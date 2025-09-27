«Приказал встать на колени». Как знакомство со школьницей закончилось для россиянина уголовным делом

В Москве начался суд над 19-летним россиянином за секс со школьницей на лестнице

В Москве начался суд над 19-летним россиянином за секс со школьницей на лестничной клетке. По версии следствия, интим он потребовал в обмен на бутылку крепкого алкоголя. Главное доказательство — показания девушки. Уголовное дело, где идет борьба «слова против слова», может закончиться для юноши сроком до 20 лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Все имена изменены. — прим. «Газеты.Ru».

«Купили водку и ликер»

Весна 2024 года, ученица 7-го класса Снежана и пустая квартира — мама с утра ушла на работу. Идея, как провести день, возникла у школьницы быстро, и уроки в эти планы не входили.

Она написала двум своим приятельницам, и школьницы договорились закупиться алкоголем в гипермаркете — весело провести время, пока никого нет дома. Совершеннолетних в компании не было (Снежане через месяц исполнялось 14), но выход нашелся. Одна из девочек написала своему школьному знакомому — 19-летнему Алексею, попросила купить выпивку и скинула деньги.

В час дня компания уже стояла в отделе с алкоголем, где школьницы выбрали бутылку водки «Деревенька» и ликер. Алексей оплатил покупки, обменялся номером со Снежаной и уехал в офис за велосипедом — он подрабатывал доставщиком. Девочки же вернулись в квартиру дегустировать купленное. Позднее в кабинете следователя Снежана уверяла, что никогда до этого не употребляла алкоголь, ей просто «хотелось попробовать ощущение опьянения».

Через три часа дома остались только две девочки и немного водки. Снежана предложила взять что-то поинтереснее.

«Около 16 час. 40 мин. мне написала Снежана о том, что хочет еще алкогольной продукции. Она сказала, что хочет розовый джин. Прислала адрес, подъезд, домофон, этаж. Поднявшись, я написал ей, что уже на этаже. Снежана вышла из квартиры в состоянии алкогольного опьянения. Я отдал ей бутылку джина марки Barrister Pink объемом 0,7 литра», — рассказывал на допросе Алексей.

На этом факты, в которых сходятся показания всех участников этой драмы, заканчиваются, и начинается типичная для подобных уголовных дел борьба «слова против слова».

«Зашла в квартиру в истерике»

По словам девушки, получив сообщения от Алексея, она вышла из квартиры, а подруга осталась в комнате. В холле юноша передал ей бутылку, напомнил, что покупка обошлась ему в 700 рублей, а девушка прислала лишь 500 и предложил доплатить.

« Языком в полости рта он уперся в щеку, намекая, что мне необходимо вступить с ним в половой акт в оральной форме. Я подумала, что он шутит, сказала ему, что мне 13 лет, но он не обратил внимания, начал настаивать и сказал идти за ним на лестничный марш», — говорится в показаниях школьницы.

По ее словам, она была в замешательстве и не понимала, что сейчас будет происходить. Молодые люди вышли на лестницу через общий балкон.

» Он приказал встать на колени, я была в шоке от происходящего , все было, как в тумане, плохо соображала, боялась применения физической силы, встала на колени, как он приказал. Затем Алексей расстегнул ширинку своих темно-синих джинсов», — записали следователи в протоколе допроса.

Девочка уверяла, что подчинилась, потому что никого, кто мог бы ей помочь, не было. Правда, по словам подруги, которая ждала ее в квартире, сначала Снежана одна зашла домой, рассказала ей, что отойдет «урегулировать вопрос с оплатой Алексею» и только после этого вернулась на лестницу.

«Десять минут ее не было, я начала беспокоиться, вышла с комнаты, и в это время она зашла в квартиру в истерике. Она сильно плакала, ее голос заикался от слез, она выла от истерики. Я начала ее расспрашивать, что случилось. Что произошло? Снежана начала спустя слезы рассказывать, что Алексей изнасиловал ее. Я была в шоке». Из показаний подруги Снежаны

О том, что школьница была в шоке от произошедшего, рассказали и две другие ее подружки, которым Снежана, согласно материалам дела, позвонила почти сразу, вернувшись в квартиру. Обе говорили, что подруга «плакала в трубку». Два звонка она совершила с разницей примерно в пять минут, а затем набрала своему психологу, которая сообщила о случившемся матери девочки.

«Можешь обращаться, если нужно будет купить алкоголь»

Вернувшись домой, мать Снежаны набрала «02». В полиции сразу зарегистрировали ее заявление с просьбой привлечь к ответственности «неизвестное лицо, совершившее в отношении ее дочери развратные действия сексуального характера» (цитата из материалов дела. Согласно УК, развратные действия и действия сексуального характера — это две разные статьи. — прим. «Газеты.Ru»). Речи о насилии еще не было.

В тот же день Алексея задержали на выходе из дома и доставили в отдел. Молодой человек утверждал, что вступил в половой акт по обоюдному согласию , а про возраст новой знакомой не знал. Согласно материалам дела, Снежана выглядит старше своих лет.

По его словам, когда он передал девушке джин, она спросила, как может его отблагодарить, и он «в шутку предложил сделать минет». Снежана ответила «без проблем», и молодые люди пошли на лестничную площадку.

«Потом мы разговорились, я сказал, что можешь обращаться, если нужно будет купить алкоголь, вызвал лифт, и мы разошлись, она пошла к себе в квартиру», — рассказывал Алексей на допросе. По его словам, в подъезде он пробыл не более 10 минут.

В отношении юноши возбудили дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК — «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет».

Как говорится в обвинительном заключении, факт принуждения подтверждается «рядом доказательств» — показаниями потерпевшей и свидетелей (подруг, которым звонила девушка, и одноклассницы, которая ждала в квартире. — прим. «Газеты.Ru»), а также проведенными экспертизами.

«Имеет полное представление о сексе»

В заключении специалистов говорится, что никаких повреждений и следов насилия ни у Снежаны, ни у Алексея нет. Также у девушки не обнаружили каких-либо расстройств, связанных с последствиями преступления.

Задолго до произошедшего школьница регулярно ходила к психологу и обращалась к частному психиатру из-за плохого настроения и суицидальных мыслей. Про секс она узнала в начальной школе, а с 4–5 класса стала смотреть порно.

Сексолог, проводивший экспертизу, отметил, что в свои 13 лет Снежана имеет полное представление об интимных отношениях, может понимать, что происходит и оказывать сопротивление.

Самого обвиняемого удалось обследовать лишь со второй попытки. В апреле 2024 года комиссия заключила, что на фоне ареста у 19-летнего Алексея развилось временное смешанное тревожно-депрессивное расстройство. В принудительном порядке его поместили в психиатрическое учреждение, а после лечения отпустили домой.

Повторную экспертизу провели спустя год. Тогда было установлено, что какими-либо расстройствами он не страдал и мог отдавать отчет своим действиям.

Судебные психиатры подчеркнули инфантильность юноши и то, что по складу характера он старается занимать пассивную позицию и избегать конфликтов. Снежана же, наоборот, склонна к эмоциональным всплескам, демонстративности , не отличается повышенной внушаемостью и подчиняемостью.

Следователи не увидели здесь противоречий и сочли доказательства исчерпывающими. 14 июля прокуратура утвердила обвинительное заключение, направив дело в суд.

Первое заседание по существу состоялось 26 сентября в закрытом режиме. Ни потерпевшая, ни ее мать на слушание не явились. Следующее заседание назначено на 7 октября.

Если юношу признают виновным, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.