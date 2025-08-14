В магазин с выгодой. Как сервис от Х5 помогает семьям экономить

Сегодня программы лояльности с повышенным кешбэком на отдельные категории товаров стали привычным предложением, которое покупатели уже считают необходимым минимумом. Сервис «Пакет» от X5 пошел дальше. О том, как максимизировать выгоду от повседневных покупок для всей семьи, — в материале «Газета.Ru».

В среднем россияне покупают продукты и повседневные товары 2-3 раза в неделю. Причем пожилые люди в 1,5 раза активнее молодежи ходят по разным торговым точкам. Это связано как с поиском конкретных товаров, так и с желанием найти более выгодное предложение. Именно поэтому молоко часто покупают в супермаркете, а хлеб, например, в магазине у дома.

Кстати, несмотря на стереотипы, именно люди старшего возраста чаще других пользуются программами лояльности: копят и списывают кешбэк при совершении покупок. Об этом свидетельствуют свежие опросы. Правда, в отличие от молодежи, им сложнее разбираться в дополнительных цифровых инструментах лояльности, позволяющих максимизировать выгоду.

С нестандартной стороны к решению вопроса подошел сервис «Пакет» от Х5. Для того, чтобы никто в семье не упускал выгоду от повседневных покупок, они запустили опцию «Семья». С ее помощью активный пользователь может подключить к сервису еще одного или двух человек. Оплата за пользование лежит на том, кто подключает. Таким образом, старшим родственникам теперь легко сделать полезный подарок, с которым они смогут совершать самые выгодные покупки без необходимости искать предложения по разным магазинам.

Но не менее привлекательной опция будет и для молодых людей, которые только начинают самостоятельно планировать бюджет и делать это максимально рационально. Для них опция «Семья» может стать первым и важным шагом в сторону финансовой грамотности и корректного планирования расходов на повседневные товары.

Что внутри

Подключенные по опции «Семья» пользователи получают доступ к привилегиям сервиса, в числе которых до 50% кешбэка за покупки и возможность списывать до 100% на новые, а также выбор по 5 любимым категориям «Х5 Клуба» в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток». Несмотря на то, что подключает всех один пользователь, у каждого остается своя карта лояльности, с которой можно копить кешбэк и расходовать его на свое усмотрение.

Из приятных деталей можно отметить, что преимущества сервиса «Пакет» уже давно вышли за пределы бизнесов Х5 благодаря предложениям от внешних партнеров. Онлайн-кинотеатры, сервисы для отдыха и учебы — все это с ощутимой скидкой или даже бесплатно.

Сейчас в числе партнеров сервиса онлайн-кинотеатр Wink, где можно смотреть кино, сериалы и ТВ-каналы в отличном качестве без ограничений, электронная библиотека «ЛитРес», сервис для путешественников OneTwoTrip, СберЗдоровье, книжные магазины «Читай-город» и «Буквоед» и другие.

«Каждый из нас, безусловно, имеет собственные привычки и предпочтения – выбирает то, что ему больше нравится, то, что хочется именно сейчас в моменте. И мы нашли способ, как сделать такие разные покупки максимально выгодными для семей – поделиться доступом к сервису, чтобы наше предложение было полезным для людей с разными потребностями и привычками. Мы заботимся о том, чтобы не только наши пользователи, но и их семьи в любой момент имели доступ к самым выгодным покупкам.

Мы предусмотрели, что все, кто будет подключаться к опции «Семья», будут иметь возможность не просто извлекать большую выгоду из повседневных трат, но и получать повышенный кешбэк на свою собственную карту лояльности и распоряжаться им по своему усмотрению», — рассказал руководитель программы лояльности Х5 Group Евгений Галимский.