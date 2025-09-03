«Ленинград» на Северном полюсе. Круиз российской элиты сорван из-за криптоскандала

Полярное судно Ponant Le Commandant Charcot с представителями российской элиты на борту должно было достичь географического Северного полюса, а его пассажиры — сойти на лед, послушать группу «Ленинград» и полюбоваться видами с помощью телескопов Swarovski. Однако круиз был сорван после того, как в США арестовали российского бизнесмена, который якобы «отмывал» деньги российских и иранских чиновников.

Лакшери-круиз со Шпицбергена для российских бизнесменов и элиты был сорван из-за ареста в США криптопредпринимателя из России Юрия Гугнина, пишет Financial Times.

Французская компания Ponant (принадлежит миллиардеру Франсуа Пино, который также владеет брендом Gucci) отменила поездку, так как платежным посредником между ней и российской турфирмой TRVL (зарегистрирована в Дубае), которая зафрахтовала судно для круиза, была американская компания Гугнина Evita Investments.

Бизнесмена арестовали в июне по обвинению в нарушении санкций и отмывании денег. После ареста и отмены круиза TRVL подала иск к Ponant.

TRVL арендовала у Ponant ледокол Le Commandant Charcot за $8,5 млн. В исковом заявлении TRVL утверждает, что Ponant не вернула $5,8 млн из общей стоимости фрахта $8,5 млн, а также требует еще более $1 млн для возмещения убытков и компенсации. TRVL отмечает, что Ponant проверила Evita Investments и одобрила ее использование в качестве платежной компании. А Ponant настаивает, что уголовные обвинения против Гугнина стали «серьезным нарушением требований, подрывающим законность и целостность деловых отношений».

Круиз на Северный полюс

Круиз должен был продлиться две недели. Судно Ponant Le Commandant Charcot должно было отплыть от Шпицбергена, а на восьмой день достичь географического Северного полюса. Пассажиры должны были сойти на лед и искупаться в ледяной воде.

В программу также входили ужины от мишленовских шефов, телескопы Swarovski и концерт группы «Ленинград».

Длина лайнера Ponant Le Commandant Charcotсоставляет 150 м, ширина — 28 м. Оно может принять на борт до 245 пассажиров и 215 членов экипажа. Есть несколько ресторанов.

Купить билет на круиз можно было от $70 тыс. за самый бюджетный вариант, самый дорогой стоил $200 тыс.

Дело Гугнина

Гугнин переехал в США вскоре после начала военной операции на Украине.

В июне 2025 года ФБР предъявила россиянину обвинения в 22 преступлениях, среди которых — нарушение санкций, отмывание $500 млн, а также помощь России в приобретении секретных американских технологий. В Вашингтоне уверены, что Гугнин связан с российскими и иранскими чиновниками и «отмывает» их деньги через криптовалюты.

По информации минюста США, с июня 2023 по январь 2025-го Гугнин провел через Evita около $530 млн. История его интернет-запросов в браузере Google включала «штрафы за отмывание денег в США», «Юрий Гугнин сведения о судимости» и «лучшие способы узнать, ведется ли против вас расследование» , что дало повод американским властям утверждать, что он действовал осознанно.

Россиянину грозит до 30 лет тюрьмы за банковское мошенничество. Сроки за остальные преступления — от 5 до 20 лет.