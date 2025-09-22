Доход по вкладам падает: куда выгоднее вложиться

Осень подтвердила тренд на снижение ставок в экономике: в сентябре ключевая ставка ЦБ упала до 17%, еще в июне она находилась на уровне 21%. Доходность банковских вкладов закономерно снижается. И это происходит быстрее, чем снижение ключевой ставки: банкам невыгодны «дорогие» депозиты. Как отмечают в холдинге «БКС Мир инвестиций», по этой причине частные инвесторы наращивают вложения в акции и облигации.

Ключевая ставка в России с июня опустилась на 4 процентных пункта – с 21% до 17%. Эксперты считают, что до конца года она может снизиться до 14–15%. А ставки по депозитам будут падать еще быстрее, поскольку банки предвосхищают эту ситуацию.

«Инвесторы ищут возможность сохранить высокий доход. Заканчивается срок вкладов, открытых около года назад — теперь ставки существенно ниже. Поэтому вкладчики снова присматриваются к фондовому рынку. Ставки по многим выпускам ОФЗ достигают двузначных цифр, существенно опережая инфляцию», — комментирует директор региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергей Данилов.

В текущей ситуации у облигаций с фиксированным купоном высокий потенциал роста стоимости. В итоге заработать можно не только на выплате регулярных купонов, но и на приросте стоимости бумаг. Эксперты особенно рекомендуют присмотреться к долгосрочным ОФЗ и корпоративным облигациям, поскольку «длинные» бумаги наиболее чувствительны к снижению ключевой ставки.

При этом инвесторы, которые не уверены в выборе конкретных облигаций или не могут уделить этому достаточно времени и внимания, все чаще выбирают паевые фонды.

«Такие ПИФы управляются профессионалами, которые отбирают наиболее перспективные ценные бумаги. У фонда могут быть предусмотрены регулярные выплаты, что очень подходит для рантье. Более того, внутри каждого квартала купоны могут реинвестироваться в денежный рынок — это еще больше повышает потенциальную доходность», — поясняет Сергей Данилов.

Защита от девальвации рубля

Аналитики ожидают ослабление рубля до уровней 90–95 рублей за доллар к концу этого года. В следующем году российская валюта может подешеветь еще сильнее. Однако есть финансовые инструменты, которые позволяют обезопасить себя от девальвации. Из консервативных решений — это валютные и замещающие облигации российских компаний. Помимо защиты от ослабления рубля они позволяют получать дополнительный процентный доход.

«Все валютные облигации, которые сегодня доступны инвесторам, выпущены в рамках российской инфраструктуры, это исключает риски неплатежей из-за санкций. А выпускают такие бумаги обычно крупные и надежные компании. Кроме того, выплаты инвесторам производятся в рублях по курсу ЦБ», — комментирует Сергей Данилов из БКС.

Анализ рынка показывает, что сегодня инвестор может вложиться в диверсифицированный портфель валютных облигаций нажатием одной кнопки в брокерском приложении. Такую возможность предоставляют биржевые паевые фонды (БПИФ). В состав фонда могут быть включены облигации в китайских юанях и другие валютные бонды. Кроме защиты от девальвации такие инструменты, как и ПИФы на рублевые облигации, позволяют получать ежемесячные выплаты.

Рост на перспективу

Эксперты отмечают, что в условиях снижения ключевой ставки рублевые облигации позволяют зафиксировать высокую доходность, а на фоне ослабления рубля — часть средств имеет смысл разместить в валютных бондах. Однако это не значит, что нужно полностью игнорировать рынок акций. Тем более что акции на длительном горизонте считаются лучшей защитой от инфляции.

«Ключевая ставка снижается, рубль слабеет — это важные факторы для роста фондового рынка, индекс Мосбиржи уже к концу этого года может достигнуть 3 300 пунктов. Если же произойдут улучшения в геополитике, многие бумаги могут показать доходность в десятки процентов», — говорит директор региональной сети «БКС Мир инвестиций».

Тем не менее акции — это инструмент с повышенным риском. Инвестору нужно действовать избирательно, в идеале — советоваться с профессионалами и следовать их рекомендациям. Их можно получить лично у опытного финансового советника, а также в брокерских приложениях крупных компаний: здесь доступна актуальная аналитика, инвестиционные идеи, а также образовательные курсы для новичков.

Следовать за профи

Для грамотных инвестиций, снижающих риски и увеличивающих потенциальный доход, также подходят стратегии автоследования. Это технологичный сервис, который позволяет любому инвестору в автоматическом режиме повторять действия лучших трейдеров. Достаточно открыть брокерский счет и выбрать подходящую стратегию – операции по покупке и продаже ценных бумаг будут повторяться за профессионалом.

«Сегодня инвесторам доступны стратегии автоследования на самые разные активы, перед выбором подходящего варианта важно определиться со своим риск-профилем, определить цели, в этом может помочь финансовый советник. При этом в инвестиционной сфере все активнее используется искусственный интеллект. ИИ помогает в генерации новых инвестиционных идей, использующихся при разработке различных финансовых решений», — продолжает Сергей Данилов из БКС.

Технологические возможности в скором времени шагнут еще дальше: на рынке появится возможность оценить «здоровье» своего портфеля в приложении для инвестиций.

«Цель нашего проекта заключается в том, чтобы максимально прозрачно и честно показать клиентам риски и потенциальные возможности их портфелей. Кроме того, предложить оптимальные варианты по улучшению «балла здоровья». Оценка будет по десятибалльной шкале в режиме реального времени. Таким образом, инвесторы смогут получать еще больше качественной и объективной информации для достижения лучших финансовых результатов», — поясняет Сергей Данилов.