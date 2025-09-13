Соучастница убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой вышла на свободу. Евгения Хасис отсидела 16 лет

Цветы и портреты на месте проведения памятной акции, посвященной убитым девять лет назад в центре Москвы адвокату Станиславу Маркелову и журналистке Анастасии Бабуровой, 19 января 2018 года

Евгения Хасис, вместе с Никитой Тихоновым осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, вышла из мордовской колонии спустя 16 лет лишения свободы. В отношении нее установлен административный надзор, а само освобождение вновь привлекло внимание к делу, ставшему в России одним из самых громких в 2000-е.

Евгения Хасис освободилась из женской исправительной колонии в Мордовии. Она находилась под стражей с ноября 2009 года. Первоначально Мосгорсуд приговорил ее к 18 годам лишения свободы, однако в 2022 году Верховный суд сократил срок до 17 лет, исключив эпизод о хранении оружия. С учетом времени, проведенного в СИЗО и колонии, фактический срок составил около 16 лет.

В конце августа в отношении Хасис был введен административный надзор, сообщают РИА Новости и ТАСС. Эта мера предполагает регулярные отметки в органах внутренних дел, ограничения на передвижение и контроль за образом жизни.

В 2024 году в интервью региональному телеканалу Хасис заявляла, что намерена работать с молодежью и предостерегать ее от вовлечения в экстремистские движения.

Она говорила, что годы в колонии стали для нее временем переосмысления, и выразила готовность найти новое место в обществе. По ее словам, «мир изменился настолько, что пришлось заново учиться жить».

Политическая активность

Евгения Хасис родилась в 1985 году в Москве. Высшего образования не получила, работала в коммерческих структурах, занималась бухгалтерией и продажами.

В начале 2000-х годов участвовала в националистических объединениях. Сначала была связана с движением «Русское национальное единство» (организация запрещена в России), позже примкнула к проекту «Русский образ», который пытался легализовать ультраправую идеологию через культурные и общественные инициативы.

Особую роль Хасис играла в проекте «Русский вердикт» — инициативе, созданной для поддержки правых единомышленников, оказавшихся под следствием.

Она помогала собирать средства, взаимодействовала с адвокатами и привлекала внимание к делам националистов.

В этот период Хасис познакомилась с Никитой Тихоновым, который уже был фигурантом дел, связанных с нападениями на антифашистов. Их гражданский союз перерос в партнерство: СМИ сообщали, что пара жила конспиративно, меняла квартиры и избегала использования телефонов.

Убийство Маркелова и Бабуровой

Днем 19 января 2009 года в центре Москвы был застрелен адвокат Станислав Маркелов, известный по делам, связанным с защитой жертв военных преступлений и антифашистов. Нападение произошло после пресс-конференции, посвященной делу Юрия Буданова. Вместе с ним погибла журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова, которая пыталась задержать нападавшего.

По версии следствия, исполнителем убийства был Никита Тихонов.

Евгения Хасис играла роль наблюдателя и координатора: она отслеживала передвижения Маркелова и передавала информацию сообщнику.

При задержании в ноябре 2009 года у пары изъяли оружие, а записи прослушки подтвердили их причастность к преступлению. В материалах следствия говорилось и о списках потенциальных целей, составленных подозреваемыми.

Судебный процесс в Мосгорсуде завершился в 2011 году. Присяжные признали обоих виновными. Тихонов получил пожизненное заключение, а Хасис — 18 лет колонии общего режима. Позднее срок был сокращен до 17 лет.

Убийство Маркелова и Бабуровой вызвало резонанс не только из-за известных имен жертв, но и из-за связей убийц с ультраправыми движениями. Хасис и Тихонов были тесно связаны с организацией «Русский образ» и «Боевой организацией русских националистов» (БОРН). Эта группировка ответственна за серию политических убийств в 2008–2010 годах — среди жертв антифашисты, правозащитники и судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов.

В Москве несколько лет проходили акции памяти Маркелова и Бабуровой.