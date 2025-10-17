Беременную вебкамщицу из Кирова судят за порно. Донос написали мать ее сталкера и родная мать

25-летняя бывшая вебкам-модель Анастасия из Кирова стала жертвой сталкинга. В 2023 году ее начал преследовать незнакомый человек по имени Евгений: он караулил девушку у дома с ружьем, постоянно писал в соцсетях и звал замуж. В 2024-м Евгений напал на нее и совершил действия насильственного характера, за что был задержан и отправлен в колонию. Теперь Анастасия опасается, что после освобождения мужчина снова начнет ее преследовать. Члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и Татьяна Буцкая в беседе с «Газетой.Ru» поспорили, существует ли в РФ проблема сталкинга.

В Кирове в отношении беременной вебкам-модели возбудили уголовное дело за демонстрацию порнографических материалов (ч.3 ст. 242 УК РФ). Об этом сообщил «Осторожно, новости».

25-летняя девушка по имени Анастасия рассказала Telegram-каналу, что с 2021 по 2024 год работала в вебкаме «по глупости». В 2023-м Анастасию начал преследовать мужчина из Воронежа по имени Евгений, с которым они не были знакомы. Девушка утверждает, что мужчина состоял в религиозной секте и посещал психиатра.

«Он караулил ее у дома, постоянно писал в соцсетях и приезжал к дому с ружьем», — говорится в публикации.

«Осторожно, новости» опубликовали скрины их переписки от 13 октября 2023 года, в которой мужчина обращается к Анастасии, называя ее Светой. Евгений пишет, что оставил ей букет цветов у входной двери, а также подарок в почтовом ящике.

«Меня там нет, не бойся. Пусть товарищ возьмет передаст. Подарок это помывочное кольцо. Их два потому что я не знаю твой размер. Выбери одно, второе подари подруге/сестре/маме. И выходи за меня замуж!» — просит Евгений (орфографии и пунктуация автора сохранены).

Тогда же, по словам Анастасии, мужчина нашел телефон ее матери, начал с ней переписываться и настроил женщину против дочери . В 2024 году Евгений напал на девушку — она рассказала, что «он залез в трусы и вставил палец». В итоге мужчину задержали и отправили в колонию по статье о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК). При этом в суде мать Анастасии давала показания против нее.

После приговора матери Евгения и Анастасии написали заявление на девушку. Поводом стала ее работа вебкам-моделью. В итоге на Анастасию заведи уголовное дело.

«Ко мне пришли люди в масках, выломали двери и провели обыск, оскорбляли и унижали. Также они хотят лишить меня родительских прав», цитирует девушку «Осторожно, новости».

Сейчас Анастасия замужем, у нее есть ребенок. Кроме того, девушка сейчас находится на седьмом месяце беременности. Она переживает, что когда Евгений выйдет на свободу, он снова начнет ее преследовать.

Следствие по делу Анастасии уже завершено, суд должен состояться через месяц. По словам девушки, ей уже предложили «уйти на СВО, чтобы смягчить наказание», однако она отказалась.

Существует ли в РФ проблема сталкинга?

В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поспорили, существует ли в России проблема сталкинга, с которой столкнулась Анастасия. В беседе с «Газетой.Ru» зампред Виталий Милонов назвал это «очень тонкой темой».

«С одной стороны, хулиганские действия, которые нарушают права человека, должны абсолютно точно пресекаться и никакого здесь мягкого отношения к таким психам, которые носятся и мешают другим людям жить, не должно быть. И это относится не только к мужчинам, но и к женщинам… Но с другой стороны, тут очень важно не перейти черту», — заявил парламентарий.

По его словам, «ни одна русская сказка не могла быть сочинена, потому что добивающиеся сердца царевны всякие разные Иваны, дураки и принцы» точно были бы обвинены в сталкинге и «сидели бы в остроге, а не становились бы счастливыми мужьями у этих счастливых принцесс».

«Давайте будем тут аккуратны и уж точно не будем использовать иностранные глупые слова сталкинг, буллинг и так далее. Кстати, классический пример сталкинга тут я вспомнил — это житие Петра и Февронии [Муромских]. Там, правда, со стороны Февронии он был. Но представляете, если бы тогда эти нормы действовали, не было бы сейчас этой прекрасной легенды, прекрасной притчи», — заключил Милонов.

С депутатом поспорила его коллега, первый зампред комитета Татьяна Буцкая. Она отметила, что проблема сталкинга в РФ действительно существует, однако принять какую-либо инициативу, борющуюся с ней, на данный момент невозможно. Так как, по словам депутата, «любой закон должен быть таким, чтобы его можно было реализовать». В России же подобных технологий пока нет.

«Но мы развиваем сеть центров, которые работают уже в трети регионов страны. Это как государственные, так и частные центры. Больше 20 тысяч человек в 2024 году обратилось в эти кризисные центры. Из них в состоянии семейного насилия, скажем так, 2547», — заявила парламентарий.

Она отметила, что такие центры — это место где, как минимум, безопасно. И на их базе, как уточнила Буцкая, можно в том числе начать работать с проблемой сталкинга.

Закон бесперспективен

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина еще в 2024 году заявляла, если в России примут закон о сталкинге, то люди смогут подогнать под него кого угодно, обвиняя просто тех, кто им не нравится. Так она прокомментировала инициативу депутатов от партии «Новые люди», которые предложили запретить сталкерам приближаться к жертвам.

«Я уже перестала реагировать на такие инициативы, которые рассчитаны только на то, чтобы устроить обсуждение в публичном пространстве. Может, обсуждение и помогает понять мнение людей, но чтобы это стало законом, надо очень хорошо потрудиться — облачить это в юридическую форму, внести на обсуждение в Госдуму», — говорила Останина.