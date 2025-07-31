Просил убежища, донатил украинцам. Как россиянин дошел до суицида в Лондоне

В Лондоне 26-летний россиянин Александр Фролов покончил с собой. Незадолго до этого ему отказали в предоставлении политического убежища. Мать активиста хочет похоронить его на родине — в Екатеринбурге, для перевозки тела волонтеры открыли сбор, им нужно около полумиллиона рублей. В Великобритании Фролов активно участвовал в акциях протеста и собирал деньги для украинцев.

В Лондоне нашли тело 26-летнего гражданина России Александра Фролова, пишет Telegram-канал SHOT.

Екатеринбуржец переехал в Великобританию в 2021 году по рабочей визе, а в 2022 году подал заявку на политическое убежище. В апреле 2025 года британские власти отказали Фролову в выдаче документов, после чего у него началась депрессия. Незадолго до гибели россиянина видели в компании друзей. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Обстоятельства гибели

В соцсетях знакомая Фролова, русскоязычная активистка Галина сообщила, что 28 июля ее друг покончил с собой. Они познакомились уже в Лондоне во время проведения антивоенных акций. Затем узнали, что оба родились в Екатеринбурге и просили в Великобритании политическое убежище.

«Однажды на протесте Саша сказал: «Я уже устал держать этот QR-код»…я тогда просто приклеила его ему на спину, так и появилась у нас традиция — на каждой акции мы клеили друг другу на жилеты QR-коды, чтобы прохожие могли донатить на помощь украинцам», — пишет Галина.

Активистка назвала Фролова светлым, добрым и жизнерадостным человеком. Он отметила, что путь, по которому идут беженцы, может быть непростым.

«Пожалуйста, не бойтесь обращаться за помощью! Если вам тяжело и вы не знаете, куда идти за помощью — напишите мне. Я не психолог, я просто человек, но я всегда готова поддержать. Мы дойдем вместе. Вы не одни! Всегда найдутся те, кто рядом», — заявила Галина.

Активиста также объявила о сборе средств для транспортировки тела Фролова в Россию.

Друзья не увидели депрессию

СМИ выяснили, что Фролов переехал в Лондон по визе сезонного работника. 6 декабря 2022 года он попросил политическое убежище, так как был не готов участвовать в военных действиях. Несколько лет он ждал решения, занимался волонтерством, участвовал в акциях протеста, раздавал еду нуждающимся. 26 апреля 2025 года его прошение на политическое убежище отклонили. Друзья утверждают, что Фролов начал испытывать проблемы с ментальным здоровьем, но за психологической помощью он не обратился.

Ночью 28 июля россиянин был вместе с друзьями. В какой-то момент он отошел и совершил самоубийство. Активистка Ксения Максимова заявила, что никто из друзей не подозревал, что у Фролова есть серьезные проблемы.

«Если бы он тогда обратился, мы бы смогли найти ему психолога, все сложилось бы иначе», — сказала Максимова.

Для перевозки тела в Россию требуется около 500 тысяч рублей. При этом в морге останки хранят бесплатно только десять лет, затем начинают взимать за эту плату. Сейчас волонтеры ищут средства для организации похорон.

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Политическое убежище

По данным аналитического проекта «Если быть точным», в 2022 году более 25 тысяч россиян попросили политического убежища в странах Европы и США. Это в три раза больше, чем в 2021 году. Чаще всего россияне пытались легализоваться в США, Германии, Франции, Польше, Хорватии и Финляндии.

При этом страны в целом начали ужесточать процедуру выдачи политического убежища, а некоторые европейские государства приостановили прием заявлений от россиян. Суды признали Россию безопасной страной, гражданам которой не нужно убежище. Более того, европейцы посчитали, что россияне могут воспользоваться и «внутренним убежищем» — переехать из одного российского региона в другой.

В исследовании говорится, что только треть заявителей действительно получает политическое убежище. При этом Великобритания в 2022 году одобрила 72% заявлений.

Мужчинам от 18 до 45 сложнее всего получить убежище. Однако после отказа, скорее всего, их не депортируют обратно на родину.