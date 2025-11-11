На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Виноватым себя ни в чем не чувствую»: Госдума лишила неприкосновенности депутата Вороновского

Госдума сняла неприкосновенность с депутата Вороновского
Депутат Госдумы Анатолий Вороновский

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Госдума на закрытом заседании лишила депутата от «Единой России» Анатолия Вороновского неприкосновенности для возбуждения против него уголовного дела о взяточничестве. Вороновского подозревают в получении 25 млн рублей от руководителя строительной компании. Депутат заявлял журналистам, что «виноватым себя ни в чем не чувствует» и «не понимает, в чем дело».

Госдума на закрытом заседании 11 ноября одобрила лишение неприкосновенности депутата от партии «Единая Россия» Анатолия Вороновского и возбуждение против него уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом, занимающим государственную должность, взятки в особо крупном размере). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на парламентский источник.

Решение было принято единогласно, на заседании присутствовал генпрокурор РФ Александр Гуцан. 31 октября он внес в Госдуму представление на отзыв у Вороновского депутатской неприкосновенности. 10 ноября мандатная комиссия рекомендовала лишить депутата иммунитета.

Генпрокуратура также запрашивала согласие на задержание депутата и проведение обысков, однако этот вопрос будет рассмотрен в рамках отдельного обращения, сообщило агентство.

Подозрение в коррупции

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в своем канале в Telegram сообщил, что Вороновского подозревают в получении взятки.

«Представление о лишении его неприкосновенности было выдвинуто Генеральной прокуратурой России в связи с подозрениями на получение взятки в особо крупном размере (25 млн руб.) от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы «Напсо», — указал Затулин.

Депутат добавил, что Вороновский выступал в Госдуме 11 ноября, где заявил, что будет сотрудничать со следствием, и сдал свой загранпаспорт.

Что говорил Вороновский об уголовном деле

Сам Вороновский, представляющий в Госдуме Краснодарский край, заявлял «Коммерсанту», что не знает сути претензий Генпрокуратуры. Политик сказал, что узнал об обращении генпрокурора из сообщения на сайте нижней палаты парламента.

«Виноватым себя ни в чем не чувствую, не осознаю и не понимаю, в чем дело. Возможно, в рамках какого-то из уголовных дел, которые сейчас расследуются на Кубани, меня хотят допросить. Каких-либо претензий о достоверности сведений, внесенных мною в декларации о доходах, со стороны контролирующих структур не было», — сказал депутат.

Политическая карьера Анатолия Вороновского

Вороновский участвует в политике Краснодарского края с 2000 года, а в 2005 году стал главой администрации города Усть-Лабинска. Позднее занимал должность исполняющего обязанности главы Староминского района, победив в 2008 году на выборах на этот пост в качестве самовыдвиженца.

С сентября 2017 по сентябрь 2020 года Анатолий Вороновский занимал пост вице-губернатора Краснодарского края. После освобождения от должности он был назначен советником главы региона, а в 2021 году стал депутатом Госдумы VIII созыва от партии «Единая Россия».

В нижней палате парламента Вороновский вошел в комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, а также в депутатскую группу по связям с парламентом Азербайджана. Политик выступал за развитие железнодорожного сообщения между двумя странами, отмечая важность восстановления удобных маршрутов для туристов и деловых поездок.

Вороновский является соавтором более 30 законодательных инициатив, среди которых — законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, о запрете смены пола и о запрете пропаганды движения чайлдфри.

