодежи в нашей стране возрос почти в два раза, до 86%», — подчеркнул социолог Илья Ухов.

По его словам, именно благодаря стратегическому видению главы государства в России — на самом деле в одной из немногих стран мира — сформирована глубокая, комплексная система кадрового развития и самореализации практически во всех сферах.