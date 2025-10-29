Судный день. Какие задачи решают судостроительные предприятия Санкт-Петербурга?

Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 во время спуска на воду на предприятии «Адмиралтейские верфи», 25 октября 2019 года

Санкт-Петербург остается одним из важнейших центров российского судостроения. В городе работает более 40 предприятий и организаций отрасли. Здесь закладывают и спускают на воду уникальные ледоколы, траулеры, пассажирские и научные суда. Петербургские предприятия предоставляют рабочие места более чем для 60 тыс. специалистов и являются системообразующими для всей отрасли в стране. С каким портфелем город встречает профессиональный праздник судостроителя – в материале «Газеты.Ru».

«20% всего промышленного производства города – это судостроение. В этом году спущены на воду три пассажирских катамарана «Форт Обручев», «Форт Шанц», «Габион», заложены два морозильных траулера «Капитан Ипатов» и «Александр Бузаков». Сейчас на верфях северной столицы строится 59 судов и кораблей. Особо важная задача для страны – наращивание группировки современных атомных судов, без которых развитие СМП невозможно», – заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По прогнозам, к 2030 году вклад судостроения в общий объем промышленного производства Санкт-Петербурга вырастет до 30%.

День судостроителя Санкт-Петербург 30 октября отмечает профессиональный праздник отечественных корабелов. Именно в этот день в 1696 году Боярская дума по инициативе Петра Первого постановила «Морским судам быть! России – плыть!», чем положила начало строительству 52 кораблей для Азовской флотилии. Законодательное собрание Санкт-Петербурга а мае 2013 года приняло закон о внесении Дня судостроителей в Реестр общегородских праздников.

Атомное сердце

Масштабной задачей судостроительной отрасли России является безопасность морских рубежей страны, – подчеркнул президент РФ Владимир Путин. «Сегодня перед судостроительной отраслью стоят масштабные, востребованные временем задачи. Их решение имеет принципиальное значение для обеспечения безопасности морских рубежей России, комплексного, сбалансированного развития флота», — отметил глава государства. По его словам, особым приоритетным направлением является строительство атомных ледоколов, судов ледового класса для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути.

И здесь у Санкт-Петербурга конкурентов практически нет. За всю историю атомного флота было построено 12 атомных ледоколов, и почти все они строились на верфях Петербурга. Атомоходы проекта 22220 занимают самое видное место в истории ледокольного флота. В минувшем году был заложен мощнейший в мире атомный ледокол «Ленинград». Событие такого масштаба поддержал Президент Владимир Путин, который прибыл на Балтийский завод ОСК для закладки пятого серийного атомного ледокола этого проекта.

Ледоколы серии 22220 могут сопровождать крупнотоннажные суда, выполнять спасательные операции и работать как в открытом море, так и на мелководье. Они играют стратегическую роль в реализации задач по освоению Севера, поддержке судоходства и обеспечению независимости России в этом регионе.

«В ноябре 2024 года с самого большого стапеля в России был спущен на воду ледокол «Чукотка». На минувшей неделе его подключили к электропитанию с берега по штатной схеме. Работы выполнены в рамках подготовки судна к швартовным испытаниям. Это пятое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе ОСК по заказу госкорпорации «Росатом», — рассказал «Газете.Ru» начальник отдела связей с общественностью Балтийского завода ОСК Александр Лебедев.

Головной атомный ледокол «Арктика» проекта 22220, строительство которого началось в 2012 году, был спущен на воду со стапелей «Балтийского завода» 16 июня 2016 года. Серию продолжили ледоколы «Сибирь» (вошел в состав «Атомфлота» в начале 2022 года), «Урал» (22 ноября 2022 года передан в эксплуатацию), «Якутия» (в марте 2025 года включен в состав «Атомфлота»). Продолжается строительство ледоколов «Чукотка» и «Ленинград». Планируется, что 18 ноября 2025 года будет заложен атомоход «Сталинград». Решение о начале строительства 7-го и 8-го серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 будет принято до 2026 года.

«Здесь же, на Балтийском заводе ОСК, в 2024 году было заложено новое многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания «Владимир Воробьев», которое станет незаменимым звеном в поддержке атомных ледоколов и других судов с ядерными энергетическими установками. Судно предназначено для выгрузки отработанного ядерного топлива из реакторных установок судов, загрузки свежего ядерного топлива, выдержки отработавших тепловыделяющих сборок с целью снижения остаточного тепловыделения и ряда других технологических операций», — отметил Александр Лебедев.

«Президент призвал обеспечить суверенитет по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям. Выполняя поручение президента, и развивая петербургский ледокольно-строительный кластер, при строительстве судов на наших верфях сегодня применяем новейшие российские технологии, которые высоко ценятся во всем мире благодаря своему качеству и инновационности», — подчеркнул Александр Беглов.

Сейчас атомный ледокольный флот России состоит из четырех ледоколов прошлого поколения («Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач») и четырех новейших судов проекта 22220 («Арктика», «Урал», «Сибирь» и «Якутия» — его торжественно встретили в порту приписки Мурманск 13 апреля). К 2030 году численность ледокольного флота достигнет пикового показателя в 11 атомных судов. Так, в 2027 году планируется принять в его состав «Чукотку», через год — «Ленинград», в 2030 году — «Сталинград» и ледокол-лидер «Россия».

«У нас ведь восемь атомных ледоколов — в мире такого флота нет ни у одной страны», — отмечал Владимир Путин.

Также в «Росатоме» рассматривают возможность строительства и ввода в эксплуатацию с 2032 по 2035 годы еще четырех серийных универсальных атомных ледоколов, а с 2028 по 2029 годы — четырех дизельных ледоколов.

«Сейчас правильно говорить не о развитии Севморпути, который составляет только 3030 морских миль, а о транспортном коридоре «Большой Северный морской путь» в 8300 морских миль от Санкт-Петербурга до Владивостока. И важно наладить круглогодичную навигацию. Есть летне-осенняя навигация и зимне-весенняя, эти термины свойственны исключительно Севморпути. Фактически мы сейчас делим его на два сектора по меридиану Диксона — западный в сторону Мурманска и восточный в сторону Певека. И если в западном секторе круглогодичная навигация уже есть, то в восточном только планируется», — отметил руководитель проекта проектного офиса «Росатома» по развитию Арктики Сергей Чемко.

Выступая на пленарном заседании Международного арктического форума в Мурманске, Владимир Путин отметил, что Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире и должна усиливать свои позиции в этом направлении. «Надо строить ледоколы нового поколения», – заявил президент, и Санкт-Петербург успешно справляется с поставленной главой государства задачей.

С полной загрузкой

Судостроительные предприятия города работают в полную силу. Так, на Адмиралтейских верфях 7 февраля были заложены седьмой и восьмой рыболовные траулеры проекта СТ-192: «Капитан Ипатов» и «Александр Бузаков».

Супертраулеры этого проекта — самые крупные и технологически насыщенные рыбопромысловые фабрики на воде, оснащенные новейшим рыбопоисковым и перерабатывающим оборудованием. Первые четыре траулера проекта, построенные Адмиралтейскими верфями, уже успешно ведут рыбный промысел в дальневосточном бассейне и являются лидерами по вылову и переработке рыбной продукции.

В самом конце декабря прошлого года на тех же верфях был спущен на воду патрульный корабль «Николай Зубов» — уникальный по своим характеристикам патрульный корабль ледового класса, который может нести службу в условиях Севера. Основное назначение корабля — охрана районов морской экономической деятельности и судоходства Российской Федерации в Арктической морской зоне.

Также на «Северной верфи» 14 августа 2025 года состоялся спуск на воду фрегата «Адмирал Амелько». Это головной модернизированный, современный фрегат проекта 22350 с большим водоизмещением и со значительно увеличенным количеством ударного вооружения на борту. Участие в его закладке принимал Президент России. Модернизированные фрегаты могут действовать против авианосных групп противника и других надводных целей. Они способны обеспечивать противовоздушную оборону других кораблей, поддержку десанта, наносить удары по различным наземным и морским целям, осуществлять противолодочную оборону.

«Постройка фрегата «Адмирал Амелько» — это практическая реализация решений президента России по стратегическому развитию ВМФ и отечественного кораблестроения. Это наглядный пример роста военно-морской мощи России и способности отечественного судостроения создавать современную высокотехнологичную морскую технику», — заявил на торжественной церемонии помощник президента Николай Патрушев.

По его словам, фрегаты проекта 22350 специалисты по праву считают одними из лучших в мире кораблей данного класса, способных действовать в дальней морской зоне и решать широкий спектр военных и военно-политических задач.

После спуска корабля на воду начинается процесс заводских и швартовых испытаний. А уже после завершения государственных испытаний и госприемки на корабле будет поднят Андреевский флаг и он войдет в боевой состав ВМФ. Планируется, что «Адмирал Амелько» войдет в 2027 году в состав Тихоокеанского флота.

Еще один пуск на воду состоялся на Средне-Невском судостроительном заводе 24 апреля 2025 года. Это десятый корабль противоминной обороны «Полярный» в проекте 12700 «Александрит». Он сделан по технологии, не имеющей аналогов: у него самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим, при этом существенно увеличивается его прочность. Корпус не подвержен коррозии. Срок его службы при соблюдении норм эксплуатации не ограничен.

«Каждый новый корабль – свидетельство того, что судостроение Петербурга идет вперед, укрепляется статус нашего города как морской столицы России. Совсем недавно Президент здесь, в Петербурге, определил стратегические задачи развития Военно-морского флота до 2050 года. Это огромное доверие главы государства. Наши корабелы, инженеры и ученые готовы выполнить поставленные задачи. Сегодняшний спуск корабля свидетельствует, что заводчане всегда были на передовой, используя новейшие технологии», — заявил на торжественной церемонии спуска корабля Александр Беглов.

Как отмечал ранее Александр Беглов, портфель заказов петербургских судостроительных предприятий сформирован на ближайшие годы. По его словам, особенностью петербургского судостроения является ориентация на отечественные технологии.

В постоянном развитии

Подтверждением тому, что Санкт-Петербург по праву можно назвать судостроительной столицей России, стало анонсирование одного из самых масштабных инвестиционных проектов в отрасли — модернизация завода «Северная верфь». На полях ПМЭФ 2025 было подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и акционерным обществом «Объединенная судостроительная компания» по реализации инвестиционного проекта «Модернизация ПАО СЗ «Северная верфь».

Благодаря модернизации заводам его производительность вырастет в 16 раз, предприятие сможет строить до 11 средне— и крупнотоннажных судов в год, в числе которых танкеры типа Aframax, газовозы, контейнеровозы, балкеры, лесовозы, универсальные сухогрузы, спасательные, научно-исследовательские суда, рыболовный и вспомогательный флот. Причем работы будут вестись без остановки производства.

Модернизация — это не просто замена станков, а переход на принципиально новый уровень производства. Внедрение крупноблочного строительства (блоки до 900 тонн), автоматизированных линий резки и сварки, а также крытых эллингов и дока позволит сократить цикл строительства судов на 30%. Особое внимание уделено корпусообрабатывающему цеху: новые прессы и станки увеличат объем металлообработки до 90 тыс. тонн в год.

Проект с расчетной стоимостью 300 млрд рублей завершится к 2030 году. По мнению экспертов, эта инициатива является значимой не только для петербургского судостроительного кластера, но и для всей отрасли. Дело в том, что исторически петербургские верфи были ориентированы на военное кораблестроение. А любая модернизация, особенно расширяющая возможности судостроительного предприятия по выпуску гражданской продукции, — это увеличение экономической эффективности верфи.