Конец эпохи Hindenburg Research: почему закрылся и зачем атаковал Freedom Holding

В январе 2025 года финансовый мир облетела новость о закрытии Hindenburg Research — проекта, который на протяжении семи лет привлекал внимание к уязвимостям крупных публичных корпораций. Основатель компании Натан Андерсон опубликовал на сайте прощальное письмо, в котором объявил о прекращении деятельности. Среди объектов исследований Hindenburg Research были такие гиганты, как Adani Group, Super Micro, Nikola, Icahn Enterprises и Freedom Holding Corp.

Как работала модель бизнеса Hindenburg Research?

Проект был тесно связан с практикой, известной на Уолл-стрит как «игра на понижение» или короткие продажи. Суть этой стратегии заключается в том, что инвестор берет взаймы у брокера акции и продает их на бирже, рассчитывая впоследствии выкупить по более низкой цене. Полученная разница становится его прибылью. Однако если стоимость акций, вопреки ожиданиям, растет, инвестор несет убытки.

Именно для провоцирования падения котировок и работала Hindenburg Research, что неоднократно утверждали эксперты.

Команда Андерсона тщательно анализировала финансовую отчетность компаний, изучала особенности их бизнеса, общалась с нынешними и бывшими сотрудниками — все ради поиска компрометирующей информации.

Известно, что в некоторых сделках Hindenburg Research сотрудничала с нью-йоркским хедж-фондом Kingdon Capital, о чем в январе сообщал The Wall Street Journal.

После завершения исследования готовился отчет, который публиковали на сайте проекта. Но прежде чем документ становился достоянием общественности, инвестор открывал короткие позиции в надежде заработать на падении стоимости акций.

Иногда доводы, приведенные в отчетах Hindenburg Research, оказывались убедительными для участников рынка. Инвесторы массово избавлялись от бумаг, и их стоимость стремительно падала. Но если аргументы не находили отклика, акции быстро восстанавливали позиции, и те, кто играл на понижение, несли убытки.

Почему закрылся Hindenburg Research

Хотя в прощальном письме Натан Андерсон не раскрыл истинных причин роспуска проекта, представители финансового рынка полагают, что сама концепция бизнеса в современных условиях оказалась нежизнеспособной.

Судьба коллег Андерсона, которые также придерживались «короткой» стратегии, сложилась непросто: некоторые покинули рынок, а другие столкнулись с уголовным преследованием со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Например, в прошлом году американский регулятор выдвинул обвинения против Эндрю Лефта — основателя проекта Citron Research, который был похож на Hindenburg Research. Ему инкриминируют мошенничество на сумму в $20 млн и манипулирование рынком. А самого Натана Андерсона его коллеги уличили в плагиате.

Неудачная атака на Freedom Holding Corp.

Эксперты полагают, что на решение о закрытии проекта могли повлиять и неудачные попытки воздействия на ряд публичных компаний. В частности, на казахстанский инвестиционный холдинг Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC).

В 2023 году сначала Citron, а затем и Hindenburg Research опубликовали аналитические материалы, посвященные Freedom Holding. Несмотря на схожесть тезисов и выводов в этих документах, экспертное сообщество высказывало сомнения и называло отчет информационной атакой, которая не принесла ожидаемых результатов.

Freedom Holding Corp. Тимура Турлова обратились к юридической компании Morgan, Lewis & Bockius LLP и судебно-бухгалтерской фирме Forensic Risk Alliance для проведения экспертизы по поводу обвинений в адрес холдинга компанией Hindenburg Research.

Проверка заняла около четырех месяцев и включала в себя изучение документов, посещение представителями Morgan Lewis и Forensic Risk Alliance офисов в Казахстане и на Кипре, анализ данных и тестирование, а также онлайн и офлайн интервью с руководителями и сотрудниками холдинга, персоналом некоторых внешних консультантов и контрагентов.

Проверка была сосредоточена на основных дочерних компаниях холдинга, а также Freedom Securities Trading (FST Belize). Как заявил холдинг, эксперты опровергают заявленные ранее Hindenburg Research тезисы.

Что выявила независимая проверка Freedom Holding Corp.

По итогам исследования сделаны следующие выводы:

• рост компании обусловлен органическими факторами: увеличением клиентской базы, объемом торгов, приобретениями и доходами от операций с ценными бумагами;

• не выявлено доказательств уклонения от санкций или сотрудничества с подсанкционными лицами. Отдельные сделки неамериканских дочерних структур с подсанкционными банками и физлицами не содержали существенных нарушений санкционного режима США, ЕС и Великобритании;

• отсутствуют подтверждения незаконного пополнения клиентских счетов криптовалютой или наличными;

• нет доказательств манипуляций с акциями компании или облигациями Фонда устойчивого развития Казахстана. Текущая стоимость облигаций с фиксированным купоном соответствует заявленной торговой стратегии;

• не найдено свидетельств участия Freedom Holding в фиктивных сделках через FST Belize для завышения выручки;

• продажа бывших российских дочерних компаний подтверждена как действительная сделка купли продажи без сохранения контроля со стороны холдинга или его генерального директора.

Проверяющие органы, в том числе SEC, пришли к выводу, что расследование Hindenburg Research в отношении Freedom Holding Corp. было спекуляцией и набором ничем не подтвержденных фактов, о чем заявила пресс-служба Freedom Holding Corp. Компания подчеркнула, что годовой отчет холдинга опубликован на сайте SEC, а аудит проводила компания из «большой четверки» Deloitte.

Обвинения Hindenburg Research оказались несостоятельными

Спустя более двух лет после атаки стоимость акций Freedom Holding Corp. удвоилась, а его капитализация превысила $10 млрд. Те, кто открыл короткие позиции в период атаки, столкнулись бы с существенными убытками.

После расследования Hindenburg Research в отношении холдинга Freedom показал большие результаты, как финансовые, так и по части международного признания.

Так, по итогам 2025 финансового года (завершился 31 марта), Freedom Holding Corp. впервые в своей истории преодолела планку в $2 млрд выручки, зафиксировав $2,1 млрд. В мае 2025 года стоимость акций FRHC (тикер на NASDAQ) достигла рекорда $183,07, а рыночная капитализация — $11 млрд. Это обеспечило включение бумаг в индекс Russell 3000 — один из основных ориентиров для глобальных инвесторов.

При этом акции Freedom Holding Corp. в 2025 году показали рост на 17%, обогнав S&P500 и Nasdaq. Среди крупнейших акционеров холдинга сегодня — BlackRock, Millennium Management, Goldman Sachs, Morgan Stanley.

Сегодня бизнес Freedom Holding Corp. продолжает динамично развиваться не только в Казахстане, но и за его пределами, что, вероятно, не было бы возможным, если бы обвинения со стороны Hindenburg Research были достоверными.