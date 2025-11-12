Магазины на районе. Где закупаться продуктами по оптимальной цене и без потери качества?

Все становится дороже, и многие это чувствуют не из новостей, а из собственного кошелька. Последние исследования только подтверждают то, о чем говорят кассы в супермаркетах: цены на продукты растут, а продуктовая корзина становится все тяжелее для семейного бюджета. Мы в редакции решили провести эксперимент и сравнить, в каких магазинах продукты выгоднее с учетом соотношения цены и качества.

Начнем с цифр: согласно аналитике «Контур.Маркета», в 2025 году сливочное масло подорожало на 35%, говядина — на 25%, а растительное масло — на 21%, до 221 рубля. Также ощутимо выросли цены на хлеб (18%), макароны (12%), сахар (11%). По данным Росстата, в 2024 году среднестатистической российской семье для покрытия базовых расходов в среднем нужно было 73,9 тысячи рублей в месяц, что в три раза больше официального МРОТ.

Поэтому мы задались вопросом, можно ли в таких условиях питаться так же, как раньше — не переходя на макароны и кашу изо дня в день, не отказываясь от привычных продуктов, но и не переплачивая? И решили проверить это на практике. Наш корреспондент собрала недельную корзину в «Чижике», где обещают оптимальные цены при сохранении качества, и сравнила ее с покупками в магазинах у дома.

Ход эксперимента

Перед походом в магазин я написала список покупок на неделю — в него вошли молочные продукты, яйца, мясо, рыба, крупы, овощи, фрукты и немного сладостей. Я решила, что буду стараться брать максимально привычные продукты, а при поиске альтернатив проверять состав и не отказывать себе в скидках. Посмотрим, что удастся найти в «Чижике», и что предложат более привычные мне магазины в рамках бюджета — я рассчитывала уложиться в 5 000 рублей на каждый.

Завтраки

Итак, начнем с завтраков. С утра я обычно ем омлет, творог или йогурт с фруктами. Поэтому на неделю мне вполне хватит десятка яиц, литра молока, пачки творога и двух йогуртов. Фрукты покупаю разные, но в этот раз возьму яблоки и бананы.

Яйца я обычно беру С0, однако в «Чижике» были только С1, поэтому будем сравнивать по ним. Но справедливости ради, десяток СТМ «Щедрый год» стоит всего 54 рубля — я давно не видела таких цен. В «Магните» я нашла яйца за 93 рубля, а в «Магнолии» самый бюджетный вариант стоил 124 рубля.

Идем дальше — молоко я, как правило, покупаю ультрапастеризованное 3,2%, но пришлось взять отборное «Простоквашино» жирности 3,4-4,5%, это самая ближайшая альтернатива. Цена в «Чижике» — 99 рублей, в «Магните» — 110 рублей, в «Магнолии» — 120, и это уже со скидкой. Творог всегда беру рассыпчатый 5%. В «Чижике» такой продается за 109 рублей — это цена за упаковку в 300 грамм, от торговой марки «Светаево», представленной только в «Чижике». В «Магните» аналогичный нашелся за 110 рублей, в «Магнолии» — за 209 рублей, но есть и 350-граммовый вариант со скидкой за 160, потому взяла его.

Evgrafova Svetlana/Shutterstock/FOTODOM

Йогурт я в основном ем греческий, без добавок. В «Чижике» нашелся такой, но только один вид — «Молком». Поскольку в нем достаточно белка, беру его. Цена — 39 рублей за 120 грамм. В двух других магазинах был йогурт Teos, который я обычно и беру. Цена в «Магнолии» со скидкой 11% — 55 рублей за 140 грамм, в «Магните» без скидки — 63 рубля. Везде покупаю по две штуки. Составы у этих йогуртов идентичные. Когда ешь их, понимаешь: это натуральный продукт, без лишней «химии». Приятно и полезно.

Julia Mikhaylova/Shutterstock/FOTODOM

Далее отправляемся к фруктам. Сезонные яблоки в «Чижике» стоят 89 рублей за килограмм, в «Магните» и «Магнолии» — по 99 рублей. Везде беру по полкило. Бананы в «Чижике» продают за 119 рублей, в остальных двух магазинах также одинаково — по 149 рублей. Беру по килограмму, чтобы их можно было брать на перекус.

Итого: В «Чижике» корзина для завтрака обошлась мне в почти 504 рубля, в «Магните» — 638 рублей, в «Магнолии» — 713 рублей. Финальные выводы делать рано, но разница уже достаточно ощутимая.

Обеды

Для обедов на неделю я всегда варю какой-то суп. Ближе к выходным он обычно заканчивается, но там я могу поесть вне дома или заменить обед перекусом. Для простого супа мне понадобится цыпленок, рис, картошка, морковь и лук.

Цыпленок в «Чижике» нашелся за 179 рублей/кг, поэтому тушка весом в 1,7 кг обошлась мне в 305 рублей. В «Магните» цена за килограмм составила 210 рублей, но минимальный вес тушки был 2 кг. В «Магнолии» цыпленок весом 1,5 кг обошелся мне в 418 рублей при стоимости 278 за килограмм.

Shutterstock

Переходим к рису. В «Чижике» пачку из 900 грамм риса марки «Щедрый год», представленной только в магазинах сети, я взяла за 99 рублей, в «Магнолии» — за 140 рублей, а в «Магните» — 800 грамм за 33 рубля. При этом пачка выглядела вполне прилично.

Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Далее — картошка и другие овощи. 1 килограмм в «Чижике» стоит 26 рублей, в «Магните» — 39 рублей, в «Магнолии» — чуть дешевле, 35 рублей. Цены на морковь за килограмм по всем трем магазинам расположились так — 22 рубля, 37 и 30 рублей соответственно. Лук стоил 29 рублей в «Чижике» и по 40 рублей в других магазинах — его взяла по полкило.

Итого: Продукты для обеда на неделю в «Чижике» стоили 467 рублей, в «Магните» — 549 рублей, а в «Магнолии» — 642 рублей. Даже несмотря на удивительные 33 рубля за пачку риса в «Магните», корзина в «Чижике» стоила значительно дешевле.

Ужины

Теперь самое интересное — ужины. Для них я обязательно беру мясо, птицу и рыбу, а на гарнир — крупы и салаты. Поэтому в моем списке покупок фарш, эскалоп из индейки, куриные ножки и филе минтая, а также гречка, булгур, огурцы, помидоры и капуста.

Мясо и птица — это всегда заметная статья расходов, поэтому тут разница особенно ощутима. Фарш домашний из говядины и свинины в «Чижике» стоил 169 рублей за 400 грамм, в «Магните» чуть дороже — 188 рублей за тот же вес, а в «Магнолии» уже 220 рублей. Эскалоп из индейки везде нашелся в разных объемах — в «Чижике» 500 грамм обошлись в 329 рублей, в «Магните» за 600 грамм я отдала 389 рублей, а в «Магнолии» упаковка в 400 грамм стоила 299 рублей. Если пересчитать на одинаковый вес, то выгоднее всего получается в «Чижике». Отдельно хочу отметить, что мясо оказалось действительно свежим и полностью оправдало мои ожидания по вкусу.

Shutterstock

С куриными ножками — отдельная история. В «Чижике» килограмм стоит 219 рублей, я взяла 800 грамм за 175. В «Магните» цена за кило составила 339 рублей, купила 750 грамм за 255 рублей. В «Магнолии» повезло найти ровно 800 грамм за 223 рубля, что вполне приемлемо.

Перехожу к рыбе. Филе минтая в брикетах беру для быстрых ужинов. В «Чижике» 300 грамм стоят 199 рублей, в «Магните» — 229 за тот же объем. В «Магнолии» продавался только большой брикет на 500 грамм за 429 рублей, если пересчитать на 300 грамм — это примерно 257 рублей, то есть дороже всего.

Далее — к гарнирам. Гречку в «Чижике» нашла по 59 рублей за 900 грамм, это торговая марка «Щедрый год», также представленная только в этой сети. В «Магните» 800 грамм стоили всего 38 рублей, а в «Магнолии» те же 900 грамм обошлись в 145 рублей. Булгур взяла по 450 грамм в «Чижике» за 69 рублей и в «Магните» за 89, а в «Магнолии» была только упаковка поменьше — 350 грамм со скидкой 20% за 119 рублей, что получается дороже даже с учетом акции.

Shutterstock

Теперь к овощам. Огурцы в «Чижике» стоили 89 рублей за килограмм, в «Магните» из-за фасовки пришлось взять чуть больше, 1,2 кг за 220 рублей, в «Магнолии» — 149 за кило. Помидоры в «Чижике» по 149 рублей за килограмм, в «Магните» — 199, а в «Магнолии» самые дешевые стоили 349 рублей. И последнее — капуста: в «Чижике» три килограмма обошлись всего в 66 рублей, в «Магните» за 3,5 кг я отдала 112, в «Магнолии» три кило стоили 90 рублей.

Итого: Ужины по понятным причинам обошлись мне дороже всего — для меня это основной прием пищи. При этом в «Чижике» за список продуктов выше я заплатила всего 1303 рубля, в «Магните» — 1719 рублей, а в «Магнолии» — 1851 рубль.

Перекусы

И, конечно, как же без чая со сладким. Выбрала самые универсальные варианты — чай с чабрецом Greenfield, шоколадку «Аленка» и круассаны 7Days. Чай в «Чижике» обошелся в 89 рублей, шоколадка — в 99 рублей, а большая пачка круассанов — в 119 рублей. В «Магните» я купила чай за 128 рублей по скидке, шоколадку — также за 99, а круассаны — за 160 рублей, по скидке целых -38%. А в «Магнолии» скидок не было: чай стоил 150 рублей, шоколадка — 120, а круассаны — 230 рублей. Так, самое бюджетное чаепитие выходит в «Чижике», а самое дорогое — в «Магнолии».

Итого: Набор для перекуса в «Чижике» обошелся мне всего в 307 рублей, в «Магнит» — в 387 рублей, а в «Магнолии» — уже в 500 рублей.

Итоговая корзина

Итог меня удивил: в «Чижике» я потратила всего 2581 рубль — это почти в два раза меньше заложенного бюджета. В «Магните» у меня ушло 3293 рубля, но без скидок было бы 3616. Набор в «Магнолии» вышел дороже — 3706 рублей. Несмотря на то, что в «Чижике» мне не удалось найти некоторых привычных мне товаров, я увидела смысл делать основные закупки именно там.

Важно отметить и вкусовые качества продуктов. За неделю эксперимента ни один товар не разочаровал — все продукты оказались свежими, вкусными и ни один не оказался в корзине раньше времени. В общем, все, от овощей и фруктов до молочных изделий и мяса качество соответствовало ожиданиям. Можно сказать, что поиски выгоды в этот раз не отразилась ни на вкусе, ни на свежести и качестве продукции, как это обычно бывает. И это не может не радовать.

«Чижик» рядом с моим домом открылся относительно недавно, но я надеюсь, со временем он сохранит приличный вид, что, к сожалению, не удалось сделать другим магазинам у моего дома. В одном из них меня удручает вид сухофруктов на развес и подпорченные овощи. А недостающие продукты всегда можно купить в другом месте или заказать доставкой — хотя и альтернативы при желании можно поискать в том же «Чижике».

Качество продуктов в «Магните» и «Магнолии» также оказалось на хорошем уровне, однако цены там заметно выше, что при регулярных покупках может существенно повлиять на ежемесячные траты. В «Чижике» основной упор сделан на базовые продукты, но при этом ассортимент всех трех магазинов остается широким и разнообразным.

Выводы и рекомендации читателям

Если вам нужны в основном базовые продукты и хочется делать покупки рационально — «Чижик» однозначно стоит включить в список магазинов. Чтобы получить еще больше выгоды, планируйте закупку заранее, ранжируя продукты по приоритетам — подумайте, что нужно обязательно, что можно заменить, а что отложить на потом, если этого не будет в магазине. А за особыми продуктами — редкими позициями или деликатесами — всегда можно зайти в другие магазины: даже с такими точечными покупками общие расходы все равно останутся заметно ниже за счет экономии на базовой корзине.

По итогам недельного эксперимента можно с уверенностью сказать, что оптимизировать семейный продуктовый бюджет, не отказываясь от привычных продуктов и не жертвуя их качеством, можно. Но для этого нужен осознанный подход: планирование, анализ чеков, сравнение цен и марок, и готовность немного потратить время на выбор между аналогичными товарами.

Лично для меня эксперимент стал полезным напоминанием: экономия — это не урезание потребностей, а прежде всего разумное принятие решений. И навыки, полученные за эту неделю — внимательность к ценам, учет состава, сравнение брендов — вполне могут пригодиться дальше. Этот опыт показывает, что даже в условиях растущих цен можно вести нормальную жизнь, с привычной едой и без лишнего стресса, если подойти к закупкам с головой.