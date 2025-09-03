«Ленинград» на Северном полюсе. Круиз российской элиты сорван из-за криптоскандала

Лакшери-круиз со Шпицбергена для российских бизнесменов и элиты был сорван из-за ареста в США криптопредпринимателя из России Юрия Гугнина, пишет Financial Times.
Французская компания Ponant (принадлежит миллиардеру Франсуа Пино, который также владеет брендом Gucci) отменила поездку, так как платежным посредником между ней и российской турфирмой TRVL (зарегистрирована в Дубае), которая зафрахтовала судно для круиза, была американская компания Гугнина Evita Investments.
Бизнесмена арестовали в июне по обвинению в нарушении санкций и отмывании денег. После ареста и отмены круиза TRVL подала иск к Ponant.
TRVL арендовала у Ponant ледокол Le Commandant Charcot за $8,5 млн. В исковом заявлении TRVL утверждает, что Ponant не вернула $5,8 млн из общей стоимости фрахта $8,5 млн, а также требует еще более $1 млн для возмещения убытков и компенсации. TRVL отмечает, что Ponant проверила Evita Investments и одобрила ее использование в качестве платежной компании. А Ponant настаивает, что уголовные обвинения против Гугнина стали «серьезным нарушением требований, подрывающим законность и целостность деловых отношений».
Круиз на Северный полюс
Круиз должен был продлиться две недели. Судно Ponant Le Commandant Charcot должно было отплыть от Шпицбергена, а на восьмой день достичь географического Северного полюса. Пассажиры должны были сойти на лед и искупаться в ледяной воде.
В программу также входили ужины от мишленовских шефов, телескопы Swarovski и концерт группы «Ленинград».
Длина лайнера Ponant Le Commandant Charcotсоставляет 150 м, ширина — 28 м. Оно может принять на борт до 245 пассажиров и 215 членов экипажа. Есть несколько ресторанов.
Купить билет на круиз можно было от $70 тыс. за самый бюджетный вариант, самый дорогой стоил $200 тыс.
Дело Гугнина
Гугнин переехал в США вскоре после начала военной операции на Украине.
В июне 2025 года ФБР предъявила россиянину обвинения в 22 преступлениях, среди которых — нарушение санкций, отмывание $500 млн, а также помощь России в приобретении секретных американских технологий. В Вашингтоне уверены, что Гугнин связан с российскими и иранскими чиновниками и «отмывает» их деньги через криптовалюты.
По информации минюста США, с июня 2023 по январь 2025-го Гугнин провел через Evita около $530 млн. История его интернет-запросов в браузере Google включала «штрафы за отмывание денег в США», «Юрий Гугнин сведения о судимости» и «лучшие способы узнать, ведется ли против вас расследование», что дало повод американским властям утверждать, что он действовал осознанно.
Россиянину грозит до 30 лет тюрьмы за банковское мошенничество. Сроки за остальные преступления — от 5 до 20 лет.