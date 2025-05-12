«Пап, давай, пока»: как закончился суд над лидерами старейшей ОПГ Москвы

«Не раскисай»
«Они там сидят, как обезьянки в клетке», — возбужденно отмечает кто-то среди толпящихся у небольшого зала Мосгорсуда, в котором должны вынести приговор легендарной Таганской ОПГ.
«Могли бы для такого дела и зал побольше выделить, главный», — замечает женщина.
«Зачем их снимают, позор какой, как в зоопарке. Пришли с камерами», — громко возмущается какой-то мужчина, вероятно, один из многочисленных родственников подсудимых, которые сегодня собрались в суде. Негодование адресовано журналистам, ждущим очереди зайти в зал с видеокамерами и фотоаппаратами.
«Ого, как их много! Снимать, видимо, больше нечего. Ну, а что, мы хорошо сохранились», — посмеиваются и храбрятся пожилые мужчины, сидящие в судебном «аквариуме». Всего их десять. Если на прошлом заседании никто не скрывал лиц, то теперь часть демонстративно стоит спиной к прессе и прячется в объемных капюшонах.
После короткого позирования судья открывает заседание и зачитывает окончательное решение. Приговор банде объявляют монотонно и долго, около 40 минут. Все это время все присутствующие в зале должны стоять. Женщины в задних рядах не выдерживают и садятся на скамейку. Рядом с ними опускается и грузный лысый мужчина. Услышав сроки, он опускает голову и закрывает ее руками.
Прокуратура требовала для членов группировки от 23 до 25 лет лишения свободы, что на предыдущем заседании вызвало у подсудимых бурные эмоции. Некоторые из них матерились прямо в зале суда, другие подчеркивали, что они «не вечные». Однако, несмотря на все старания адвокатов, разжалобить судью Александра Суворова не удалось.
Лидера банды, 67-летнего Игоря Жирноклеева приговорили к 25 годам. Из которых первые 12 лет он проведет в тюрьме, а остальное время в колонии строгого режима.
«У меня 11 хронических заболеваний, 25 лет я не проживу по-любому. А из них 12 лет строгого режима — лучше б меня расстреляли. Это пыточные условия», — так сам Жирноклеев на предыдущем заседании оценил подобное наказание. В этот раз права высказаться у него не было. Еле различимый за спинами окруживших клетку приставов, глава одной из самых могущественных ОПГ России лишь молча поднял глаза к потолку, когда судья объявлял его срок.
Такой же срок получили штатный киллер группировки Марат Янбухтин, Борис Третьяк и Олег Русанов. Дмитрия Юхневича приговорили к 24 годам, Игоря Балашова, Сергея Щукарева и Германа Гришина — к 23 годам, Геннадия Лукьянова и Сергея Щербакова — к 22 годам.
После закрытия заседания к осужденным потянулись знакомые, торопясь переброситься с ними парой слов, пока всех не выгнали из зала.
«Давай уж, держись тогда, елки-палки», — как-то растерянно произносит мужчина, проходя мимо «аквариума».
«Не раскисай, слышишь? Я тебя люблю. Мы еще придем к тебе!», — настойчиво машет от двери женщина-блондинка.
«Пап, давай, пока», — прощается сын одного из группировщиков. Он задерживается в зале последним, закрывающий дверь пристав разрешает ему лишний раз подбежать к «клетке» и что-то еще передать. «Спасибо», — тихо благодарит тот.
«Штрафы читал как на аукционе»
«А как судья быстро говорил, а? Профессионально», — оживленно обсуждает приговор группа людей, бывших на заседании, вместе с которыми я бреду к метро.
«Когда он суммы читал, это было прямо как на аукционе. Особенно слово «миллион» так быстро произносил, как у него это получается», — удивляется одна из группы.
Речь о том, что помимо своей свободы осужденным придется заплатить за нарушения закона буквально. Им назначили штрафы (в размере от 4 до 2 млн руб.), кроме того, судья частично удовлетворил гражданские иски к членам ОПГ от потерпевших, среди которых родственники их жертв. Например, члены семьи бизнесмена Алексея Покровского, которого «таганские» похитили в начале 2000-х, жестоко пытали и в итоге убили. В качестве компенсации морального вреда в пользу последних с нескольких подсудимых взыскали по 1 млн руб., с еще одного 500 тыс., а с другого 300 тыс. руб.
Ранее на заседаниях обвиняемые называли иски к ним (общая сумма которых достигала почти 1 млрд руб.), «нереальными деньгами» и упирали на то, что небогаты. В отношении, по крайней мере, Жирноклеева подобные утверждения интересно соседствуют с перечнем имущества, которое также арестовали у лидера банды в рамках итогового приговора.
«Конфисковать принадлежащие Жирноклееву трое наручных часов марки Cartier, денежные средства в размере 2 млн 160 тысяч рублей, 80 франков, 62 тысяч 315 долларов США, 260 тысяч 345 евро», — зачитал судья.
Чем известна таганская банда
Таганская ОПГ получила название в честь одноименного района Москвы, который контролировала банда. Лидеры группировки традиционно встречались в местном ресторане «Закарпатские узоры», сейчас давно закрытом и снесенном. Изначально группировкой руководил вор в законе Андрей Исаев по кличке «Роспись», которого поставил во главе ОПГ и наделил соответствующим титулом знаменитый «Япончик». Последний хотел, чтобы в Москве появилась сила, способная противостоять наводнившим столицу кавказским бандитам. Сам Роспись не дожил даже до конца 90-ых. Он сумел пережить несколько покушений, но в итоге был убит киллером в 1997 году, причем уже за границей. Однако его банда оказалась одной из самых живучих в России (сейчас она считается старейшей в Москве).
Отойдя от войн с кавказцами, «таганские» сконцентрировались на рэкете. Их основным активом стал рынок «Афганец» в столичных «Кузьминках». Добытые деньги группировка тратила, в том числе, на внушительный арсенал «специалистов» и оружия. Ведь теперь во главе стоял Жирноклеев, отслуживший в 16-й бригаде спецназа. У «таганских» были собственные спецсредства для прослушки и другого наружного наблюдения, фальшивые удостоверения сотрудников МВД и ФСБ (сам Жирноклеев носил документы офицера ГРУ), свой тайный шифр, с помощью которого общались внутри банды.
В отличие от многих конкурентов, банда сумела долго сохранять влияние и была официально разгромлена лишь в 2019 году, когда задержали Жирноклеева и других. Со слов адвокатов подсудимых, взять преступников раньше мешали некие «таинственные покровители». Помимо своей долговечности эта ОПГ также известна своими жестокими убийствами. Самым громким из них, которое в итоге и привело к разгрому группировки, стало покушение на члена Адвокатской палаты Москвы, 40-летнюю Наталью Вавилину. Янбухтин застрелил ее в 2017 году прямо на лестничной клетке ее дома, за что его первым задержали и осудили, а после вышли на остальных.