МХАТ и «Мерседес»: против Владимира Кехмана возбудили второе уголовное дело

Против гендиректора МХАТа и худрука Михайловского театра Владимира Кехмана возбуждено новое уголовное дело. На этот раз его обвиняют в получении взятки: по версии следствия, он получил в пользование от подрядчика дорогой «Мерседес». Три недели назад Кехману уже предъявляли другое обвинение — в растрате при реконструкции старой сцены МХАТа. Задерживать его не стали и отпустили под подписку о невыезде.

Против гендиректора МХАТа и худрука Михайловского театра в Петербурге Владимира Кехмана возбуждено новое уголовное дело, пишет «Фонтанка». На этот раз его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Предполагаемый взяткодатель, гендиректор компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марат Каргинов, также не остался без внимания следователей: ему предъявили обвинение по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Эти действия стали продолжением расследования уголовного дела о растрате при реконструкции старой сцены МХАТ.

Как сообщает «Фонтанка», новые уголовные дела о взятке связаны с событиями 2022 года, когда «по договоренности с Кехманом Марат Каргинов оплатил 27 млн рублей за «Мерседес» V-класса в автосалоне «Автодом Пулково», оформив автомашину на одну из своих фирм». В Следственном комитете полагают, что «Мерседесом» с тех пор пользовался именно Владимир Кехман , а сама сделка стала частью неформальных договоренностей и взаимозачетов Каргинова и Кехмана за получение строительных контрактов на объектах Минкульта.

В деле, как указывает издание, уже есть свидетельствующие об этом материалы. В частности, 22 июля следователи посещали автосалон «Автодом Пулково» и изъяли документы по продаже двух «Мерседесов» (вторая машина G-класса также находилась в распоряжении Кехмана).

По данным «Фонтанки», обоих фигурантов дела вызывали на допрос в Следственный комитет, но «отпустили даже без подписки о невыезде». При этом по делу уже проведены аресты имущества — автомобилей и загородного дома, принадлежащего семье Кехмана.

Предыдущее обвинение

9 июля ТАСС сообщил, что Владимиру Кехману после допроса в Следственном комитете предъявлено обвинение в растрате при реконструкции старой сцены МХАТа (ч. 4 ст. 160 УК РФ, возможное наказание — до 10 лет лишения свободы). Его отпустили под подписку о невыезде. Перед этим в театре и еще по нескольким адресам прошли обыски с изъятием документации и носителей информации.

Издание «Страсти» с опорой на данные портала «Госзакупки» сообщало, что речь, предположительно, идет о контрактах на ремонт сцены на сумму 44,9 млн рублей. Из них 32,8 млн рублей пошли на поставку необходимых материалов, а 12,1 млн рублей — на монтаж требуемой конструкции. При этом не исключено, что в деле есть и другие эпизоды: достоверной информации об этом пока не появилось, сумма ущерба также не названа.

Во МХАТе проходят обыски. Что об этом известно В здании МХАТ им. Горького в Москве и у главы учреждения Владимира Кехмана прошли обыски... 09 июля 19:18

Коммерсант, гендиректор, худрук

Владимиру Кехману 57 лет, он уроженец Куйбышева (Самары). В 1990-е он работал в коммерции, в частности, руководил крупными компаниями по импорту фруктов в Россию.

В 2012-м фирма JFC, основателем и основным бенефициаром которой был Кехман, объявила себя банкротом, а спустя два года он стал обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Через пять лет уголовное производство прекратили по истечению срока давности вменяемых ему эпизодов.

В гражданском производстве разбирательства продолжились, и в 2018 году Высокий суд Лондона признал Кехмана виновным в мошенничестве и постановил взыскать с него в пользу банка более $140 млн.

Карьеру на художественном поприще Кехман начал в 2007 году с должности гендиректора Михайловского театра (теперь он худрук этого театра). В 2015-м он стал гендиректором Новосибирского театра оперы и балета и провел в нем масштабную реконструкцию, которую суд в итоге счел незаконной и нарушающей исторический облик здания. Общественники, включая известных новосибирских архитекторов, выражали недовольство проектом, не согласованным с областным управлением по государственной охране объектов культурного наследия.

Гендиректором МХАТа Кехмана назначили в октябре 2021 года. В этом случае также не обошлось без скандалов: он отменил спектакль с Ольгой Бузовой из-за малой продажи билетов, принялся за «жесточайшие сокращения» штата, поддержал идею введения в театре цензуры, назначил главным режиссером Галину Полищук и начал капитальный ремонт здания, который должен был обойтись в 5–6 млрд рублей — как бюджетных, так и спонсорских средств.

«Если вкратце, после того как пришел Кехман, театр умер. Ничего не играется! <…> Артисты получают зарплату, но сидят без работы. В великом МХАТе ее нет», — на условиях анонимности рассказала изданию Daily Storm одна из актрис. По ее словам, в других театрах при реконструкции для спектаклей ищут другую площадку, чего во МХАТе не случилось. «Мы год ждали. Два, три! Ничего не происходит», — пояснила она.