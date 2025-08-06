Комод французской королевы и фламандская живопись: какие раритеты хранятся в усадьбе Кусково

Усадьбе Кусково исполнилось 310 лет. По словам Сергея Собянина, ежегодно бывшую резиденцию графов Шереметевых посещают более миллиона горожан и туристов. Архитектурно-парковый ансамбль усадьбы сформировался в 1750–1770 годах. Тогда ее территория была поделена на три части: запрудную, центральную — с регулярным парком, дворцом и павильонами и английский пейзажный парк «Гай». До наших дней сохранилась центральная часть усадьбы — с мраморной скульптурой, прудами, каналами и архитектурными памятниками.

«Мы бережно относимся к наследию и стараемся сохранить все, что дошло до нас. Поэтому в последние годы в усадьбе Кусково ведется комплексная реставрация. Уже обновили регулярный парк, фасады дворца, Голландского и Итальянского домиков, павильон «Грот», обелиск, колонны со статуей Минервы. В 2022 году завершились реабилитация и благоустройство лесопарка. Сейчас идут работы в Швейцарском домике», — отметил мэр Москвы.

В Кусково проходят выставки, городские акции и фестивали, здесь же расположен единственный в России Музей керамики. Среди самых ценных экспонатов усадьбы — картины известных художников, антикварная мебель и декоративные скульптуры.

Стол с панорамой и комод Марии Антуанетты

В музейном собрании Кусково, в экспозиции кабинета-конторочки, хранится стол для нот и гравюр, созданный во второй половине XVIII века одним из самых выдающихся мастеров техники маркетри Никифором Васильевым. Такая разновидность инкрустации по дереву пришла в Россию из Франции и быстро завоевала популярность среди придворной аристократии. На тонкий лист древесины мастера ювелирно выкладывали мозаику из цветных пород дерева, собирая законченную композицию. Порой художники работали с такими крошечными деталями, что со временем теряли зрение.

Стол для нот и гравюр — единственная подписная работа Никифора Васильева. На его поверхности представлена панорама усадьбы с гравюры Лорана. Для декорирования мастер использовал дуб, красное дерево, карельскую березу, чинару, орех и палисандр. Особое внимание уделено деталям: на панораме изображены катающиеся на лодке гости, извозчик на лошадях, экстерьер усадебных павильонов и геометрия регулярного парка.

close Депкульт Москвы

Во Дворце усадьбы Кусково можно увидеть комод Марии Антуанетты работы известного краснодеревщика Фердинанда Швердфегера. Сделанный в 1788 году комод привезли в резиденцию в 1932 году вместе с коллекциями фарфора и керамики. Заказанное французской королевой изделие было частью комплекта для спальни Малого Трианона в Версале. Кроме комода, в него входили стол и консоль, декорированные бронзовой фурнитурой. После казни Марии Антуанетты обстановка Трианона была распродана. Неоднократно сменяя владельцев, стол и консоль вернулись в Малый Трианон, а комод оказался в России.

close Депкульт Москвы

Портреты Екатерины II, калмычки Аннушки и Прасковьи Жемчуговой

В экспозиции Дворца хранится редкий памятник русского шпалерного искусства — тканый портрет Екатерины II, выполненный Василием Фирсовым на Петербургской мануфактуре по оригиналу Пьетро Ротари. На нем выткана надпись «Работалъ Василеi.Фирсовъ 1766 года».

close ГМЗ «Останкино и Кусково»

Украшают усадебное собрание и два портрета крепостных самородков Аргуновых — отца и сына. Иван Аргунов в 1767 году написал портрет калмычки Аннушки, воспитанницы графини Варвары Шереметевой. В память о своей умершей хозяйке на картине калмычка держит в руках ее гравированный портрет.

close ГМЗ «Останкино и Кусково»

Спустя более 30 лет сын художника Николай Аргунов увековечил возлюбленную графа Николая Шереметева — блистательную актрису и оперную певицу Прасковью Жемчугову, ставшую впоследствии законной женой графа и подарившую ему наследника. Портрет Прасковьи Шереметевой, на котором она облачена в красную шаль, художник закончил уже после ее смерти в 1803 году.

close ГМЗ «Останкино и Кусково»

Кухарка и Мадонна

Одна из ценнейших картин собрания графов Шереметевых — картина «Хозяйка на кухне» работы голландского живописца Корнелиса Якобса Делффа, первая половина XVII века. При Шереметевых полотно украшало кухню Голландского домика. Спустя столетия картина потребовала немедленной реставрации, на ее восстановление меценаты и простые москвичи пожертвовали 1 млн 184 тыс. рублей.

close ГМЗ «Останкино и Кусково»

В Картинной Дворца усадьбы можно увидеть работу флорентийского художника Тозини Микеле, созданную в середине XVI века. Автор представленной в собрании Кускова «Мадонны с младенцем» вместе со знаменитым живописцем Джорджо Вазари работал над фресками Зала Пятисот в Палаццо Веккио. Его картины также экспонируются в крупнейших музеях мира.

close ГМЗ «Останкино и Кусково»

Сокровища Итальянского домика

В Итальянском домике усадьбы хранятся полотна голландских, фламандских, немецких, итальянских и французских мастеров. Одна из них — «Сапожник на улице в Риме» Иоганнеса Лингельбаха, XVII век. Художник работал в так называемом «низком» жанре — изображал сцены из обыденной жизни, а его героями становились картежники, странствующие актеры, бродяги, нищие и крестьяне.

close ГМЗ «Останкино и Кусково»

Рядом можно увидеть картину венецианского художника Пьетро Негри «Время побеждает любовь», написанную в XVII веке.

close ГМЗ «Останкино и Кусково»

На выставке «Бисерные истории» в Итальянском домике представлен гостиный столик с бисерной столешницей работы немецкого мастера Иоганна Михаэля ван Зелова. Созданный в XVIII веке, он является одним из уникальных экспонатов: декорированных в подобной технике предметов мебели в России больше не обнаружили. Столешница украшена растительным орнаментом из ветвей с листьями и плодами.

Футляр для органа и гротическая скульптура

В Малиновой гостиной Дворца можно полюбоваться футляром для органа, украшенным изысканной золоченой резьбой. Сам инструмент был редким типом часов с флейтовым механизмом, позволяющим в определенное время звучать одной из девяти запрограммированных мелодий. Футляр для него изготовили в 1790-х годах в московской мастерской французского резчика Павла Споля. Его передние стенки изначально были застеклены. Часы «с курантами в медном золоченом корпусе», установленные в верхней части футляра, были утрачены в 1812 году, когда в Кускове стояли французские войска.

close ГМЗ «Останкино и Кусково»

Большую ценность представляет также гротическая декоративная скульптура. Эти уникальные произведения западноевропейских мастеров второй половины ХVIII века не имеют аналогов в нашей стране. Часть фигур выполнена из глины в технике формования, часть — вырезана из цельных дубовых стволов и покрыта слоем левкаса. Скульптуры украшали интерьеры павильона Грот и камерный садик около Итальянского домика.

close Депкульт Москвы

Увидеть все эти экспонаты можно будет 9 августа. В этот день в Кускове пройдет лекция, посвященная утраченным архитектурным памятникам и сохранившимся редким предметам, бесплатная экскурсия и выставка уникальных фотографий усадьбы, сделанных в 1883 году.