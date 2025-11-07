Отцу главкома ВСУ Сырского диагностировали рак мозга. Ему осталось жить три месяца, пишут СМИ

Отец главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которого недавно выписали из больницы, умирает. К его дому во Владимире приехала бригада реанимации, выяснил Telegram-канал Mash.
По данным Mash, у 86-летнего Станислава Сырского диагностировали рак головного мозга. Ему поставили первую группу инвалидности, у него четвертая степень выраженности нарушений функций организма. Мужчина не может самостоятельно передвигаться, он не встает с кровати. Telegram-канал SHOT также пишет, что у Сырского-старшего диагностировали болезнь Паркинсона, Альцгеймера и астму. Он больше не узнает родных, постоянно спит. Сейчас его состояние стремительно ухудшается, у мужчины повышенное давление.
О нем заботится 84-летняя жена. Женщина обратилась в городскую поликлинику, чтобы им предоставили сиделку, так как ей тяжело одной выполнять все функции. Кроме этого, брат главкома Олег Сырский с женой также переехал к родителям. SHOT пишет, что главком ВСУ ежедневно интересуется состоянием отца, но не сможет его навестить, поскольку находится в розыске в РФ.
Mash выяснил, что Сырскому-старшему осталось жить три месяца. Сейчас мужчине требуется паллиативная помощь — это особый подход, направленный на улучшение качества жизни пациента с неизлечимым заболеванием. Он не может самостоятельно питаться, еда поступает через катетер в животе.
Деньги на лечение
SHOT выяснил, что лечение Сырского-старшего на самом деле стоило больше пяти миллионов рублей, а не два миллиона, как это было заявлено ранее.
Утверждается, что главком ВСУ якобы взял деньги из государственного бюджета Украины, выделенные на нужды армии, чтобы частично покрыть расходы на лечение и реабилитацию его больного отца. Сам Сырский жаловался, что у ВСУ не хватает средств для покрытия всех нужд армии.
SHOT пишет, что на Украине якобы обсуждают отставку Сырского, поскольку стало известно о переводе крупной суммы в Россию. Кроме этого, бойцы ВСУ попали в окружение в Красноармейске (украинское название — Покровск) и несут серьезные потери живой силы и техники. Официальных подтверждений этой информации не было.
Болезнь Сырского-старшего
В апреле Станиславу Сырскому стало плохо после перенесенного коронавируса, его отправили в государственную больницу во Владимире. Семья не общалась с Александром Сырским, однако ему рассказали о состоянии отца. После этого он решил оплатить мужчине лечение в частной клинике. По данным SHOT, Сырский-старший провел в медучреждениях около полугода. Один месяц лечения обходился примерно в миллион рублей, его везде сопровождала супруга. Сырский также организовал тайную перевозку отца и матери во Владимир после реабилитации.
Ранее в СМИ появилась информация, что Сырскому-старшему становилось лучше после лечения после проведенной терапии, и его выписали из медицинского центра. Данные о раке и тяжелом состоянии появились всего через два дня.
Семья Сырского живет во Владимире. Они полностью прекратили общение с Александром, когда его назначили главкомом ВСУ. Родственники Сырского поддерживают СВО, регулярно участвуют в акции «Бессмертный полк». Олег Сырский утверждает, что из-за должности брата лишился работы, теперь ему нечем платить за квартиру и не на что оплачивать лечение отца. Родители Сырского якобы тоже страдают от ненавистникови предпочитают не разговаривать ни с кем об Александре.