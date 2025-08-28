«Время героев»: как ветераны СВО стали лидерами регионов

Образовательная программа «Время героев» и ее региональные аналоги открывают перед ветеранами СВО новые горизонты — от государственной службы и общественной работы до спорта и воспитания молодежи. Реальные истории участников образовательных программ — в материале «Газеты.Ru».

Второе дыхание после фронта

Программа «Время героев» создавалась как инструмент для адаптации участников СВО к мирной жизни. Но сегодня это уже больше, чем образовательный проект: это система социальных лифтов, позволяющая бойцам не только восстановиться после службы, но и реализовать свои лидерские качества в гражданской сфере. Реальные истории героев тому подтверждение.

«Вятский корпус защитников Отечества»

Андрей Нырков из Кировской области ушел добровольцем в батальон «Ахмат» в марте 2023 года. После спецподготовки в Русском университете спецназа в Гудермесе его вместе с другими бойцами отправили на первую линию в Запорожскую область, затем перевели в элитный батальон «Ахмат-спецназ».

close Андрей Нырков Кировская правда

За время службы Андрей участвовал в двух окопных и девяти городских штурмах, а также входил в группы эвакуации во время боев.

Вернувшись к мирной жизни, Андрей обратился в региональный филиал фонда «Защитники Отечества».

С помощью социальных координаторов он смог пройти реабилитацию, оформить лечение для всей семьи, а также найти новые профессиональные ориентиры.

Фонд вовлек его в просветительскую деятельность: Андрей начал читать лекции школьникам и студентам, делиться своим опытом и говорить о настоящем патриотизме. Вскоре его кандидатуру выдвинули на премию «Страну меняют люди».

Решающим этапом стала образовательная программа «Время героев» и обучение в Московской школе управления «Сколково». Сегодня Андрей Нырков возглавляет Общественную организацию ветеранов СВО, руководит проектом «Вятский корпус Защитников Отечества». Кроме того, он стал лектором Российского общества «Знание» и активно включился в общественную жизнь региона.

«Правильная программа от Верховного главнокомандующего, — подчеркивает Андрей. — Она помогла мне повысить компетенции на современном уровне, подкрепить знания и, главное, открыть дорогу к новой должности. Благодаря «Времени героев» я был замечен внутренней политикой Правительства Кировской области: сначала в качестве консультанта, а затем как руководитель регионального проекта. Это стало основополагающим моментом в моей новой жизни».

«Герои Русского Севера»

Антон Тропин из Вологодской области — пример того, как «Время героев» становится прямым социальным лифтом. Добровольцем он прошел через СВО, командовал штурмовой ротой, был награжден. В феврале 2025 года демобилизован по состоянию здоровья.

close Антон Тропин Правительство Вологодской области

По возвращении Тропин подал заявку на участие в региональном кадровом проекте «Герои Русского Севера» — и уже на старте набрал рекордные баллы.

Деятельность героя была поддержана, и вскоре Антона избрали главой Нюксенского округа.

«Региональный кадровый проект «Герои Русского Севера» — это очень важная инициатива, которая открывает большие перспективы и возможности для ребят-патриотов, прошедших спецоперацию. Возможность получить новые знания, ценный практический опыт и прокачать управленческие навыки стали для меня стимулом. Еще до завершения обучения мне поступило предложение возглавить один из муниципалитетов», — рассказывает он.

Сегодня Антон работает с полной отдачей. За два месяца на посту главы округа он уже успел решить ряд острых вопросов и, как сам признается, впервые по-настоящему ощутил востребованность. В его жизни рядом всегда жена Дарья — школьная любовь, с которой он вместе уже 17 лет. Поддержка семьи и вера в будущее помогают ему двигаться вперед, сохраняя боевой характер, но применяя его теперь в мирной жизни.

«Герои Карачаево-Черкесии»

Муссалим Джуккаев — ветеран СВО из Карачаево-Черкесии. Его жизненный путь показывает, что служение Родине не заканчивается с военной формой. Вернувшись домой, он нашел новую миссию — сохранять память и воспитывать молодежь.

close Мусалим Джуккаев ИА Карачаево-Черкесия

До фронта Муссалим активно занимался поисковой работой. Он не раз организовывал экспедиции в Волгоград, разыскивая захоронения земляков, пропавших в годы Великой Отечественной войны. Благодаря кропотливой работе в архивах он нашел имена четырех солдат, среди которых был и его дед. На месте захоронений появилась стела памяти, высажены деревья — этот проект сам ветеран считает одним из главных в своей жизни.

После возвращения с СВО Джуккаев продолжил эту линию — стал наставником регионального отделения «Движения Первых», ездил вместе с ребятами на Мамаев Курган, где они высадили 20 кавказских сосен в рамках акции «Сад памяти». «Для нас это символ преемственности и братства народов», — говорил он.

Муссалим активно участвует и в спортивных мероприятиях фонда «Защитники Отечества». В составе сборной команды по волейболу сидя он занял второе место на Межрегиональном Кубке в Ставрополе, а позже представлял регион на Всероссийском турнире в Сочи.

Параллельно Джуккаев прошел региональную программу «Герои Карачаево-Черкесии» — аналог «Времени героев». По ее итогам его назначили главным специалистом по экологии в администрации Малокарачаевского района.

Для него это стало новым этапом служения обществу, но уже в мирном формате.

«Программа «Герои Карачаево-Черкесии» дала нам гораздо больше, чем просто знания. Жесткая конкуренция мотивировала выкладываться на все сто, а поддержка и мудрость наставников помогли превратить даже самые смелые идеи в конкретные проекты», — говорит ветеран.

Сегодня Муссалим совмещает государственную службу с общественной деятельностью. Для молодежи он остается живым примером: как можно быть и защитником Родины, и хранителем памяти, и наставником для нового поколения.

«Герои Прикамья»

Александр Маслов — ветеран СВО из Пермского края. Когда началась частичная мобилизация, он вместе с другом отправился на фронт. Служил на Запорожском направлении, был старшим отделения противотанкового ракетного комплекса. За мужество и верность долгу награжден медалями «За боевые отличия», «Участнику СВО» и Георгиевским крестом IV степени.

close Александр Маслов Официальный сайт Соликамского муниципального округа

На фронте он всегда ставил перед собой цель не только выполнить задание, но и сохранить жизни бойцов своего расчета. В одном из боев Александру самому не удалось избежать вражеского снаряда — после ранения он оказался в госпитале. Вернуться «за ленточку» планировал, но решение о демобилизации приняли исходя из семейных обстоятельств: дома его ждали трое детей.

Вернувшись в Соликамск, Александр понял, что хочет продолжить служить своей Родине, но уже в мирной жизни.

Вместе с другими ветеранами и при поддержке фонда «Защитники Отечества» и администрации города он создал объединение «Свои да Наши». Здесь проходят встречи, тренировки, «Уроки Мужества», организуются спортивные соревнования, оказывается помощь семьям участников СВО. Эта инициатива стала точкой опоры для многих ветеранов — возможность не замыкаться в себе, а реализовать опыт и энергию в добрых делах.

Фонд помог Александру в юридических вопросах, поддержал его инициативы и включил в образовательную программу «Герои Прикамья».

Маслов успешно прошел конкурсный отбор и продолжил учебу, чтобы повысить квалификацию и получить социальный лифт.

«Для меня важно найти дело, которое не только поможет раскрыть мой потенциал, но и принесет пользу обществу, моей малой и большой Родине. Как многодетный отец, я хочу, чтобы дети видели перед собой пример — человека, который добивается всего трудом», — говорит ветеран.

Сегодня Александр возглавляет ветеранское объединение, ведет общественную работу и активно занимается воспитанием молодежи.

«Алтай — земля героев»

Егор Галкин родился в Алтайском крае, с детства увлекался спортом и сделал его частью своей жизни. Постепенно любовь к тренировкам переросла в профессию: он поступил в Алтайский государственный педагогический университет в институт физической культуры и спорта, участвовал в соревнованиях и стал кандидатом в мастера спорта.

close Егор Галкин Алтайский государственный университет

В 2020 году он заключил контракт и начал службу в войсках ВДВ.

С первых дней СВО Егор оказался на передовой — его часть находилась всего в нескольких километрах от Киева.

Там, у города Лютеж, он получил тяжелое ранение. Последующие реабилитации и лечение стали серьезным испытанием, но именно спортивная закалка помогла ему пройти через этот этап.

В апреле 2024 года Егор по состоянию здоровья был уволен с военной службы. Сегодня Егор живет в Барнауле вместе с женой и маленьким сыном. Он нашел новый путь — тренирует людей, помогая им через спорт укреплять тело и дух.

Фонд «Защитники Отечества» помог ветерану адаптироваться к мирной жизни: с переоборудованием жилья, комплектом адаптивной одежды, а также вовлек в общественную деятельность. Егор активно участвует в уроках мужества, спортивных мероприятиях. Также он стал стажером регионального отделения Народного фронта.

Его усилия и стремление двигаться вперед не остались незамеченными: Галкин стал участником кадровой программы «Алтай – земля героев».

«Для меня участие в программе «Алтай — земля героев» — это возможность реализовать спортивные проекты для жителей региона, особенно для молодежи. Программа дает новые знания и опыт, которые помогут воплотить задуманное на качественно новом уровне», — отмечает ветеран.

«Герой 33» во Владимирской области

Павел Кутузов родился во Владимире в семье учителей. С детства он совмещал учебу со спортом и активной общественной деятельностью.

close Павел Кутузов Партия «Единая Россия»

С первых дней СВО Кутузов занял активную позицию — оказывал волонтерскую помощь, руководил первым добровольческим отрядом в Мариуполе, участвовал в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих и вынужденных переселенцев. Он работал наблюдателем на референдуме в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. За эту работу Павел был награжден благодарственным письмом президента России.

Параллельно он продолжал спортивную и общественную деятельность: возглавил Федерацию триатлона Владимирской области, стал организатором крупных соревнований. В 2022 году его избрали депутатом Законодательного собрания Владимирской области.

Летом 2025 года Павел Кутузов стал участником кадровой программы «Герой 33», созданной специально для ветеранов СВО. Она объединила тех, кто хочет применить опыт, полученный на фронте, для мирного развития регионов.

Павел успешно прошел обучение и вскоре возглавил муниципальный Центр поддержки предпринимательства и туризма города Владимира.

«Программа «Герой 33» позволяет нам не только получить новые знания, но и применить их на практике. Сегодня стране нужны инициативные и активные управленцы, готовые служить Родине и в мирное время. Для меня это возможность быть полезным и приносить пользу региону», — подчеркивает Кутузов.

Социальный лифт нового времени

Истории ветеранов показывают: «Время героев» — это не формальность, а реальный инструмент возвращения в жизнь. Государство не просто благодарит бойцов, но и создает условия, чтобы их опыт и лидерский потенциал работали на развитие регионов.

close Григорий Сысоев/РИА Новости

Сегодня у программы уже есть десятки региональных ответвлений.

Все они строятся по одному принципу: дать ветерану знания, наставника и возможность проявить себя. А дальше — все зависит от самого человека.

И ветераны доказывают: их героизм не ограничивается фронтом. Он продолжается в мирной жизни — в управлении, бизнесе, спорте, воспитании. И это тоже вклад в будущее страны.