Путешествие со вкусом счастья: горы, леса и живая вода Ставрополья

Ставропольский край открывается многим путешественникам через Кавказские Минеральные Воды — уютные города, хранящие атмосферу лермонтовской эпохи. Особенно пронизан духом великого поэта Пятигорск: старинные улочки, исторический домик, целебные источники создают ощущение путешествия во времени.

Воспетые Лермонтовым горы впечатляют своим величием и доступностью для восхождений. Эти природные гиганты — лакколиты — образовались миллионы лет назад в результате бурной вулканической активности. Семнадцать вершин продолжают медленно остывать и по сей день.

Каждая гора Пятигорья уникальна: Змейка привлекает загадочными скалами, напоминающими древние святилища, Развалка удивляет пещерой с вечной мерзлотой. Юца считается раем для парапланеристов, а Машук открывает захватывающие панорамы и хранит память о трагической дуэли Лермонтова.

Главная цель покорителей высот — Бештау (1401 м), высочайшая вершина региона. Название переводится как «пять гор» и дало имя самому Пятигорску. В этом году на вершине установили счетчик восхождений — за первые четыре часа зафиксировано 364 подъема! По этому поводу местное Министерство туризма организовало конкурс: каждый тысячный, десятитысячный, стотысячный и миллионный турист получит памятные призы. Достаточно сфотографировать заветную цифру на счетчике и отправить данные в министерство.