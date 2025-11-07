Отцу главкома ВСУ Сырского диагностировали рак мозга. Ему осталось жить три месяца, пишут СМИ

Отцу главнокомандующего ВСУ Станиславу Сырскому после выписки из больницы стало хуже. Врачи прогнозируют, что он проживет еще около трех месяцев, пишет Mash. За мужчиной требуется постоянный уход, он не может есть и ходить. SHOT выяснил, что главком украинской армии взял деньги из бюджета, чтобы оплатить лечение отца. Главком ВСУ ежедневно спрашивает родных о состоянии отца, хотя раньше они не общались, утверждают СМИ.

Отец главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которого недавно выписали из больницы, умирает. К его дому во Владимире приехала бригада реанимации, выяснил Telegram-канал Mash.

По данным Mash, у 86-летнего Станислава Сырского диагностировали рак головного мозга. Ему поставили первую группу инвалидности, у него четвертая степень выраженности нарушений функций организма. Мужчина не может самостоятельно передвигаться, он не встает с кровати. Telegram-канал SHOT также пишет, что у Сырского-старшего диагностировали болезнь Паркинсона, Альцгеймера и астму. Он больше не узнает родных, постоянно спит. Сейчас его состояние стремительно ухудшается, у мужчины повышенное давление.

О нем заботится 84-летняя жена. Женщина обратилась в городскую поликлинику, чтобы им предоставили сиделку, так как ей тяжело одной выполнять все функции. Кроме этого, брат главкома Олег Сырский с женой также переехал к родителям. SHOT пишет, что главком ВСУ ежедневно интересуется состоянием отца, но не сможет его навестить, поскольку находится в розыске в РФ.

Mash выяснил, что Сырскому-старшему осталось жить три месяца . Сейчас мужчине требуется паллиативная помощь — это особый подход, направленный на улучшение качества жизни пациента с неизлечимым заболеванием. Он не может самостоятельно питаться, еда поступает через катетер в животе.

Деньги на лечение

SHOT выяснил, что лечение Сырского-старшего на самом деле стоило больше пяти миллионов рублей, а не два миллиона, как это было заявлено ранее.

Утверждается, что главком ВСУ якобы взял деньги из государственного бюджета Украины, выделенные на нужды армии, чтобы частично покрыть расходы на лечение и реабилитацию его больного отца. Сам Сырский жаловался, что у ВСУ не хватает средств для покрытия всех нужд армии.

SHOT пишет, что на Украине якобы обсуждают отставку Сырского, поскольку стало известно о переводе крупной суммы в Россию. Кроме этого, бойцы ВСУ попали в окружение в Красноармейске (украинское название — Покровск) и несут серьезные потери живой силы и техники. Официальных подтверждений этой информации не было.

Болезнь Сырского-старшего

В апреле Станиславу Сырскому стало плохо после перенесенного коронавируса, его отправили в государственную больницу во Владимире. Семья не общалась с Александром Сырским, однако ему рассказали о состоянии отца. После этого он решил оплатить мужчине лечение в частной клинике. По данным SHOT, Сырский-старший провел в медучреждениях около полугода. Один месяц лечения обходился примерно в миллион рублей, его везде сопровождала супруга. Сырский также организовал тайную перевозку отца и матери во Владимир после реабилитации.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сырскому-старшему становилось лучше после лечения после проведенной терапии, и его выписали из медицинского центра. Данные о раке и тяжелом состоянии появились всего через два дня.

Семья Сырского живет во Владимире. Они полностью прекратили общение с Александром, когда его назначили главкомом ВСУ. Родственники Сырского поддерживают СВО, регулярно участвуют в акции «Бессмертный полк». Олег Сырский утверждает, что из-за должности брата лишился работы, теперь ему нечем платить за квартиру и не на что оплачивать лечение отца. Родители Сырского якобы тоже страдают от ненавистникови предпочитают не разговаривать ни с кем об Александре.